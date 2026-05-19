フィットネスプロデューサー・AYAさんとVALXがパートナーシップ契約を締結　ライフステージの変化を経て“今届けたい信頼できるフィットネス”をYouTubeにて発信

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、フィットネスプロデューサー・AYAさんと、2026年5月よりパートナーシップ契約を締結いたしました。

本提携のメインプロジェクトとして、AYAさんの公式YouTubeチャンネルを「AYA Fitness Studio Supported by VALX」としてリニューアルし、2026年5月19日(火)より新たに始動いたします。両者の強みを掛け合わせ、フィットネスをより身近に、より前向きに楽しめる新たなライフスタイル提案を行ってまいります。

近年、健康志向の高まりとともにフィットネス市場は拡大を続けています。一方で「始めても続かない」「正しい方法が分からない」といった課題から、継続的な運動習慣の定着に悩む方も少なくありません。

VALXはこれまで「本物」を追求するフィットネスブランドとして、高品質な商品・サービスを通じ、多くの方の身体づくりをサポートしてまいりました。

一方、AYAさんは、独自のトレーニングメソッドとポジティブなライフスタイル提案を通じて、性別や世代を問わず多くの支持を集め、フィットネスを特別なものではなく、“日常”として広げ続けています。

さらに近年は、ライフステージの変化を経たことで、自身の身体だけでなく、日々取り入れる情報や食事、健康との向き合い方にも、これまで以上に向き合うようになったと語っています。

プロとしての視点に加え、一人の女性、そして母としての視点も重なったことで、“本当に信頼できるフィットネス情報を届けたい”という想いが、より一層強まっています。

そんな両者が共通して掲げる「本物」や「プロフェッショナル」という価値観が共鳴し、“一時的なブームではなく、続けられるフィットネス習慣を広げたい”という想いから、本パートナーシップ契約の締結に至りました。

今後は、AYAさんの持つ高い専門性と発信力、そしてVALXが展開する商品・サービス・コミュニティを掛け合わせることで、既存のフィットネスファンの方はもちろん、これから健康的なライフスタイルを始めたい方々へ向けても、新たなフィットネス体験を発信してまいります。

2026年5月19日(火)より始動する「AYA Fitness Studio Supported by VALX」では、YouTubeを中心に、自宅でも実践しやすいトレーニングコンテンツや、日常に取り入れやすいフィットネス・食事・ライフスタイル情報などを発信予定です。

“運動を前向きに楽しむ”きっかけとなるようなコンテンツを通じて、より多くの方の健康的な身体づくりをサポートしてまいります。

【YouTubeチャンネル概要について】

チャンネル名：AYA Fitness Studio Supported by VALX

URL： https://www.youtube.com/channel/UCAZBDPKDUzBVYoXxNa_zxiw

【AYAさんについて】

AYA（フィットネスプロデューサー／フィットネスモデル）

1984年生まれ、兵庫県出身。

体育系大学卒業後、フィットネス業界へ進み、“最高のトレーニング”を追求する中でAYAオリジナルメソッドを考案。

著名人のボディプロデュースを多数手がけるほか、フィットネスモデルとしても活動。広告・TV・ラジオ・雑誌・WEB・イベントなど幅広いメディアに出演し、多くの支持を集めています。

2023年12月にはフィットライフジム「Feelin'Good」を虎ノ門にオープン。著書『おうち de シェイプ AYAトレ100』（講談社）など。

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル３階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/