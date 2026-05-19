“伝説級”2.4kgジャーが当たる！ハズレなしのキャンディくじ　A賞の当選報告がSNSでも話題に　PAPABUBBLE「ワクワクキャンディくじ」好評販売中

株式会社PAPABUBBLE

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE／パパブブレ」は、何が届くかわからないドキドキ感を楽しめるオンライン限定企画「ワクワクキャンディくじ」（https://papabubble.co.jp/pages/wakuwaku_candy）を2026年4月末より販売しています。

「ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。」をコンセプトに掲げるパパブブレは、キャンディの美味しさやデザインだけでなく、“選ぶ時間”や“開封する瞬間”まで楽しめる体験づくりを目指しています。

近年、オンライン購入が当たり前になる一方で、「届くまでの楽しみ」や「その場で盛り上がる体験」が減っていることに着目し、“何が当たるかわからないドキドキ感”そのものを商品化できないかと考え、本企画をスタートしました。

パフォーマー（キャンディ職人）が一粒ずつ丁寧に仕上げたアートキャンディを、“ハズレなし”のランダム形式でお届け。購入完了と同時に抽選結果が決まる専用抽選アプリを採用し、まるでゲームやガチャのような高揚感を楽しめます。「次は何が当たる？」というワクワク感がSNSでも話題を呼び、“運試しスイーツ”として幅広い世代に楽しまれています。

発売から約1か月で累計販売数3,000個を突破し、累計約1トン以上のキャンディをお届けしました。

■約2.4kg、“伝説級”の超特大ジャーが当たる。オンラインならではの“ワクワク体験”を形にした新企画

今回の注目は、当選確率1％のA賞「超特大キャンディジャー」。

約2.4kgものキャンディを詰め込んだ圧巻のサイズ感で、時折店頭にも現れる人気アイテムを、オンライン限定くじの景品として用意しました。最大7層に重なるカラフルなキャンディは、見た目のインパクトも抜群。家族や友人とシェアしても楽しめる、規格外のボリュームです。



さらに、約1kg入りの大容量バッグや、人気フレーバーを詰め合わせた定番セットなど、どの賞でも嬉しいラインナップです。何が当たるかわからないワクワク感をおたのしみください。

・ワクワクキャンディくじ 税込価格：2,980円

賞品内容：A～D賞いずれか1セットをランダムでお届け

A賞：【BIG JAR】超特大キャンディジャー（約2.4kg）

当選確率：1%

最大7層のキャンディを詰め込んだ、規格外の超BIGサイズ。

B賞：【ドリーム詰め合わせ】大容量バッグ（約1kg）

当選確率：10%

5種類以上のキャンディをランダムに詰め合わせた、大容量セット。

C賞：【バラエティ・セレクション】定番10袋セット

当選確率：20％

「フルーツミックス」や「サンキューミックス」など、人気フレーバーを楽しめるセット。



D賞：【ハッピー・スタンダード】定番5袋セット

当選確率：69％

自分用にはもちろん、ちょっとしたギフトにもおすすめのセット。

■ お客様レビュー

「くじという事で初めて購入してみました。たくさんの飴！！ワクワク感が堪らなく、また購入したいです」

「正直、C賞当たれば充分じゃーん。という気持ちで購入。そしたら、まさかのA賞！！！！！

え？人生すべての運を使い切った？？なんて思いつつ（笑）本当にすごい量！見た目もすごすぎて、大人なのにワクワクしてます。小さい瓶買って、周りにお裾分けしようと思います。自分だけじゃなく、周りもハッピーになるくじでした！！！」



「楽しい！子どもたちも大好きなお店でみんなでドキドキワクワクしながらキャンディくじを購入しました。」

PAPABUBBLEについて

ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。

パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。

2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。

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