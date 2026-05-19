「Mリーグ」閉幕式会場にお越しのファンに聞いた「2025-26シーズン 最も印象に残った役満」のアンケート結果を発表！第1位はKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典選手の「四暗刻」に決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「麻雀チャンネル」にて全試合生中継を行ったプロ麻雀リーグ「Mリーグ」の「2025-26シーズン」の最終日である2026年5月15日（金）に実施した「Mリーグ」閉幕式の会場にお越しのファンに聞いた「2025-26シーズン 最も印象に残った役満」のアンケート結果を発表いたします。

「Mリーグ」は、麻雀のプロスポーツ化を目的に発足したチーム対抗型のプロ麻雀リーグです。各チームに所属するトッププロたちがチームの頂点を競い合っています。

2025年9月15日（月）に開幕した「Mリーグ2025-26シーズン」（以下、「2025-26シーズン」）は、全10チームが長きにわたるレギュラーシーズン、セミファイナルシリーズ、ファイナルシリーズの熱戦を戦いぬき、EX風林火山が2020-21シーズン以来、2度目の優勝を果たしました。

本企画は、「2025-26シーズン」で生まれた数々の名場面のなかから、「最も印象に残った役満」をテーマに、閉幕式の会場で優勝チームの決定を見守った、観客による投票を行いました。

今シーズンも、試合の流れを一変させる劇的な和了や、チームの命運を左右する大一番での一撃など、記憶に残る役満が誕生。そのような中、ランキング第1位には、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典選手の「四暗刻」が輝きました。滝沢選手の四暗刻は、チームのファイナル進出を決定づける大きな和了ということもあり、「2025-26シーズン」を象徴する名場面として多くのファンの記憶に深く刻まれ多くの支持を集めました。

続く、第2位はKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾選手の「小四喜」、第3位はBEAST X・下石戟選手の「大三元」という結果になりました。いずれも、それぞれのチームのファンはもちろん、難度の高い一役やインパクトのある役が上位に入り、「Mリーグ」のみならず、麻雀ファンにとっても印象的な投票結果となりました。

投票結果はこちら(https://x.com/m_league_/status/2056646077307289808?s=46&t=Dje1fX7ifLoe3KzY5M89vQ)

「ABEMA」では、「2025-26シーズン」の熱戦はもちろん、過去の「Mリーグ」の試合も見逃し配信中です。スマートフォンやPC、タブレット、テレビデバイスから、いつでもどこでもお楽しみにいただけます。最後まで目が離せない白熱の戦いを、ぜひ「ABEMA」にてお楽しみください。

「Mリーグ2025-26シーズン」はこちら：https://abema.tv/video/title/444-1?s=444-1_s5&eg=444-1_eg301(https://abema.tv/video/title/444-1?s=444-1_s5&eg=444-1_eg301)

また、「Mリーグ」のオフシーズンの“熱狂”は「ABEMA」オリジナル対局企画『Mトーナメント2026』にて、2026年6月1日（月）午後3時より放送いたします。「Mリーグ2025-26」の優勝チーム4名および個人賞獲得者4名は、予選3rdステージからシードスタートで参戦。Mリーガー、鳳凰位、最高位、雀王ら、総勢72名のトップ雀士が集結する本トーナメントもお楽しみに。

■『Mトーナメント2026』放送概要

初回放送日時：2026年6月1日（月）午後3時～

※以降、毎週月曜日は無料、金曜日は「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」限定で生中継いたします。

※詳細の放送日時および、スケジュールは番組内や「ABEMA」麻雀チャンネル公式Xなどでお知らせいたします。

https://twitter.com/abema_mahjong

放送チャンネル：麻雀チャンネル

初回番組URL：https://abema.tv/channels/mahjong/slots/FFi9uDNHvRvMWw

＜『Mトーナメント2026』対局スケジュール＞

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/