「めぐりズム」から、『サンリオキャラクターズ』デザイン登場！　蒸気温熱アイマスクで、“すぐ眠りズム”　2026年5月30日より数量限定発売

花王株式会社

花王株式会社のヘルスケアブランド「めぐりズム」は、2026年5月30日に株式会社サンリオのハローキティ、シナモロール、ポムポムプリンデザインの全3種（無香料、グレープフルーツの香り、ネロリの香り）を数量限定で発売します。

「めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク」のサンリオキャラクターズデザイン

新生活で生活リズムが変わりやすい5月は、寒暖差や疲れも重なり、1年の中でも睡眠の乱れを感じやすい時期です。「寝つけない」といった悩みが出やすい季節に向けて、本コラボレーションではサンリオキャラクターズがアイマスクをつけ、すーっと心地よく眠りへ入っていく様子を描いた、特別なデザインパッケージをご用意しました。ラインアップは、ハローキティデザイン（無香料）、シナモロールデザイン（グレープフルーツの香り）、ポムポムプリンデザイン（ネロリの香り）の全3種。その日のコンディションや気分に合わせてお選びいただけます。

「めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク」は、約40℃の蒸気で目もとをやさしく包み込み、じんわりとした温かさで気分までときほぐされて心地よさめぐる商品です。従来品と比べて目もとめぐる蒸気量が約113%*１ 向上。眠りへいざなう心地よさが約20分継続し、寝つきを良くします。さらに、睡眠ヘルスケア協議会のスリープサポート認証制度においてゴールド認証を取得。睡眠をサポートする商品として評価されています。

「めぐりズム」は、サンリオキャラクターズの親しみある世界観とともに、日々を前向きにがんばる方の睡眠習慣をサポートします。

＊1 快適時間内での比較

■商品名／内容量[表: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1838_1_a6974df6704d297be61e3662f7c84443.jpg?v=202605201251 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

■商品特長

めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク サンリオキャラクターズデザイン

ぐるぐる好循環！

「めぐりズム」の蒸気めぐり設計

- お風呂のような心地よさ 約40℃をキープ- 蒸気を溜め込む保温性 約1.5倍*2- 極厚やわらか不織布採用ふくらんで密着フィット気分までときほぐれて心地よさめぐる- 快適時間 約20分継続- 寝つきをよくする

（睡眠ヘルスケア協議会が定めるスリープサポート認証制度にてゴールド認証を取得）

※医療機器ではありません

＊2 当社従来品比

■発売日／地域

2026年5月30日／全国

◇『ハローキティ』について

本名はキティ・ホワイト。生まれた場所はイギリス ロンドンの郊外。身長はりんご5個分。体重はりんご3個分。明るくてやさしい女のコ。

◇『シナモロール』について

遠いお空の雲の上で生まれた、白いこいぬの男のコ。

ある日、空からフワフワ飛んできたところを、「カフェ・シナモン」のお姉さんに見つけられ、そのままいっしょに住むことに。シッポがまるでシナモンロールのようにくるくる巻いているので、「シナモン」という名前をつけてもらう。

◇『ポムポムプリン』について

こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。

のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。くつ集めが趣味。

(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670768

■めぐりズム ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/megrhythm/?cid=megrhythm_prtimes260520(https://www.kao.co.jp/megrhythm/)