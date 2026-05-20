物流・流通現場の“見えない課題”を可視化・解決　神戸デジタル・ラボ、現場体験に基づくDXソリューション提供開始

株式会社神戸デジタル・ラボ

DX支援やシステム開発を手がける株式会社神戸デジタル・ラボ（兵庫県神戸市中央区、代表取締役社長 玉置慎一、以下 KDL）は、物流・流通業界向けDXソリューションの提供を開始しました。本ソリューションは、人手不足が深刻化する物流・流通現場において、属人化業務の解消と生産性向上を支援するものです。当社エンジニアが物流倉庫での実務経験を通じて得た知見をもとに、テクノロジーを活用した改善視点を反映しています。WMS（Warehouse Management System：倉庫管理システム）等では捉えきれない現場オペレーション領域の“見えない課題”を可視化し、改善につなげます。また、一部のソリューションにおいて、実証実験（PoC）パートナー企業の募集を開始しました。

■物流・流通現場の課題をテクノロジーで解決

倉庫業務の効率化や誤出荷防止、在庫管理の高度化などを支援するソリューションを提供します。ソリューションは、今後さらなる拡充を予定しています。

物流・流通現場の様々な課題を、現場起点で課題解決します

1．商品タグ等目視レスチェックツール

「目視に頼らないチェック体制で、ミスを減らし、作業を効率化」

AI-OCR（AIによる高精度文字認識）を活用したデータ照合により、商品タグ・入荷リスト・ラベル情報などの読み取り・確認作業を省力化。目視の場合に発生しうる取り違えや見落とし防止を支援し、検品・見比べなどの確認作業の負荷と時間を大幅に削減します。

2．デジタル人員配置ボード

「人員配置をリアルタイム表示し、配置業務と情報共有を効率化」

ホワイトボードで行っていた人員配置をデジタル化し、誰でも直感的に把握・管理できる環境を整えます。配置状況は、タブレットや大型モニターでリアルタイムに把握でき、手作業での転記・確認作業の手間がなくなります。転記ミスや転記漏れを防ぎ、煩雑になりがちな人員配置業務を効率化します。

3．kintoneによる倉庫人員シフト管理

「現場データに基づく最適配置で、無駄のない運営と生産性向上を支援」

従来、管理者が手作業で行っていた煩雑なデータ収集や、経験に依存した人員配置・シフト調整をデジタル化し、一元管理します。過去の実績や計画データを見える形で把握できるようになり、判断基準が明確になります。作業負荷の軽減とペーパーレス化を進めるとともに、最適な人員配置による生産性の向上につなげます。

4．物流・流通向けセキュリティリスク対策

「潜在的なセキュリティリスクを可視化し、安全で安定した運用を支援」

脆弱性診断や標的型攻撃メール訓練、セキュリティ教育・研修など、サイバー攻撃に備えた包括的なセキュリティ対策を提供します。国土交通省「物流分野における情報セキュリティ確保に係る安全ガイドライン」に準拠し、インシデント対応マニュアルやサイバーBCPの策定支援まで一貫して対応。万が一の事態にも迅速かつ適切に対応できる継続的な対策と体制構築をサポートします。

■実証実験パートナー企業を募集

下記ソリューションにおいて、現場データの可視化と業務改善の効果検証を目的とした実証実験を実施予定です。ご協力いただけるパートナー企業を募集しています。

5．倉庫内活動記録

「人の動きを把握・可視化し、現場の無駄とコストを削減」

BLEタグとセンサーを活用し取得した位置情報データから、作業動線や工程ごとの工数を自動で可視化します。業務負荷を増やすことなく、データに基づく意思決定へと転換します。

実証実験では、実際の現場で取得したデータをもとに、作業実態の可視化から改善余地の特定、人員配置・原価構造の見直しまで、一連の改善プロセスを検証いただけます。

6．トラックドライバー コンディション計測

「ドライバーのコンディションを可視化し、負担軽減と安全管理の強化を支援」

Olive社が提供する感情解析プラットフォーム「LaCause（ラクーズ）※」により取得した心拍変動・体動などの生体データをもとに、ドライバーの感情や疲労度を把握します。これまで見えにくかったストレスや負担の兆候を可視化し、ドライバーの負担軽減や安全運行の支援につなげます。

実証実験では、事故リスク低減に加え、離職防止や働きやすい環境づくりに向けた新たなマネジメント手法としての有効性を検証いただけます。

※「LaCause（ラクーズ）」とは

Olive株式会社（愛知県名古屋市、代表取締役 竹内精治）が提供する、カメラ等の映像情報から心拍変動・体動などの生体反応を推定し、AI解析によって人の状態を非接触で可視化する感情推定AI基盤です。覚醒度や集中状態、ストレス、感情の変化といった内的状態を連続データとして定量化し、「いつ・どこで・誰がどのような状態にあるか」を把握することが可能です。

■「物流・流通向けソリューション」詳細ページ

https://www.service.kdl.co.jp/logistics

※本ソリューションの導入、実証実験パートナー参加に関するお問い合わせは、下記フォームにて受け付けています。

「物流・流通向けソリューション」お問い合わせフォーム(https://2e946dff.form.kintoneapp.com/public/e50ec8ac9a20788d3f694fefb27142a83e5d3ee4cc297fc270ecaba4f18ff3ab)

今後も神戸デジタル・ラボは、現場の知見とテクノロジーを組み合わせ、現場に寄り添った実践的なDXを通じて、現場の負担軽減や作業品質の向上、安心・安全の向上など、物流・流通現場の課題解決に取り組んでまいります。

■物流・流通業界向けDXウェビナーを開催

物流、流通現場における入出荷管理のデジタル化をテーマに、ウェビナーを開催します。詳細は下記イベントページをご覧ください。

タイトル：物流現場の確認を"目視から仕組み"へ

～入荷時のミス防止と現場負荷の軽減を両立する実践アプローチ～

日時：2026年6月3日（水）12：00～12：30

イベントページ：https://www.kdl.co.jp/event/2026/05/event-9435/

【会社概要】

会社名 ：株式会社 神戸デジタル・ラボ

代表者 ：代表取締役社長 玉置慎一

所在地 ：〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町72番地 新クレセントビル

設立 ：1995年10月

資本金 ：5,000万円

従業員数：174名（2026年5月1日現在）

URL ：https://www.kdl.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 神戸デジタル・ラボ

Logistics Labo 岡 龍弘（おか たつひろ）

E-mail：logistics-gr@kdl.co.jp / 電話：078-327-2280

※テレワーク推進企業です。メールでご連絡いただけますと幸いです。

取材など随時対応しますので、お気軽にお問い合わせください。