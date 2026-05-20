10言語・3,000種類のラベルを″現場で回す″ 企業におけるラベル管理（システム化の導入事例） セミナー 7/15（水）［オンライン］
■化学規制対応 先進企業に学ぶ実務セミナー ～現場が語る各国化学物質管理シリーズ～ 第三弾！
ディップソール株式会社 根本 淳史様をお迎えし、企業におけるラベル管理について解説いたします。
ハニカム・テクノリサーチ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：陳梅官）は、以下の内容でセミナーを開催いたします。
本セミナーでは、ディップソール株式会社にて化学物質管理の実務を長年担当されてきた 根本 淳史様 をお招きし、
SDS作成・管理の“現場のリアル”を具体的に解説いただきます。
本シリーズでは、先進的な取り組みを実践している企業様が培われてきた知識やご経験を共有いただける貴重なセミナーとなっております。
ラベル更新対応の属人化、多言語管理による確認負荷、SDS改訂時の反映漏れ、
印刷・貼付作業のミスや運用ルールのばらつきなど、
現場特有の課題に対し、なぜシステム化が必要だったのか
現場はどこで苦労したのか、どのように運用へ定着させたのか、導入後、何が変わったのかなど
実際の運用事例をもとに具体的に解説いただきます。
■本講座のポイント
10言語・3,000種類のラベル運用を抱える少量多品種工場が、
ラベル登録のデータベース化と印刷業務のシステム化を実現した
構築の裏側にあった苦労や改善ポイントを実体験ベースでご紹介。
■本講習会で得られる知識
・ラベルの材質／耐久性。GHSラベル要素／登録のデータベース化
・ラベル印刷機／印刷作業のシステム化
・自動ラベル貼り付け機ラベラーの検討
■こんな方にオススメ
・SDS・ラベル作成担当者
・化学品管理担当者
・化学品使用者（管理者及び労働者）
・物流担当や営業担当などを含むその他の関係者
・DX・業務改善の推進担当者
本セミナーは、「オンライン形式」で開催いたします。
また、化学品法規制に関するお困り事を抱える企業様を対象としたものです。
弊社が提供しているコンサルティングなど各サービスと競合する事業を営む方は、本セミナーへの参加をご遠慮下さい。
■申込期限について
7月14日（火）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
申込が最低開催人数に満たない場合は、セミナーが中止となる場合がございます。
■講師への質問
セミナー終了後の質問は受付いたしません。
ご質問がある場合には、申し込み完了メール内にあるリンクもしくは当日に専用フォームより投稿ください。
事前質問受付締め切り：7月8日（水）23:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349748/images/bodyimage1】
【日 時】2026年07月15日（水）13:30-16:30（開場時間13：15）
【テーマ】10言語・3,000種類のラベルを"現場で回す" 企業におけるラベル管理（システム化の導入事例）セミナー 7/15（水）［オンライン］
【要旨】
１．ラベルとプリンターの選定、完成したラベルの耐久性。
２．ラベル登録のデータベース化、印刷のシステム化。
３．自動ラベル貼付け機ラベラーの検討→断念。
※内容は状況に応じて調整、変更の可能性がありますのでご了承ください。
【講師】
ディップソール株式会社
市原工場 品質保証部 化学物質管理課
化学物質管理課 課長
根本 淳史様
【場 所】
ZOOMを用いたオンライン開催となります。
参加リンクはお申し込み後にご案内致します。
【利用ツール】
ZOOMにてご参加いただきます。
参加用リンクは、前日までにメールでご案内させていただきます。
【使用環境について】
必ず使用環境のご確認をお願いいたします。
詳細はこちらからご確認ください。
→Windows-macOS-およびLinuxのシステム要件
■推奨ブラウザ
サポートされているブラウザ
Windows：Edge 12+、Firefox 27+、 Chrome 30+
Mac：Safari 7+、 Firefox 27+、 Chrome 30+
Linux：Firefox 27+、 Chrome 30+
■非対応
下記のブラウザではご参加いただけません。
※ただし事前にZOOMアプリをインストールいただくことでご参加可能です。
・Internet Explorer11 ブラウザ
【受講料】
1名につき15000円（消費税別、資料代）
ケミスパート会員に登録していただくと、お得な会員価格【無料会員は2000円引き（登録日より年間5回まで）、正会員は5000円引き（共通チケットの使用で年18回まで）】でセミナーにお申込みをしていただけます。
▼ケミスパート ご登録はこちら
https://www.honeycomb-tr.com/club/memreg.jsp
