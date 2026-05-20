ハイアット セントリック 銀座 東京 × Trip.com　旅への高揚感をブルーとイエローで表現した「Daylight Trip Parfait」「Midnight Trip Parfait」が登場

ハイアット セントリック 銀座 東京

銀座 並木通りに位置するモダンなブティックホテル「ハイアット セントリック 銀座 東京」（総支配人：内山渡教、所在地：東京都中央区銀座6-6-7）では、グローバルオンライン旅行サービスプロバイダーの Trip.comとのコラボレーションにより、旅へ出かけたくなるような高揚感を表現した2種のオリジナルパフェ「Daylight Trip Parfait」「Midnight Trip Parfait」を2026年6月15日（月）～8月16日（日）の期間限定で提供いたします。

「Daylight Trip Parfait」&「Midnight Trip Parfait」

本コラボレーションでは、昼と夜で異なる表情を楽しめる2種類をご用意し、時間帯ごとに異なる“旅のシーン”をビジュアルと味覚で表現しました。親しみのある“青いかき氷”のイメージに着想を得て、Trip.comの象徴的なブルーを取り入れた2種のパフェを展開します。

Trip.comのブランドカラーであるブルーとイエローを基調に、空・海・太陽を思わせる鮮やかなカラーリングで、異国の風景が頭に浮かぶような世界観に仕上げています。また、ハイアット セントリック 銀座 東京を“旅の出発ゲート”に見立て、新たな旅の始まりを感じていただけるパフェを提案します。

味わいは、“旅のように変化していく体験”をテーマに、食感と五味（甘味・酸味・塩味・辛味・うま味）のバランスにこだわりました。デイタイム限定の「Daylight Trip Parfait」は、ブルーキュラソーグラニテや国産マンゴー、パインピューレを合わせ、爽やかでフルーティーな味わいに。ディナータイム限定の「Midnight Trip Parfait」は、シャンパングラニテや別添えのブルーキュラソージンジャーシロップによって、スパイスのアクセントとアルコールの余韻が広がる華やかな味わいをお楽しみいただけます。さらに、マスカルポーネクリームの塩味とうま味、コーンフレーククランブルの軽やかな食感、ココナッツ葛餅の和のアクセントが重なり合い、食べ進めるごとに異なる味わいの変化をご堪能いただけます。

「銀座」を新しい旅の拠点として発信するハイアット セントリック 銀座 東京とTrip.comが提案する、“旅する気分”を味わう特別なパフェを、この機会にぜひお楽しみください。

Daylight Trip Parfait

青空の下で始まる旅をイメージした「Daylight Trip Parfait」は、白いわたがしや青いグラニテ、レモンクリーム入りの青いマカロンをあしらい、爽やかで開放感あふれるビジュアルに仕上げました。マンゴーの甘味とパインの酸味が心地よく広がり、旅先で感じる高揚感を表現しています。

Midnight Trip Parfait

夜の旅路をイメージした「Midnight Trip Parfait」は、青いわたがしやシャンパングラニテ、レモンクリーム入りの黄色いマカロン、琥珀糖を使用し、幻想的で華やかな世界観を演出。別添えのブルーキュラソージンジャーシロップをかけることで、味わいの変化もお楽しみいただけます。アルコールの余韻とスパイスのアクセントが重なり合い、大人のナイトトリップを思わせる一品です。

提供期間 ： 2026年6月15日（月）～8月16日（日）

提供価格 ： Daylight Trip Parfait 2,530円

Midnight Trip Parfait 2,783円

提供時間 ： Daylight Trip Parfait 12:00～16:00

Midnight Trip Parfait 17:00～21:00

予約・詳細 ：https://namiki667.com/news/2026/05/collaboration-Parfait.htmlまたはお電話

※どちらも予約制となります。

※表示価格はすべて税・サービス料込となります。

Trip.com × ハイアット セントリック 銀座 東京 コラボレーションキャンペーン

本コラボレーションを記念し、Trip.com公式X （@trip.com_jp） にて、プレゼントキャンペーンを実施いたします。抽選で、ハイアット セントリック 銀座 東京での特別な宿泊体験をプレゼントいたします。

