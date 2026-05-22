全国広報コンクール入選！今治のPR動画「ぼくらのふるさと」――全26小学校の歌声でつなぐ新バージョン公開【愛媛県今治市】

“歌で伝える広報”として全国広報コンクール映像部門で入選「ぼくらのふるさと」の動画は、この歌を一過性の取り組みで終わらせず、世代を超えて歌い継がれる存在にしたいという願いを込めて、今治市の広報担当者が制作したものです。子どもたちが自らの言葉でふるさとを表現し、笑顔で声を合わせて歌う姿に、今治の風景や魅力を織り交ぜることで、地域への愛着と誇りを育む作品を目指しました。こうして完成したPR動画「ぼくらのふるさと」は、令和7年愛媛県市町広報コンクール映像部門で特選に選ばれ、令和8年全国広報コンクール映像部門では入選を果たしました。子どもたちのまっすぐな歌声とふるさとの情景が重なり合うこの動画は、“歌で伝える広報”として、自治体PRの枠を超え、ふるさとを想う気持ちそのものを伝える作品となっています。









サテライト会場のイオンモール今治新都市で初披露された新バージョン









■新作「ぼくらのふるさと 全小学校バージョン」【コメント】■浅野 航大（あさの こうだい）さん 別宮小学校６年生担任（当時）別宮小学校で生まれたこの歌が、これだけたくさんの人たちに届き、歌ってもらったり、聴いてもらったりしていることに驚いています。あの子たちが大人になった時にふと耳にする、ふるさとの歌であってくれると嬉しいなと思います。■田中 慈人（たなか しげと）さん シンガーソングライター 作詞・作曲を担当自分の大切な仲間が生まれた場所、暮らした場所も大事にしたいと思う。そんな感覚を“ふるさと"と呼んでもいいのではないかと思うようになりました。いつかこの歌を歌うみんなが、「僕の生まれた場所はさ」「私のふるさとはさ」と、笑いながら今治の話をする。そしてそれを聞く大切な誰かが今治のことをまた大事に思う。そうやって“ふるさと"が広がっていったら嬉しいなぁと思います。