5月25日のメジャー・デビュー日を記念して、GLAY特集リスニングパーティーをAWAラウンジで開催！

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2026年5月25日(月) 21:30～22:30にて、無料で誰でも参加できるオンライン空間「AWAラウンジ」で、GLAY特集のリスニングパーティーを開催いたします。

今回のイベントは、5月25日のメジャー・デビュー日を記念して開催されるもので、最新曲をはじめ、今までのGLAYの楽曲も多数オンエアいたします。AWAラウンジは、どなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、楽曲のリクエストやチャットでのリスナー同士の交流をよりお楽しみいただけます。ぜひ、GLAY特集のリスニングパーティーをAWAラウンジでお楽しみください。

■GLAY特集リスニングパーティー on AWAラウンジ

開催日時：2026年5月25日 (月) 21:30～22:30



▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_glay_0525_pr



※開催が急遽キャンセルになる可能性もございます。



■GLAY

北海道出身のロックバンド。

TAKURO(Gt.)とTERU(Vo.)を中心に1988年に結成。 1989年にHISASHI(Gt.)、1992年にJIRO(Ba.)が加入し現在の体制となり、1994年にメジャー・デビュー。以降、CDセールス、ライブ動員数など数々の金字塔を打ち立て、日本のミュージックシーンをリードし続けている。

30周年を迎えた 2024～25年にかけては『GLAY EXPO』というテーマを掲げ、様々な活動を展開した。グランドフィナーレとして2025年5月31日と6月1日に東京ドーム、6月8日に京セラドーム大阪にてライブを開催し、大盛況のうちに閉幕。



2025年12月3日に63rd Single『Dead Or Alive』をリリースし、同作は「オリコン週間シングルランキングTOP10入り30年連続」を達成。オリコン史上初の快挙となり自己記録も更新した。

さらに、12月10日にはデビュー30周年記念ドームライブを収めた映像作品『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』をリリース。

また、2026年3月20日からは全国15カ所16公演を巡るホールツアー「HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST”」を開催中。



2005年にメンバー主体で個人事務所を設立し、2010年6月に「GLAYがもっと音楽に対して真っすぐである為に」という想いを掲げ、自社レーベル『loversoul music & associates』(2016年に『LSG』と改名)およびECサイト『GLAY Official Store G-DIRECT』を発足、さらに2017年には、GLAYの全ての音楽と映像を配信するサブスクリプション型公式アプリ“GLAY app”を立ち上げるなど、音楽を通してGLAYがあらゆる可能性にチャレンジしていけるよう、常に独自のスタンスで高みを目指し、邁進を続けている。

■AWAラウンジとは

ユーザー同士が、リアルタイムで音楽の流し合いや交流を楽しめるオンライン空間です。

「曲のリクエスト」「チャット」「スタンプ」機能を用いて、同じ部屋に入室したユーザー同士でオンライン上のカラオケルームのような体験が可能で、全ての機能をFreeプランでもお楽しみいただけます。

また、ラウンジでは同じ音楽をその部屋にいるユーザー全員で同時に視聴するため、好きなアーティストの再生回数を上げる “応援” の場としてご活用頂けることも大きな特徴で、STANDARD会員としてラウンジに参加すると、よりアーティストへ還元されます。

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億5,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。



名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日



■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWAラウンジブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式X：https://x.com/awa_official

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k



■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日



■お問い合わせ先

AWA広報担当 press@awa.fm