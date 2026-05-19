光を纏う“蓄光D/Sカラビナラージサイズ”がMakuakeで反響。町工場発ブランド「OUROBOROS」第7弾プロジェクトが終了

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株式会社　丸八化成

暗い場所で目印に

プラスチック射出成形メーカー 株式会社丸八化成（愛知県名古屋市）が展開する蓄光ブランド「OUROBOROS」は、応援購入サービス「Makuake」にて実施した第7弾プロジェクト『蓄光D/Sカラビナラージサイズ』が2026年5月18日に終了したことをお知らせいたします。



本プロジェクトは、“光を纏う”をコンセプトに、暗闇で鮮やかに発光する日本製カラビナとして注目を集め、アウトドア・防災・推し活ユーザーなどから多くの支持を獲得しました。




【Makuakeプロジェクト概要】


プロジェクト名：
蓄光D/Sカラビナラージサイズ


プロジェクトURL：
https://www.makuake.com/project/oboro-ds/


実施期間：
2026年4月6日～2026年5月18日


応援購入総額：
1,668,500円


サポーター数：
559人


達成率：
1,668％


平均お申込み率：


3.24％


【支持を集めた理由】


今回のプロジェクトでは、単なるカラビナではなく、“光を纏う”という独自の世界観と、日本製ならではの素材品質にこだわりました。


また、ラージサイズは今までのOUROBOROSブランドのカラビナを購入していただいた方達から「大きなサイズのカラビナが欲しい！」というニーズからこのプロジェクトがスタートしています。


第7弾のプロジェクトでは男性と女性のサポーター比率が6：4と初めて42%の女性サポーター比率となり、男女問わず「蓄光」好きが増えてきたと感じています。


株式会社丸八化成は、50年以上にわたりプラスチック射出成形に携わってきた町工場です。OEM製造を中心に培ってきた技術力を活かし、自社ブランド「OUROBOROS」では蓄光素材の研究・開発を継続しています。


今回採用した蓄光ポリカーボネート素材は、暗闇で高い視認性を持つだけでなく、日常使いでも存在感を放つ独特のデザイン性が特徴です。



キャンプやアウトドアシーンで


夜間使用（ペグの目印）


・懐中電灯の目印に


防災グッズとして

幅広い用途からたくさんの支持を集めました。



サイズが大きくなったことにより、従来のカラビナでは付けられなかったパイプにも使用可能に

【製品特徴】


・日本製（自社一貫工程）
・蓄光ポリカーボネート採用
・D形／S形の2タイプ展開
・暗闇で高い視認性
・軽量設計
・町工場品質による高い精度
・“光を纏う”OUROBOROSデザイン


【今後の展開】


OUROBOROSでは今後、


・新色開発
・ライセンス商品展開
・防災向け商品開発
・海外展開（現在はアメリカ、台湾）
・イベント出展


などを予定しております。


また、楽天市場「カラビナマニア」およびAmazonなどでの一般販売展開も進めてまいります。


【代表コメント】


株式会社丸八化成
代表取締役 金田将典


町工場だからこそできる素材開発とモノづくりへの挑戦を、これからも世界へ発信します。


OUROBOROSは、“光を纏う”というコンセプトを通じて、機能性だけではなく、感性にも響く製品づくりを目指しています。



プロジェクト概要


・プロジェクト名：蓄光カラビナ ラージサイズ
・開始日時：2026年4月6日（月）11:55
・販売プラットフォーム：Makuake


　https://www.makuake.com/project/oboro-ds/


・種類：D型 / S型


・価格：超早割\1,760円～
・仕様：蓄光／電源不要／蓄光ポリカーボネート樹脂/ステンレス（ニッケルメッキ）



※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：kaneda＠maruhachi-kasei.co.jp



【会社情報】


会社名　　　株式会社丸八化成


代表者　　　代表取締役社長　金田将典


住所　　　　愛知県名古屋市守山区川宮町673番地


創立　　　　1974年


URL　　　　https://maruhachi-kasei.co.jp


楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/ouroboros-08/


公式Instagram：https://www.instagram.com/maruhachikasei/


公式X（旧Twitter）：https://x.com/maruhachi_kasei


公式YouTube：https://www.youtube.com/@maruOUROBOROS



会社概要


会社名：株式会社丸八化成


代表者：代表取締役　金田 将典


所在地：〒463-0081　愛知県名古屋市守山区川宮町673番地


創立　：1974年


事業内容：プラスチックの企画・製造・販売