Xunce、TokenOSオペレーティングシステム「TokenONE」を発表、「トークンファクトリー」の産業革命に火をつける

深セン、中国、2026年5月27日 /PRNewswire/ -- 5月25日、Xunce（3317.HK）はTokenOSオペレーティングシステム「TokenONE」をグローバルに発表しました。これは、トークンをコア資産単位として、生データを高価値かつシナリオ固有のトークンへと変換する産業生産システムを構築します。これにより、企業シナリオにおけるデータ不足のボトルネックに直接対処し、「トークンファクトリー」スタイルの産業革命を先導します。

AI時代の新しいオペレーティングシステム

PC時代のWindows、モバイルインターネット時代のiOS/Androidに続く、AIネイティブ時代の次世代オペレーティングシステムとして、TokenONEは、複数の計算力プラットフォームへの対応や、市場をリードする大規模モデルのサポートなど、10の主要な特長を備えています。企業データをモデルから直接呼び出し可能な「データトークン」へと変換することを促進し、各トークンがビジネス上の意思決定を直接駆動できるようにすることで、大規模モデルの出力を測定可能にします。

「9+5」がスケーラブルなトークンファクトリーを実現

9つの主要ステージと5つのコアプロセスを通じて、TokenONEは企業の「眠っているデータ」をAIの「高エネルギー燃料」へと変換し、データのトークン化を実現します。これにより、データ処理が「手作業のワークショップ」から、複製可能でスケーラブル、かつ監査可能な、大規模で産業グレードのアウトプットへとアップグレードされます。





TokenONEは、クライアントに標準化されたシナリオベースのトークンを提供するだけでなく、大規模モデルのベンダーに対して、大規模かつ業界固有のデータを供給します。さらに、AI業界全体における「トークン生産」のベンチマークを確立し、AIが具体的な価値をもたらすことを確実にします。

あらゆる産業にわたるシナリオベースのトークンファクトリーを構築

今後、XunceはTokenONEのインフラをさらに拡張し、業界のリーダー企業と提携して、ヘルスケア、ハイエンド製造、金融、エネルギー・電力などの高価値セクターを網羅する業界特化シナリオの「トークンファクトリー」を構築します。これにより、データトークン化の産業規模の能力があらゆる主要産業に浸透することを確実にします。

ビジネスモデルの面において、Xunceはトークンの従量課金モデルを導入し、顧客のビジネス価値と深く合致させています。市場データは、すでにこのモデルの爆発的な可能性を裏付けています。2026年4月、Xunceのトークン呼び出しによるARRは前四半期比で300%成長しており、年末までにトークンベースの収益割合を20～30%に引き上げることを目標としています。

XunceのTokenONEは、実際の業界シナリオから出発し、データを介して技術リソースを接続して、シナリオベースのトークンファクトリーの大規模な展開を可能にすることで、AI時代の基本ルールを定義しています。業界特化型のトークンファクトリーの実装が進むにつれ、XunceはAIの実用化を牽引する主要な勢力へと成長する構えです。

（日本語リリース：クライアント提供）

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