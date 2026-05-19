『怪物』『国宝』の名演を生んだ高校生俳優「黒川想矢」の日常に迫る　新サブスク「新潮QUE」でインタビューを配信中！

株式会社新潮社

新潮社のノンフィクション・人文系コンテンツを横断的に掲載する定額制のデジタル媒体（サブスクリプションサービス）が5月18日にスタートしました。これにあわせて、新サブスクでは黒川想矢さんのインタビュー記事を掲載します。是枝裕和監督の『怪物』や社会現象にもなった『国宝』で主要な役を演じ、俳優として高い評価を得ている黒川さん。インタビューでは『怪物』『国宝』の撮影秘話や、「映画」「写真」「フィルムカメラ」をキーワードに高校生としての日常からその素顔に迫ります。

この度、新潮社は週刊新潮をはじめとした新潮社のノンフィクション・人文系コンテンツを横断的に掲載する定額制のデジタル媒体「新潮QUE（キュー）」をスタートします。

新潮QUEでは、新潮社の小説や新書・選書のベストセラーを電子書籍で読み放題できるサービスなどに加え、オリジナル記事を積極的に展開していきます。

新媒体ローンチを記念して、新潮QUEでは俳優・黒川想矢さんの特別インタビューを前後編にわたって掲載します。

黒川さんは2022年に舘プロに加入した後、カンヌ国際映画祭で複数の賞を獲得した是枝裕和監督の『怪物』（2023年）、社会現象にもなった『国宝』（2025年）などで、主要な役柄を立て続けに演じています。

そんな黒川さんは、4年前、共演した舘ひろしさんの人柄に心酔し、12歳で舘プロに加入しました。インタビュー前編では、舘プロ加入の経緯や、『怪物』『国宝』での撮影秘話、舘さんとの再共演を果たした6月19日公開の新作映画『免許返納!?』での裏話を聞きます。

後編では、高校生としての黒川さんの日常にフォーカスします。俳優として高い評価を得る黒川さんは日々、高校に通う学生でもあります。高校では写真部でフィルムカメラにのめり込み、家に帰れば毎日のように映画を観る。「映画」「写真」「フィルムカメラ」をキーワードに、黒川さんの日常からその素顔に迫ります。

気鋭の高校生俳優の真価は果たしてどこにあるのか、ぜひ前後編あわせてインタビューをご覧ください。

【「問う力」とは？ 新潮QUEでできる5つのこと】

⑴ プロの頭脳をポケットに

――各界の第一人者からビッグネームまで、識者の記事から知見を自然に蓄積。

⑵ 知的習慣をインストール

――編集部厳選、話題の電子書籍とわかりやすい教養動画で学びを習慣化。

⑶ インサイド情報を最速で

――発売前日に「週刊新潮」電子版をどこよりも早く入手。

⑷ インテリジェンスを強化

―― 政財界注目の会員制サイト「Foresight」が読み放題。

⑸ 日々の思索をアーカイブ

――「問い」をメモで蓄積「マイノート」機能で思考を整理。

【プラン詳細】私たちの人生を新しくするための情報・教養サブスク 新潮QUE

プレミアムプラン：月額2,400円（税込）

プレミアム＋プラン：年額24,000円（税込）

国際＋Foresightプラン月額800円（税込）

※プレミアム＋プランをご契約いただいた方には横尾忠則さんの未発表作品をあしらった特製トートバッグ（非売品）をプレゼントいたします。

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新潮QUE :https://que.dailyshincho.jp/