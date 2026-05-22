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全国広報コンクール入選！今治のPR動画「ぼくらのふるさと」――全26小学校の歌声でつなぐ新バージョン公開【愛媛県今治市】
〜全国植樹祭えひめ2026今治サテライト会場でお披露目、YouTubeでも5月19日から公開〜
愛媛県今治市が制作したPR動画「ぼくらのふるさと」が、令和8年全国広報コンクール（公益社団法人日本広報協会主催）映像部門で入選しました。「ぼくらのふるさと」は、市内の小学生の「今治の魅力を伝えたい」という想いから生まれた歌です。動画では歌詞を考えた児童たちの合唱にのせて今治の魅力を紹介しています。
この歌をもっと多くの人に聴いてもらうため、今治市では市内すべての小学校26校が参加した「ぼくらのふるさと 全小学校バージョン」を新たに制作。子どもたち一人ひとりの歌声をつなぎ、ふるさとへの想いを一つにしたこの動画は、5月17日に開催された「第76回全国植樹祭えひめ2026」今治サテライト会場で初披露され、５月19日からYouTubeでも一般公開されています。小学生がふるさとを想う気持ちをまっすぐに歌い上げた一曲は、世代を超えて共感の輪を広げています。
歌えば今治の情景が浮かぶ――小学生が紡いだ「ぼくらのふるさと」
「ぼくらのふるさと」は、今治市立別宮小学校の６年生（令和６年度当時）が「今治の魅力を歌にしよう！」と始めたプロジェクトから生まれました。シンガーソングライターの田中慈人さんの協力のもと、児童たちはワークショップで今治の好きなところを語り合い、自分たちの言葉で“ふるさと”の魅力を紡ぎました。
歌詞に込められているのは、ふわふわの柔らかいタオル、大きな船、友だちと笑い合う時間。特別な観光名所だけではなく、毎日の暮らしの中にある今治らしさです。どこか懐かしく、耳に残るメロディーにのせて歌われる子どもたちの言葉は、聴く人の記憶にあるふるさとの情景にも重なります。
“歌で伝える広報”として全国広報コンクール映像部門で入選
「ぼくらのふるさと」の動画は、この歌を一過性の取り組みで終わらせず、世代を超えて歌い継がれる存在にしたいという願いを込めて、今治市の広報担当者が制作したものです。子どもたちが自らの言葉でふるさとを表現し、笑顔で声を合わせて歌う姿に、今治の風景や魅力を織り交ぜることで、地域への愛着と誇りを育む作品を目指しました。
こうして完成したPR動画「ぼくらのふるさと」は、令和7年愛媛県市町広報コンクール映像部門で特選に選ばれ、令和8年全国広報コンクール映像部門では入選を果たしました。子どもたちのまっすぐな歌声とふるさとの情景が重なり合うこの動画は、“歌で伝える広報”として、自治体PRの枠を超え、ふるさとを想う気持ちそのものを伝える作品となっています。
■入選作品「ぼくらのふるさと」
全国植樹祭で響いた今治の想い――全26小学校の歌声をつないだ新バージョンを公開
「ぼくらのふるさと」をもっと多くの人に聴いてもらいたい。そして、子どもたちの歌声とともに、未来へ歌い継がれる一曲にしていきたい。そんな想いから、今治市では、市内すべての小学校26校が参加する「ぼくらのふるさと 全小学校バージョン」を新たに制作しました。
完成した動画は、5月17日に開催された「第76回全国植樹祭えひめ2026」今治サテライト会場で初披露され、2025年3月に発生した「令和7年今治市林野火災」からの復旧・復興へ歩む今治の姿を、子どもたちの歌声にのせて、ふるさとを未来へつなぐメッセージとして発信しました。新動画は5月19日からYouTubeでも一般公開しています。
一つの小学校から生まれた歌は、市内26校の子どもたちの声を通じて、今治全体へと広がりました。友だちと笑い合う日常、見慣れた海や島の風景、そしてふるさとを大切に想う気持ち。その一つひとつを歌に込めながら、今治市ではこれからも「ぼくらのふるさと」を、世代を超えて歌い継がれる一曲として育んでいきます。
■新作「ぼくらのふるさと 全小学校バージョン」
【コメント】
■浅野 航大（あさの こうだい）さん 別宮小学校６年生担任（当時）
別宮小学校で生まれたこの歌が、これだけたくさんの人たちに届き、歌ってもらったり、聴いてもらったりしていることに驚いています。
あの子たちが大人になった時にふと耳にする、ふるさとの歌であってくれると嬉しいなと思います。
■田中 慈人（たなか しげと）さん シンガーソングライター 作詞・作曲を担当
自分の大切な仲間が生まれた場所、暮らした場所も大事にしたいと思う。そんな感覚を“ふるさと"と呼んでもいいのではないかと思うようになりました。いつかこの歌を歌うみんなが、「僕の生まれた場所はさ」「私のふるさとはさ」と、笑いながら今治の話をする。そしてそれを聞く大切な誰かが今治のことをまた大事に思う。そうやって“ふるさと"が広がっていったら嬉しいなぁと思います。
本件に関するお問合わせ先
