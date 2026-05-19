光を纏う“蓄光D/Sカラビナラージサイズ”がMakuakeで反響。町工場発ブランド「OUROBOROS」第7弾プロジェクトが終了
暗い場所で目印に
プラスチック射出成形メーカー 株式会社丸八化成（愛知県名古屋市）が展開する蓄光ブランド「OUROBOROS」は、応援購入サービス「Makuake」にて実施した第7弾プロジェクト『蓄光D/Sカラビナラージサイズ』が2026年5月18日に終了したことをお知らせいたします。
本プロジェクトは、“光を纏う”をコンセプトに、暗闇で鮮やかに発光する日本製カラビナとして注目を集め、アウトドア・防災・推し活ユーザーなどから多くの支持を獲得しました。
【Makuakeプロジェクト概要】
プロジェクト名：
蓄光D/Sカラビナラージサイズ
プロジェクトURL：
https://www.makuake.com/project/oboro-ds/
実施期間：
2026年4月6日～2026年5月18日
応援購入総額：
1,668,500円
サポーター数：
559人
達成率：
1,668％
平均お申込み率：
3.24％
【支持を集めた理由】
今回のプロジェクトでは、単なるカラビナではなく、“光を纏う”という独自の世界観と、日本製ならではの素材品質にこだわりました。
また、ラージサイズは今までのOUROBOROSブランドのカラビナを購入していただいた方達から「大きなサイズのカラビナが欲しい！」というニーズからこのプロジェクトがスタートしています。
第7弾のプロジェクトでは男性と女性のサポーター比率が6：4と初めて42%の女性サポーター比率となり、男女問わず「蓄光」好きが増えてきたと感じています。
株式会社丸八化成は、50年以上にわたりプラスチック射出成形に携わってきた町工場です。OEM製造を中心に培ってきた技術力を活かし、自社ブランド「OUROBOROS」では蓄光素材の研究・開発を継続しています。
今回採用した蓄光ポリカーボネート素材は、暗闇で高い視認性を持つだけでなく、日常使いでも存在感を放つ独特のデザイン性が特徴です。
キャンプやアウトドアシーンで
夜間使用（ペグの目印）
・懐中電灯の目印に
防災グッズとして
幅広い用途からたくさんの支持を集めました。
サイズが大きくなったことにより、従来のカラビナでは付けられなかったパイプにも使用可能に
【製品特徴】
・日本製（自社一貫工程）
・蓄光ポリカーボネート採用
・D形／S形の2タイプ展開
・暗闇で高い視認性
・軽量設計
・町工場品質による高い精度
・“光を纏う”OUROBOROSデザイン
【今後の展開】
OUROBOROSでは今後、
・新色開発
・ライセンス商品展開
・防災向け商品開発
・海外展開（現在はアメリカ、台湾）
・イベント出展
などを予定しております。
また、楽天市場「カラビナマニア」およびAmazonなどでの一般販売展開も進めてまいります。
【代表コメント】
株式会社丸八化成
代表取締役 金田将典
町工場だからこそできる素材開発とモノづくりへの挑戦を、これからも世界へ発信します。
OUROBOROSは、“光を纏う”というコンセプトを通じて、機能性だけではなく、感性にも響く製品づくりを目指しています。
プロジェクト概要
・プロジェクト名：蓄光カラビナ ラージサイズ
・開始日時：2026年4月6日（月）11:55
・販売プラットフォーム：Makuake
https://www.makuake.com/project/oboro-ds/
・種類：D型 / S型
・価格：超早割\1,760円～
・仕様：蓄光／電源不要／蓄光ポリカーボネート樹脂/ステンレス（ニッケルメッキ）
※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：kaneda＠maruhachi-kasei.co.jp
【会社情報】
会社名 株式会社丸八化成
代表者 代表取締役社長 金田将典
住所 愛知県名古屋市守山区川宮町673番地
創立 1974年
URL https://maruhachi-kasei.co.jp
楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/ouroboros-08/
公式Instagram：https://www.instagram.com/maruhachikasei/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/maruhachi_kasei
公式YouTube：https://www.youtube.com/@maruOUROBOROS
会社概要
会社名：株式会社丸八化成
代表者：代表取締役 金田 将典
所在地：〒463-0081 愛知県名古屋市守山区川宮町673番地
創立 ：1974年
事業内容：プラスチックの企画・製造・販売