日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う「ちびまる子ちゃん」・「コジコジ」と、株式会社JR東海リテイリング・プラスとのコラボレーションによる「まる子とコジコジコラボキャンペーン ―ちょっといい旅はじまるよ。―」を、2026 年6月9日（火）から7月6日（月）まで開催します。 本キャンペーン限定の描き下ろしデザインを使用したコジコジとのコラボ駅弁・オリジナルグッズや、各キャラクターをイメージしたおにぎり・サンドイッチ・スイーツ・菓子パンを販売します。

＜キャンペーン概要＞

【開催期間】2026年6月9日（火）～ 2026年7月6日（月） 【開催場所】東京駅～新大阪駅の「PLUSTA」「Bellmart」「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」「プレシャスデリ＆ギフト」「デリカステーション」 ※一部取扱いのない商品がある店舗もございます。 【キャンペーン専用ページ】https://www.jr-plus.co.jp/maruco-cojicoji_jrp2026/ 【展開商品数】18品

■キャンペーン限定描き下ろしイラスト

■コジコジも大満足！？「コジコジ駅弁」が登場！

旅先でもコジコジのメルヘンな世界観をお楽しみいただける「コジコジ駅弁」を販売いたします。 コジコジも「じゃあ全部 全部一番好き」とつい言ってしまうようなオリジナルメニューをご用意しました。 コジコジカラーの3色ロールやコジコジイラスト付きの魚肉シート入り！ パッケージデザイン・箸袋・お品書きは、本キャンペーン限定のオリジナル仕様です。 さらにノベルティとして、描き下ろしデザインを使用したオリジナルクリアファイル（A6サイズ・全5種）を、ランダムで1枚封入いたします。

【商品名・価格】 コジコジ駅弁 1,580円（税込） 【販売期間】 2026 年６月9日(火)～７月６日(月) 【販売箇所】 JR東海リテイリング・プラス 以下の駅の店舗 東京駅・品川駅・新横浜駅・静岡駅・名古屋駅・京都駅・新大阪駅 ※販売店舗詳細は公式HPをご確認ください

― 注意事項 ― ・各販売箇所の販売数量は日により増減します。販売状況によっては販売個数を制限する場合がございます。 ・東海道新幹線の改札内にある店舗のご利用は、乗車券類または入場券が必要です。 ・商品の取り置き・予約はできません。 ・ノベルティの絵柄は選べません。

■各キャラクターをイメージしたおにぎり・サンドイッチ・スイーツ・パンが登場！

ちびまる子ちゃん・コジコジのキャラクターをイメージしたメニュー・オリジナルラベルを貼付した限定商品が登場します。日々の食事のおともや、電車での旅のおともにぴったりなラインナップです。

■描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが登場

※一部店舗限定販売

【販売期間】 2026年6月9日（火）～ ※販売開始時間は店舗によって異なります。 【販売店舗】 東京駅、品川駅、新横浜駅、小田原駅、三島駅、新富士駅、静岡駅、清水駅、掛川駅、浜松駅、豊橋駅、岡崎駅、安城駅、刈谷駅、金山駅、名古屋駅、尾張一宮駅、岐阜駅、大曽根駅、勝川駅、春日井駅、多治見駅、桑名駅、津駅、京都駅、新大阪駅の一部店舗 ※販売店舗詳細は公式HPをご確認ください。 【オンラインショップ】 ・販売期間 2026年6月16 日（火）10：00～ なくなり次第終了 ・販売商品 オリジナルグッズ ８種類 ※オンラインショップでは、「トレーディングミニ巾着」「トレーディングアクリルキーホルダー」の「BOX販売」はございません。単品のみの販売となります。 ・販売箇所 公式オンラインショップ ・ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」 https://www.jrcp-shop.jp/ ・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」 https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/

― 注意事項 ― ・東海道新幹線の改札内にある店舗のご利用は乗車券類または入場券が必要です。 ・商品のご予約、お取り置きはできません。 ・商品名、デザイン、仕様、売価等は予告なく変更になる場合があります。 ・一部の商品はブラインド商品のため、一定数量ご購入いただいても全種揃わない場合がございます。 ・状況によっては各商品、個数制限をする場合がございます。 ・商品は数量限定につき売り切れ次第、店舗での販売は終了となります。 ・いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご購入は固くお断りいたします。

※詳細はキャンペーンサイトをご覧ください。 https://www.jr-plus.co.jp/maruco-cojicoji_jrp2026/

【参考資料】

「ちびまる子ちゃん」について

さくらももこ原作の「ちびまる子ちゃん」は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。 1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2026年に原作40周年を迎えます。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3,500万部を突破（デジタル版を含む）、海外版はアジア各国、フランスでも出版されました。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けています。

Webサイト： https://www.chibimaru.tv/ 公式X（旧Twitter）： @tweet_maruko（https://x.com/tweet_maruko） Instagram： @chibimaruko_official（https://www.instagram.com/chibimaruko_official/） Facebook： https://www.facebook.com/chibimaruko.official/ YouTube：https://www.youtube.com/@ChibiMarukoChannel

『コジコジ』について

さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の「コジコジ」。アニメ放送から２０年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めています。

Webサイト： https://www.cojicoji.site/ X：@cojicoji_tweet（ https://x.com/cojicoji_tweet ） Instagram： @cojicoji.official（https://www.instagram.com/cojicoji.official/） TikTok：@cojicoji.official（https://www.tiktok.com/@cojicoji.official） Facebook： https://www.facebook.com/cojicoji.official/ YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/c/cojicojichannel

＜本件に関するお問い合わせ先＞

【「ちょっといい旅、はじまるよ。」キャンペーンに関するお問い合わせ先】 株式会社JR東海リテイリング・プラス 代表者：代表取締役社長 小林 創 所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号 大東海ビル9階 広報担当：髙野・三摩・川口・小澤 TEL:052-562-2502 FAX:052-562-6049 E-mail：press@jr-plus.co.jp

【「ちびまる子ちゃん」「コジコジ」に関するお問い合わせ先】 日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当：西方、井上 E-mail：pr-na@nippon-animation.co.jp