応募期間 ： 2026年6月15日（月）～7月6日（月）

当選者発表： 2026年7月上旬予定

応募方法 ： Trip.com(https://x.com/TripcomJP)公式Xアカウントをフォローのうえ、対象投稿をリポスト

プレゼント内容：

・ハイアット セントリック 銀座 東京 宿泊券2組4名様

・宿泊期間：2026年8月1日～2027年1月31日

※除外日：2026年10月1日～7日、2026年12月26日～2027年1月3日

・部屋タイプ：スタンダードルーム（1室最大2名様まで）

・朝食付き（最大2名様）

NAMIKI667について

■施設名 ： NAMIKI667

■所在地 ： 東京都中央区銀座6-6-7

ハイアット セントリック 銀座 東京 3階

■総料理長： 石田崇郎（いしだたかお）

■TEL ： 予約／お問い合わせ 03-6837-1300 （受付時間 10:30 - 22:00）

■URL ： http://namiki667.com

■営業時間： 【Dining】 Breakfast：7:00 - 11:00 （L.O.10:30）

Lunch ：11:30 - 15:00（L.O.14:30）

Dinner ：18:00 - 22:00（L.O.21:00）

【Bar & Lounge】日～水11:00 - 22:00（L.O. Food 21:00 | Drink 21:30）

木～土11:00 - 23:30（L.O. Food 22:00 | Drink 23:00）

■席数 ： 【Dining】 102席／プライベートダイニングルーム：2室24席／テラス席：42席

【Bar & Lounge】カウンター 44席／ラウンジシーティング：22席／テラス席：12席

【Dining エリア】

NAMIKI667は、“自宅のようにくつろげる街のレストラン”をコンセプトに、誰もが気軽に立ち寄れる温かな空間を提供しています。ライブ感あふれるショーキッチンやオーブンから立ちのぼる香り、そして素材の持ち味をいかした料理が、五感で愉しむ食体験へと誘います。並木通りに面したテラスからは、季節ごとに表情を変える銀座の景色を望むことができます。吹き抜けの開放的な空間には、活版文字をモチーフにしたアートワークや、人々が行き交う銀座のように多様な素材を織り込んだインテリアが施され、この場所ならではの心地よい雰囲気を生み出しています。個室や多目的スペースも備えており、日常のひとときから特別なシーンまで、幅広い用途でご利用いただけます。

【Bar ＆ Lounge エリア】

3Fのエレベーターを降りるとすぐ目に飛び込んでくるのが、全長約7mのバーカウンターと、鮮やかな赤を基調とした絨毯が印象的な4Fへと渡る大階段。空間を見渡せて、くつろげるラウンジエリアも充実しています。和のテイストを象徴するユニークで独創的なシグネチャーカクテルなど、素材を楽しむカクテルから、幅広い種類のドリンクをご用意しております。季節限定のアフタヌーンティーもカフェタイムに提供。用途により、使い分けのできる居心地の良い空間です。

※最新の営業情報につきましては、ウェブサイトをご覧ください。

https://namiki667.com/

ハイアット セントリック 銀座 東京について

「ハイアット セントリック 銀座 東京」は、銀座の街を縦横無尽に楽しむことができる東京・銀座の代表的な通りのひとつ・並木通りに位置します。世界を代表するラグジュアリーブランドやグルメ、数々の老舗店が集結。常に新しい文化を柔軟に受け入れつつ、伝統を大切にしてきた「銀座」。そんな「銀座らしさ」をユニークなカラーとデザインに落とし込んだ164室の客室は機能と快適性を兼ねた開放的な空間です。

3FフロアのオールデイダイニングNAMIKI667は、斬新なインテリアと新しいメニューで、銀座の新たな食事体験をご提供します。又、バーエリアでは、常に変化する銀座の街を様々なカクテルとこだわりのバーメニューで彩ります。並木通りを望むテラスで、思い思いのひと時をお過ごしください。

新旧の文化が交差する「銀座」の新しい旅の拠点として、旅に関する優れたアンテナを持ち、常に旅先での新しい発見を追い求め、それを仲間とシェアすることに喜びを感じる“アクティブトラベラー”の限りない探検をサポートします。Facebook(https://www.facebook.com/hyattcentricginza/?locale=ja_JP)、Instagram(https://www.instagram.com/hyattcentricginza/)、X(https://twitter.com/HyattCentricGNZ)で、@hyattcentricginza, @HyattCentricGNZをフォローしてください。

■ホテル名 ： ハイアット セントリック 銀座 東京 | Hyatt Centric Ginza Tokyo

総支配人：内山渡教（うちやまただのり）

■開業日 ： 2018年（平成30年）1月22日（月）

■インテリア設計： 株式会社ストリックランド 代表 赤尾洋平（あかおようへい）

■所在地 ： 東京都中央区銀座6丁目6-7

■TEL ： 代表03-6837-1234

宿泊予約03-6837-1313

■公式サイト ： http://hyattcentricginza.jp(https://www.instagram.com/hyattcentric/?hl=ja)

■延床面積 ： 11,905.23 m2

■ホテル施設 客室数：164の客室とスイートルーム35 m2～127 m2

料飲施設：ダイニング、 バー＆ラウンジ630 m2

会議施設：レストラン内個室プライベートダイニングルーム86 m2

その他：フィットネスジム80 m2

■フロア構成 1階 エントランス

3階 「NAMIKI667」

4階 レセプション、ライブラリー、フィットネスジム

5～12階 客室

地下 駐車場（機械式）

【アクセス】 東京メトロ銀座駅徒歩3分（日比谷線・丸の内線・銀座線）

JR線有楽町駅徒歩7分（山手線、京浜東北線）

JR線新橋駅徒歩7分（山手線、京浜東北線）

羽田空港まで車で約30分／成田空港まで車で約80分

ハイアット セントリックについて

常に抜群のロケーションに位置するハイアット セントリックはフルサービスのモダンなブティックホテルブランドです。さまざまな活動の中心にいたい旅慣れたお客様を、新しい発見に満ちた冒険の旅へ誘うために作られたホテルです。それぞれのホテルがロビーにお客様同士の交流の場を提供する一方、館内のバーやレストランは、地元で人気のホットスポットとして、愉快な会話、地元の味覚にインスパイアされたメニューやシグネチャーカクテルが味わえます。客室は機能的で過不足ないコンテンポラリーな設えです。熱い心でおもてなしするスタッフが、地元の食やナイトライフなどホットな情報を揃えてお客様をお迎えします。詳しくはhyattcentric.com(https://www.hyatt.com/en-US/brands/hyatt-centric?src=vanity_hyattcentric.com)をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/hyattcentric/)、Instagram(https://www.instagram.com/hyattcentric/?hl=ja)で、@HyattCentricをフォローしてください。また、旅の思い出にハッシュタグ「#HyattCentric」を付けた写真の投稿もお待ちしています。