【お申込み】
ハニカム・テクノリサーチ株式会社のHP セミナーお申し込みフォームよりお願いします。
https://www.honeycomb-tr.com/Seminar/2475/
配信元企業：ハニカム・テクノリサーチ株式会社
ディップソール株式会社 根本 淳史様をお迎えし、企業におけるラベル管理について解説いたします。
ハニカム・テクノリサーチ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：陳梅官）は、以下の内容でセミナーを開催いたします。
本セミナーでは、ディップソール株式会社にて化学物質管理の実務を長年担当されてきた 根本 淳史様 をお招きし、
SDS作成・管理の“現場のリアル”を具体的に解説いただきます。
本シリーズでは、先進的な取り組みを実践している企業様が培われてきた知識やご経験を共有いただける貴重なセミナーとなっております。
ラベル更新対応の属人化、多言語管理による確認負荷、SDS改訂時の反映漏れ、
印刷・貼付作業のミスや運用ルールのばらつきなど、
現場特有の課題に対し、なぜシステム化が必要だったのか
現場はどこで苦労したのか、どのように運用へ定着させたのか、導入後、何が変わったのかなど
実際の運用事例をもとに具体的に解説いただきます。
■本講座のポイント
10言語・3,000種類のラベル運用を抱える少量多品種工場が、
ラベル登録のデータベース化と印刷業務のシステム化を実現した
構築の裏側にあった苦労や改善ポイントを実体験ベースでご紹介。
■本講習会で得られる知識
・ラベルの材質／耐久性。GHSラベル要素／登録のデータベース化
・ラベル印刷機／印刷作業のシステム化
・自動ラベル貼り付け機ラベラーの検討
■こんな方にオススメ
・SDS・ラベル作成担当者
・化学品管理担当者
・化学品使用者（管理者及び労働者）
・物流担当や営業担当などを含むその他の関係者
・DX・業務改善の推進担当者
本セミナーは、「オンライン形式」で開催いたします。
また、化学品法規制に関するお困り事を抱える企業様を対象としたものです。
弊社が提供しているコンサルティングなど各サービスと競合する事業を営む方は、本セミナーへの参加をご遠慮下さい。
■申込期限について
7月14日（火）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
申込が最低開催人数に満たない場合は、セミナーが中止となる場合がございます。
■講師への質問
セミナー終了後の質問は受付いたしません。
ご質問がある場合には、申し込み完了メール内にあるリンクもしくは当日に専用フォームより投稿ください。
事前質問受付締め切り：7月8日（水）23:59まで
【日 時】2026年07月15日（水）13:30-16:30（開場時間13：15）
【テーマ】10言語・3,000種類のラベルを"現場で回す" 企業におけるラベル管理（システム化の導入事例）セミナー 7/15（水）［オンライン］
【要旨】
１．ラベルとプリンターの選定、完成したラベルの耐久性。
２．ラベル登録のデータベース化、印刷のシステム化。
３．自動ラベル貼付け機ラベラーの検討→断念。
※内容は状況に応じて調整、変更の可能性がありますのでご了承ください。
【講師】
ディップソール株式会社
市原工場 品質保証部 化学物質管理課
化学物質管理課 課長
根本 淳史様
【場 所】
ZOOMを用いたオンライン開催となります。
参加リンクはお申し込み後にご案内致します。
【利用ツール】
ZOOMにてご参加いただきます。
参加用リンクは、前日までにメールでご案内させていただきます。
【使用環境について】
必ず使用環境のご確認をお願いいたします。
詳細はこちらからご確認ください。
→Windows-macOS-およびLinuxのシステム要件
■推奨ブラウザ
サポートされているブラウザ
Windows：Edge 12+、Firefox 27+、 Chrome 30+
Mac：Safari 7+、 Firefox 27+、 Chrome 30+
Linux：Firefox 27+、 Chrome 30+
■非対応
下記のブラウザではご参加いただけません。
※ただし事前にZOOMアプリをインストールいただくことでご参加可能です。
・Internet Explorer11 ブラウザ
【受講料】
1名につき15000円（消費税別、資料代）
ケミスパート会員に登録していただくと、お得な会員価格【無料会員は2000円引き（登録日より年間5回まで）、正会員は5000円引き（共通チケットの使用で年18回まで）】でセミナーにお申込みをしていただけます。
▼ケミスパート ご登録はこちら
https://www.honeycomb-tr.com/club/memreg.jsp
【お申込み】
ハニカム・テクノリサーチ株式会社のHP セミナーお申し込みフォームよりお願いします。
https://www.honeycomb-tr.com/Seminar/2475/
配信元企業：ハニカム・テクノリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