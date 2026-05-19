ヒュンメルがINAC神戸レオネッサのミモザシャツのスペシャルオークションを開催！

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）はINAC神戸レオネッサと協働したミモザシャツでスペシャルオークションを5月19日から5月25日までモバオクで開催。選手着用シャツに直筆サインを入れ、売上すべてをINAC神戸が開催するサッカー教室に活用します。

スペシャルオークション開催

ヒュンメルは、“Change the World Through Sport”（スポーツを通して世界を変える）をビジョンに、人権、ジェンダー、平和をテーマに取り組みを行っています。その一環として、この春国際女性デーの取り組みを10クラブで実施。3月14日、2025-26 WEリーグクラシエカップのHOMEゲーム ちふれASエルフェン埼玉戦でINAC神戸の選手が、ウォーミングアップ時などに着用しました。

今回、選手たちが着用したシャツは、国際女性デーのシンボルのひとつにもなっているミモザを全面にデザイン。春の訪れを告げる黄色い花が女性の強さややさしさを表し、襟元にミモザの花と黄緑色の葉を重ねることでアクセントに。胸には取り組みのテーマである「Bloom in my colors.」（ワタシ色に咲こう）を配置し、それぞれの個性や多様性を認め合いながら、自分らしく花を咲かせようという想いを込めました。

選手のサインが入ったシャツは、選手個別のサイン入り30枚。今回のオークションの売上すべてをINAC神戸レオネッサが行うサッカー教室に活用します。

オークション情報

INAC神戸レオネッサ ミモザシャツ スペシャルオークション

期間：2026年5月19日（火）17:00～5月25日（月）22:00

オークションページ：「モバオク」内 特設ページ

https://www.promo.mbok.jp/hummel202605-inac

販売価格：8,800円からスタート

INAC神戸レオネッサについて

神戸市及び兵庫県におけるスポーツコミュニティの担い手を育成し、国際的な活動も展開していく総合スポーツクラブとして2001年4月にINAC（INternational Athletic Club）として設立。女子サッカーチーム「レオネッサ」は同年11月に誕生。2011年からなでしこリーグ3連覇、2013年にはシーズン3冠に加え、国際女子サッカークラブ選手権でも優勝。2020年にはチーム創設20年を迎え、エンブレムを刷新。25周年を迎えた2025-26シーズンには、4シーズンぶり2度目のリーグ優勝を達成した。

【OFFICIAL WEBSITE】https://inac-kobe.com/

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/