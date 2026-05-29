株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市、代表取締役社長：松田芳輝）は、東京ビッグサイトにて開催された宇宙ビジネス展示会「SPEXA（Space Business Expo）2026」へ出展いたしました。 本展示では、現在推進中の宇宙住宅「クレ・ムーン」開発プロジェクトを一般初公開。 “宇宙一安全な居住空間”をコンセプトに、住宅メーカーならではの視点で構想する宇宙住宅『クレ・ムーン』や、外壁タイル技術を活用した宇宙居住研究について紹介しました。 会期中は、宇宙関連企業、研究機関、素材メーカー、インフラ関連企業など、多数の来場者にブースへお立ち寄りいただき、「住宅会社が宇宙に挑戦する発想が面白い」「地上住宅への技術転用にも期待したい」など、多くの前向きな声をいただきました。 また、今後の宇宙住宅開発に向けた共同研究や技術連携の可能性についても、有意義な出会いや意見交換が実現。 クレバリーホームとしても、宇宙産業との新たな接点を築く貴重な機会となりました。

■来場者から特に注目を集めた展示

・宇宙住宅構想『クレ・ムーン』 ・月面環境を想定した住環境研究 ・住宅外壁タイル技術の新たな可能性 ・宇宙住宅開発コンソーシアム構想

■宇宙住宅「クレ・ムーン」開発プロジェクト 特設サイト

■宇宙住宅開発コンソーシアムについて

https://www.cleverlyhome.com/clemoon/

クレバリーホームでは、宇宙居住技術の実現に向け、さまざまな企業・研究機関との共同研究や技術連携を推進しています。 宇宙住宅開発コンソーシアムへの参画・連携にご興味をお持ちの企業様は、下記までお問い合わせください。

■今後の展望

https://www.cleverlyhome.com/contact/

クレバリーホームは、本プロジェクトを通じて、住宅メーカーとして培ってきた安全性・耐久性・快適性に関する知見を宇宙分野へ応用するとともに、その研究成果を将来的に地上住宅の商品開発へ還元してまいります。 今後も、「住まい」の新たな可能性を追求し、持続可能で安全な居住環境の実現に向けた挑戦を続けてまいります。

■SPEXA（Space Business Expo）について

宇宙開発・衛星利用・月面開発・宇宙インフラなど、宇宙ビジネス分野の最先端企業・研究機関が集結する国内最大級の展示会。

■クレバリーホームについて

クレバリーホーム』は、「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」を基本性能とし、高品質・高性能な住まいを、コストパフォーマンスよく全国のお客様に提供することを使命としています。この想いから生まれたフランチャイズシステムにより、現在では北海道から沖縄まで全国150店舗以上を展開しています。 外装には、汚れにくく、雨で自らきれいになるセルフクリーニング機能を備えた「外壁タイル」を採用し、美しさとメンテナンス性を両立。また、阪神・淡路大震災の２倍の揺れにも耐えた実証実験でその強さが証明された「プレミアム・ハイブリッド構法」により、大切なご家族を守る高い耐震性能を実現しています。 さらに、すべての住まいに空気と水の両面から健康を支える機能を標準搭載。「シアスミン・エア」は、炭とイオンの力で空気を浄化し、マイナスイオンに満たされた心地よい空間をつくります。また、住まい全体の水にウルトラファインバブルを付加する「シアスミン・ウォーター」も標準仕様として、毎日の暮らしにより豊かな清潔さと快適さをもたらします。 『クレバリーホーム』はこれからも、「自分らしい暮らし」は確かな基本性能があってこそ実現すると考え、メンテナンス性・耐震性・健康性能にこだわった住まいづくりで、ご家族の“しあわせ”と“いのち”を守る家を提供し続けてまいります。 【会社概要】 企業名 ：株式会社クレバリーホーム 代表者 ：代表取締役 松田 芳輝 本社所在地 ：千葉県君津市東坂田4丁目3番3号 4階 代表TEL ：0120-667-087 資本金 ：101,000,000円 事業内容 ：全国注文住宅フランチャイズ事業 ホームページ ：https://www.cleverlyhome.com/