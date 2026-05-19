光を纏う“蓄光D/Sカラビナラージサイズ”がMakuakeで反響。町工場発ブランド「OUROBOROS」第7弾プロジェクトが終了

株式会社 丸八化成暗い場所で目印に

プラスチック射出成形メーカー 株式会社丸八化成（愛知県名古屋市）が展開する蓄光ブランド「OUROBOROS」は、応援購入サービス「Makuake」にて実施した第7弾プロジェクト『蓄光D/Sカラビナラージサイズ』が2026年5月18日に終了したことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、“光を纏う”をコンセプトに、暗闇で鮮やかに発光する日本製カラビナとして注目を集め、アウトドア・防災・推し活ユーザーなどから多くの支持を獲得しました。

【Makuakeプロジェクト概要】

プロジェクト名：

蓄光D/Sカラビナラージサイズ

プロジェクトURL：

https://www.makuake.com/project/oboro-ds/

実施期間：

2026年4月6日～2026年5月18日

応援購入総額：

1,668,500円

サポーター数：

559人

達成率：

1,668％

平均お申込み率：

3.24％

【支持を集めた理由】

今回のプロジェクトでは、単なるカラビナではなく、“光を纏う”という独自の世界観と、日本製ならではの素材品質にこだわりました。

また、ラージサイズは今までのOUROBOROSブランドのカラビナを購入していただいた方達から「大きなサイズのカラビナが欲しい！」というニーズからこのプロジェクトがスタートしています。

第7弾のプロジェクトでは男性と女性のサポーター比率が6：4と初めて42%の女性サポーター比率となり、男女問わず「蓄光」好きが増えてきたと感じています。

株式会社丸八化成は、50年以上にわたりプラスチック射出成形に携わってきた町工場です。OEM製造を中心に培ってきた技術力を活かし、自社ブランド「OUROBOROS」では蓄光素材の研究・開発を継続しています。

今回採用した蓄光ポリカーボネート素材は、暗闇で高い視認性を持つだけでなく、日常使いでも存在感を放つ独特のデザイン性が特徴です。

キャンプやアウトドアシーンで夜間使用（ペグの目印）・懐中電灯の目印に防災グッズとして

幅広い用途からたくさんの支持を集めました。

サイズが大きくなったことにより、従来のカラビナでは付けられなかったパイプにも使用可能に

【製品特徴】

・日本製（自社一貫工程）

・蓄光ポリカーボネート採用

・D形／S形の2タイプ展開

・暗闇で高い視認性

・軽量設計

・町工場品質による高い精度

・“光を纏う”OUROBOROSデザイン

【今後の展開】

OUROBOROSでは今後、

・新色開発

・ライセンス商品展開

・防災向け商品開発

・海外展開（現在はアメリカ、台湾）

・イベント出展

などを予定しております。

また、楽天市場「カラビナマニア」およびAmazonなどでの一般販売展開も進めてまいります。

【代表コメント】

株式会社丸八化成

代表取締役 金田将典

町工場だからこそできる素材開発とモノづくりへの挑戦を、これからも世界へ発信します。

OUROBOROSは、“光を纏う”というコンセプトを通じて、機能性だけではなく、感性にも響く製品づくりを目指しています。

プロジェクト概要

・プロジェクト名：蓄光カラビナ ラージサイズ

・開始日時：2026年4月6日（月）11:55

・販売プラットフォーム：Makuake

https://www.makuake.com/project/oboro-ds/

・種類：D型 / S型

・価格：超早割\1,760円～

・仕様：蓄光／電源不要／蓄光ポリカーボネート樹脂/ステンレス（ニッケルメッキ）

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：kaneda＠maruhachi-kasei.co.jp

【会社情報】

会社名 株式会社丸八化成

代表者 代表取締役社長 金田将典

住所 愛知県名古屋市守山区川宮町673番地

創立 1974年

URL https://maruhachi-kasei.co.jp

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/ouroboros-08/

公式Instagram：https://www.instagram.com/maruhachikasei/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/maruhachi_kasei

公式YouTube：https://www.youtube.com/@maruOUROBOROS

会社概要

会社名：株式会社丸八化成

代表者：代表取締役 金田 将典

所在地：〒463-0081 愛知県名古屋市守山区川宮町673番地

創立 ：1974年

事業内容：プラスチックの企画・製造・販売