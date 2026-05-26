2026年「中国観光デー」のメイン会場として広州タワーが初登場

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【広州（中国）2026年5月25日新華社＝共同通信JBN】2026年5月19日、第16回China Tourism Day（中国観光デー）が、Guangzhou City Construction Investment GroupのCanton Tower Tourism Area（広州タワー観光区）で成功裏に開催されました。2011年にこのイベントが創設されて以来、広州がメインの開催都市を務めるのは今回が初めてです。

Guangzhou City Construction Investment Groupの呼びかけにより、北京のCentral Television Tower（中央テレビ塔）、上海のOriental Pearl Radio & TV Tower（東方明珠テレビ塔）、米国のWillis Tower/Skydeck Chicago（ウィリスタワー・スカイデッキ・シカゴ）など、World Federation of Great Towers（世界大タワー連盟、WFGT）に加盟する18のタワーが、イベントの開幕式に合わせて一斉にライトアップを実施しました。また同グループは、華麗なドローンショーの企画・演出も手がけ、5190機ものドローンによるフォーメーションで広州の夜空を彩りました。

この国家レベルの文化観光の祭典がこの地で開催されるという事実は、多くを物語っています。それは、広州の地位に対する高い評価であると同時に、10年以上にわたり深く貢献し続けてきたGuangzhou City Construction Investment Groupへの、ふさわしい称賛でもあるのです。

▽興奮の瞬間を体感：街を熱狂させた3つのハイライト

5月19日から31日まで、「Enjoying Quality Tourism, Exploring Beautiful Landscapes（質の高い観光を楽しみ、美しい景色を巡る）」をテーマに、Guangzhou City Construction Investment Groupは、市民や観光客向けに、視覚的な喜び、インタラクティブな楽しさ、そしてグルメの魅力を提供する一連の観光ルートを企画しました。

▽無形文化遺産の輝き：嶺南文化の至宝展

広東磁器、広東刺繍、象牙彫刻、広東シルク（香雲紗）を呼び物とする37の無形文化遺産項目と102点の傑作が展示されているほか、13人の国家級伝承者が実演を披露し、伝統的な芸術性を天空の舞台で開花させています。

▽大湾区フードカーニバル

3つの主要なグルメストリートには59の出店ブースが並び、6夜連続で香港ポップスやXindongコンサートなどのライブステージが開催され、さらに「One Thought of Dunhuang（一念敦煌）」IP（知的財産）ポップアップ・インタラクティブゾーンと文化クリエーティブマーケットが登場。これらはすべて入場無料で一般公開され、広州タワーの足元で、「食の天国」としての広州の魅力が活気を放っています。

▽街じゅうで特典を満喫：Guangzhou City Construction Investment Groupが贈る質の高い旅

Canton Tower Scenic Area（広州タワー風景区）、Pearl River Cruise（珠江クルーズ）、Canton Tower Theatre（広州タワー劇場）、Guangzhou Ocean World（広州海洋世界）、Lingnan Impression（嶺南印象園）、Mountain Villa（山荘旅舎）、Hotel Indigo（ホテルインディゴ）、China Mayors Plaza（チャイナメイヤーズプラザ）、そしてYuexiu International Convention Center（越秀国際会議センター）などが共同で文化観光パッケージを立ち上げ、何万人もの観光客がその恩恵を受けています。

▽強みと自信を築く：「タワーの管理」から「都市の運営」へ

広州タワーが今日、こうして国家的な舞台としての役割を果たしているのは、決して偶然ではありません。それは、Guangzhou City Construction Investment Groupが10年以上の長きにわたり、一貫した理念のもとで着実に積み重ねてきた取り組みの成果です。

