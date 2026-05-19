『アウタープレーン』、熱狂の3周年記念大型アップデート実施！

Major Nine Co., Ltd.夏うに（X/@_natsu_uni）によるグローバル3周年お祝いイラスト

株式会社MAJOR9（代表：パク・ソンテ）は、VAGAMES（代表：ソン・ボムソク）が開発し、同社がグローバルサービスを展開する戦略型異世界RPG『アウタープレーン（OUTERPLANE）』にて、グローバルサービス開始3周年を記念した大型アップデートを、本日2026年5月19日（火）に実施します。

（※日本はサービス2周年を記念）

今回のアップデートに先駆けて行われたグローバル事前登録では、登録者数30万人を突破。世界中のユーザーから高い関心と期待を集めました。

本アップデートでは、3周年限定仲間「ミッドナイトラッシュ・スカディ」の登場をはじめ、リアルタイムPvPコンテンツの改修、新規インタラクションシステムの追加、各種記念イベントなど、多彩なコンテンツを追加しました。

■3周年限定仲間「ミッドナイトラッシュ・スカディ」登場

新3周年限定仲間「ミッドナイトラッシュ・スカディ」

新たに登場する「ミッドナイトラッシュ・スカディ」は、火属性の攻撃型ブルーザーキャラクターです。強力な単体火力とボス戦に特化した性能を持ち、人気キャラクター「スカディ」を怪盗コンセプトで再解釈したビジュアルや演出も魅力となっています。

■3周年記念イベント開催

ゲーム内では、ログインイベントやビンゴイベント、じゃんけんイベントなど、さまざまな3周年記念イベントを開催しています。イベントを通じて、仲間勧誘に必要な財貨や各種育成素材を獲得できるほか、新規・復帰ユーザー向けの特別支援施策も実施しています。

■リアルタイムPvPコンテンツをアップデート

リアルタイムPvPコンテンツ「第2回ベータ」にもアップデートを実施しました。

公平な条件下で戦略性重視の対戦を楽しめる「タクティクスリーグ」では、コアフュージョンキャラクターの使用が可能になりました。さらに、自身で育成したキャラクターや装備で競い合う「マスターズリーグ」には、新システム「バンガード」を追加し、より奥深い戦略バトルを楽しめるようになりました。

■キャラクターとの交流要素を強化

新インタラクション機能「ふれあい」

新たなインタラクションコンテンツとして、「ふれあい」および「会話する」システムを追加しました。キャラクターとのコミュニケーションをより深く楽しめるほか、好感度システムの拡張や外伝コンテンツ改修により、『アウタープレーン』の世界観やキャラクターの魅力をさらに体験できます。



■「ゴーゴーカレー」秋葉原店舗とのコラボキャンペーンを開催中

「アウタープレーン」Ｘ「ゴーゴーカレー」コラボ

現在、東京・秋葉原の「ゴーゴーカレー」とのコラボキャンペーンも開催しています。

本コラボは、「秋葉原中央通店」および「秋葉原1号店」の2店舗にて、2026年5月31日（日）まで期間限定で実施しています。限定コラボメニュー「カレンの情熱カレー」を注文した来店者には、限定クリアファイルをプレゼントするなど、『アウタープレーン』の世界観をリアルでも楽しめる内容となっています。

MAJOR9のイ・ドアム本部長は、「3周年を迎え、ユーザーの皆様にこれまで以上に多彩なコンテンツと楽しさを届けられるよう、さまざまなアップデートやイベントを準備しました。今後も継続的なコンテンツ追加とサービス改善を通じて、より良いゲーム体験を提供していきます」とコメントしました。