カラオケBanBan公式アプリに「友達招待機能」が新登場 ～友達を招待した方・招待された方、双方にクーポンをプレゼント～
株式会社シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範）が運営する「カラオケBanBan」は、2026年5月25日（月）より、カラオケBanBan公式アプリに「友達招待機能」を新たにリリースいたしました。アプリ会員がカラオケBanBanアプリ未登録の友達や家族、職場の仲間を招待し、その方が初回来店すると、招待した方・された方の双方にクーポンがプレゼントされます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350448/images/bodyimage1】
■「友達招待機能」とは
カラオケBanBan公式アプリ会員が、アプリ会員未登録の友達や家族、職場の仲間に招待コードをシェアすることで、招待した本人・招待された方の双方に割引クーポンが付与されるお得なインセンティブプログラムです。
招待成立の流れは以下のとおりです。
1. 招待する方が、招待コードを友達や家族、職場の仲間にシェアする
2. 招待された方が、カラオケBanBan公式アプリをダウンロードして会員登録
3. 招待された方が、招待コードをアプリに入力
4. 招待された方が、カラオケBanBanグループ店舗に初回来店し、代表者として受付
5. 招待した方・された方の双方にクーポンを付与
クーポンはカラオケBanBan公式アプリのクーポン画面よりご確認いただけます。有効期限は付与日から3か月間です。
なお、招待コードの入力後30日以内に来店いただく必要がございます。
■特典内容
招待した方（招待元） ：300円OFFクーポン
招待された方（招待先）：500円OFFクーポン
■リリース記念キャンペーンを6月5日より実施
本機能のリリースを記念し、2026年6月5日（金）より「友達招待キャンペーン」を開催いたします。
詳細なキャンペーン内容については、6月5日の開始告知リリースにてあらためてご案内いたします。
■カラオケBanBan公式アプリとは
・初回限定クーポン
アプリをダウンロードして会員登録すると、翌日から使える割引クーポンをプレゼント！
お得にカラオケを楽しむチャンスです。
・会員機能
QRで簡単入室、入店時にQRコードを提示するだけで簡単に入室できます。
手間いらずでスムーズにカラオケを楽しめます。
・会員料金の適用
会員証を提示することで、全店でお得な会員料金が適用されます。
どの店舗でも安心してご利用いただけます。
・ポイント貯まる、使える
ご利用に応じたポイントが貯まります。アプリ会員として入店するだけでポイントがもらえます。
カラオケを楽しむたびにポイントが貯まり、次回以降の利用がお得に！
■カラオケBanBan公式アプリのダウンロードはこちら
【iOS】 https://apps.apple.com/jp/app/id6717609264
【Android】 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karaoke_banban.app
カラオケBanBanは、今後もより便利で快適にご利用いただけるサービスを目指し、改善を続けてまいります。
新しいアプリ機能「友達招待機能」を、ぜひこの機会にお試しください。
－報道関係からのお問合せ先－
株式会社 シン・コーポレーション
担当：松本
取材/撮影のお申し込み： https://karaoke-shin.jp/inquirySend/press.html
TEL：03-6264-6149 / FAX：03-6263-9272
e-mail: press@karaoke-shin.com
公式サイト: https://karaoke-shin.jp/
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です
配信元企業：株式会社シン・コーポレーション
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350448/images/bodyimage1】
■「友達招待機能」とは
カラオケBanBan公式アプリ会員が、アプリ会員未登録の友達や家族、職場の仲間に招待コードをシェアすることで、招待した本人・招待された方の双方に割引クーポンが付与されるお得なインセンティブプログラムです。
招待成立の流れは以下のとおりです。
1. 招待する方が、招待コードを友達や家族、職場の仲間にシェアする
2. 招待された方が、カラオケBanBan公式アプリをダウンロードして会員登録
3. 招待された方が、招待コードをアプリに入力
4. 招待された方が、カラオケBanBanグループ店舗に初回来店し、代表者として受付
5. 招待した方・された方の双方にクーポンを付与
クーポンはカラオケBanBan公式アプリのクーポン画面よりご確認いただけます。有効期限は付与日から3か月間です。
なお、招待コードの入力後30日以内に来店いただく必要がございます。
■特典内容
招待した方（招待元） ：300円OFFクーポン
招待された方（招待先）：500円OFFクーポン
■リリース記念キャンペーンを6月5日より実施
本機能のリリースを記念し、2026年6月5日（金）より「友達招待キャンペーン」を開催いたします。
詳細なキャンペーン内容については、6月5日の開始告知リリースにてあらためてご案内いたします。
■カラオケBanBan公式アプリとは
・初回限定クーポン
アプリをダウンロードして会員登録すると、翌日から使える割引クーポンをプレゼント！
お得にカラオケを楽しむチャンスです。
・会員機能
QRで簡単入室、入店時にQRコードを提示するだけで簡単に入室できます。
手間いらずでスムーズにカラオケを楽しめます。
・会員料金の適用
会員証を提示することで、全店でお得な会員料金が適用されます。
どの店舗でも安心してご利用いただけます。
・ポイント貯まる、使える
ご利用に応じたポイントが貯まります。アプリ会員として入店するだけでポイントがもらえます。
カラオケを楽しむたびにポイントが貯まり、次回以降の利用がお得に！
■カラオケBanBan公式アプリのダウンロードはこちら
【iOS】 https://apps.apple.com/jp/app/id6717609264
【Android】 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karaoke_banban.app
カラオケBanBanは、今後もより便利で快適にご利用いただけるサービスを目指し、改善を続けてまいります。
新しいアプリ機能「友達招待機能」を、ぜひこの機会にお試しください。
－報道関係からのお問合せ先－
株式会社 シン・コーポレーション
担当：松本
取材/撮影のお申し込み： https://karaoke-shin.jp/inquirySend/press.html
TEL：03-6264-6149 / FAX：03-6263-9272
e-mail: press@karaoke-shin.com
公式サイト: https://karaoke-shin.jp/
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です
配信元企業：株式会社シン・コーポレーション
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