地域全体の相乗効果：孤立からの脱却。Guangzhou City Construction Investment Groupは、広州タワーを単なる「独立した観光スポット」として捉えたことは一度もありません。そうではなく、広州の中心軸を支える戦略的な要として位置づけています。同グループはタワーを核心に据え、市内の公共スペースと消費者スペースを結びつけ、「タワー、川、橋、都市、島、公園」を網羅する地域全体の文化観光ネットワークを形成しています。花城広場、海心沙、Lingnan Impression、Guangzhou Ocean World、Mountain Villa…。これらのランドマークは、点在する真珠ではありません。Guangzhou City Construction Investment Groupが丹念につなぎ合わせた、1本の美しいネックレスなのです。

長期主義：サイクルを乗り越える。過去3年間、広州タワーは主要な経営指標において、景気循環に逆行する成長を達成し、年間の来場者数は250万人規模を安定して維持しています。来場者数の急速な収益化を追い求めるのではなく、Guangzhou City Construction & Investment Groupは、得られた利益を製品の進化へと再投資し続け、単なる1つの展望タワーを、現在のような文化、商業、観光が融合するエコシステムへと変貌させました。歩みの1歩1歩は、戦略的忍耐の積み重ねでした。

能力の波及と、エコシステムの成長。「Canton Tower Pearl River（広州タワー・珠江クルーズ）」のブランドは、今では清遠や湛江といった他都市へも展開されています。さらに、文化クリエーティブ製品、イベント、ライブパフォーマンスは、外部へ提供可能な管理資産へと進化しつつあります。Guangzhou City Construction & Investment Groupが構築しているのは、文化と芸術、観光消費、都市散策、そして人々の社交を統合した、「四位一体」の都市生活のシーンです。たった1つのタワーから、エコシステム全体へと成長を遂げました。

この理念と実践に突き動かされ、Guangzhou City Construction & Investment Groupは広州タワーを驚くべき飛躍へと押し上げました。「アイコニックなランドマーク」から「文化観光の指標」へ、そして今、広州タワーは「国家的な舞台」へと姿を変えています。

▽さらに輝かしい未来：「新しい生活」戦略－幸福な都市

「国家的な舞台」はゴールではありません。それは新たな出発点です。未来を見据え、Guangzhou City Construction & Investment Groupは、一層洗練された「New Life（新しい生活）」戦略の下、既存の資産のさらなる価値を解き放ち、競争力のある新しい消費シナリオと製品を創出しながら、その文化・観光ポートフォリオを強化し、高め続けます。

「Culture & Tourism+（文化・観光＋）」のエコシステムを進化させ、地域経済を牽引する新たな消費のエンジンに点火します。単発のプロジェクトという枠を越え、地域全体でリソースの相乗効果と価値の向上を実現させ、ランドマークへの訪問者の流れを、小売、低空経済、不動産、ヘルス・ウェルネスにわたる多角的なフォーマットの消費へと転換します。そして、文化、商業、観光、スポーツ、展示会を統合した、連続するシナジーの新たなパラダイムを形成します。

運営の体験を革新し、珠江のウォーターフロントを活気あふれる結節点へと変えます。広州タワーをその中心に据え、両岸に広がる文化、商業、観光、展示会のリソースを結びつけ、アート展示、公共の社交スペース、ファミリー向けレジャー、夜間経済を融合させて一層の充実を図ります。そして、ウォーターフロントを、探索、リラクゼーション、消費を促す活気ある「動脈」へと高め、まったく新しい消費のエコシステムを醸成します。

「波に乗る」側から「波を起こす」側へとシフトし、世界クラスの都市サロンを構築します。国際的な文化交流、タワーサミット、文化・観光に関するグローバルな対話を主体的に企画・開催し、世界クラスのリソースや一流の興行を導入。そして、広州タワー、Haixinsha、越秀国際コンベンションセンターといったハイレベルなプラットフォームを十分に活用し、広州と中国の物語を力強く伝えていきます。

1つのタワーから都市全体へ。アイコニックなランドマークから国家的な舞台へ。何百万人もの来訪者と共に、Guangzhou City Construction & Investment Groupは壮大な景色を目指して歩みを進め、輝かしい未来を共に分かち合います。

ソース：Canton Tower Tourist Area