今治市役所秘書広報課 電話：0898-36-1634 メール：hisyokouhou@imabari-city.jp
関連リンク
今治市の小学生6年生が作成した今治の歌「ぼくらのふるさと」が完成 なにげない”ふるさと”の魅力を表現した名曲です【愛媛県今治市】（PR TIMES）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000136949.html
今治市役所秘書広報課ホームページ
https://www.city.imabari.ehime.jp/kouhou/
今治市広報戦略プロジェクト
https://prtimes.jp/story/detail/xJQ2GZFz4EB
愛媛県今治市が制作したPR動画「ぼくらのふるさと」が、令和8年全国広報コンクール（公益社団法人日本広報協会主催）映像部門で入選しました。「ぼくらのふるさと」は、市内の小学生の「今治の魅力を伝えたい」という想いから生まれた歌です。動画では歌詞を考えた児童たちの合唱にのせて今治の魅力を紹介しています。
歌えば今治の情景が浮かぶ――小学生が紡いだ「ぼくらのふるさと」
「ぼくらのふるさと」は、今治市立別宮小学校の６年生（令和６年度当時）が「今治の魅力を歌にしよう！」と始めたプロジェクトから生まれました。シンガーソングライターの田中慈人さんの協力のもと、児童たちはワークショップで今治の好きなところを語り合い、自分たちの言葉で“ふるさと”の魅力を紡ぎました。
歌詞に込められているのは、ふわふわの柔らかいタオル、大きな船、友だちと笑い合う時間。特別な観光名所だけではなく、毎日の暮らしの中にある今治らしさです。どこか懐かしく、耳に残るメロディーにのせて歌われる子どもたちの言葉は、聴く人の記憶にあるふるさとの情景にも重なります。
“歌で伝える広報”として全国広報コンクール映像部門で入選
「ぼくらのふるさと」の動画は、この歌を一過性の取り組みで終わらせず、世代を超えて歌い継がれる存在にしたいという願いを込めて、今治市の広報担当者が制作したものです。子どもたちが自らの言葉でふるさとを表現し、笑顔で声を合わせて歌う姿に、今治の風景や魅力を織り交ぜることで、地域への愛着と誇りを育む作品を目指しました。
こうして完成したPR動画「ぼくらのふるさと」は、令和7年愛媛県市町広報コンクール映像部門で特選に選ばれ、令和8年全国広報コンクール映像部門では入選を果たしました。子どもたちのまっすぐな歌声とふるさとの情景が重なり合うこの動画は、“歌で伝える広報”として、自治体PRの枠を超え、ふるさとを想う気持ちそのものを伝える作品となっています。
■入選作品「ぼくらのふるさと」
全国植樹祭で響いた今治の想い――全26小学校の歌声をつないだ新バージョンを公開
「ぼくらのふるさと」をもっと多くの人に聴いてもらいたい。そして、子どもたちの歌声とともに、未来へ歌い継がれる一曲にしていきたい。そんな想いから、今治市では、市内すべての小学校26校が参加する「ぼくらのふるさと 全小学校バージョン」を新たに制作しました。
完成した動画は、5月17日に開催された「第76回全国植樹祭えひめ2026」今治サテライト会場で初披露され、2025年3月に発生した「令和7年今治市林野火災」からの復旧・復興へ歩む今治の姿を、子どもたちの歌声にのせて、ふるさとを未来へつなぐメッセージとして発信しました。新動画は5月19日からYouTubeでも一般公開しています。
一つの小学校から生まれた歌は、市内26校の子どもたちの声を通じて、今治全体へと広がりました。友だちと笑い合う日常、見慣れた海や島の風景、そしてふるさとを大切に想う気持ち。その一つひとつを歌に込めながら、今治市ではこれからも「ぼくらのふるさと」を、世代を超えて歌い継がれる一曲として育んでいきます。
■新作「ぼくらのふるさと 全小学校バージョン」
【コメント】
■浅野 航大（あさの こうだい）さん 別宮小学校６年生担任（当時）
別宮小学校で生まれたこの歌が、これだけたくさんの人たちに届き、歌ってもらったり、聴いてもらったりしていることに驚いています。
あの子たちが大人になった時にふと耳にする、ふるさとの歌であってくれると嬉しいなと思います。
■田中 慈人（たなか しげと）さん シンガーソングライター 作詞・作曲を担当
自分の大切な仲間が生まれた場所、暮らした場所も大事にしたいと思う。そんな感覚を“ふるさと"と呼んでもいいのではないかと思うようになりました。いつかこの歌を歌うみんなが、「僕の生まれた場所はさ」「私のふるさとはさ」と、笑いながら今治の話をする。そしてそれを聞く大切な誰かが今治のことをまた大事に思う。そうやって“ふるさと"が広がっていったら嬉しいなぁと思います。
本件に関するお問合わせ先
今治市役所秘書広報課 電話：0898-36-1634 メール：hisyokouhou@imabari-city.jp
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今治市役所秘書広報課ホームページ
https://www.city.imabari.ehime.jp/kouhou/
今治市広報戦略プロジェクト
https://prtimes.jp/story/detail/xJQ2GZFz4EB