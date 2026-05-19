BoomiとRed Hat、エージェント主導型AIの実用化に向け戦略的協業

ブーミー株式会社

※本リリースは、Boomi, LP.が2026年5月13日（米国時間）に発表したリリースの日本語訳です。

AI時代のデータアクティベーションカンパニー（データを価値に変える）であるBoomi(TM), LP.（所在地：米国ペンシルバニア州、CEO：Steve Lucas、以下、Boomi）およびBoomi株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO 河野 英太郎）は、オープンソースソリューションの世界的リーディングプロバイダーであるRed Hatとの戦略的協業を発表しました。本協業により両社は、エージェント主導型AIを大規模に展開するための、単一の統合基盤をお客さまに提供します。

多くの企業にとって、本番運用を前提としたAIを構築する際、エージェント構築ツール、ワークフローを統制するオーケストレーションツール、AIガバナンス基盤、AIモデルプロバイダー、システム連携ミドルウェア、セキュリティ基盤など、分断された複数のベンダーソリューションを組み合わせる必要があります。その結果、データ漏えいや想定外のコスト増加を招きかねません。BoomiとRed Hatは協業を通じて、Boomi Agentstudioと、エンタープライズグレードのRed Hat AI(https://www.redhat.com/ja/products/ai)の強力な機能を組み合わせ、お客さまのAIイノベーションをよりシンプルに実現できるよう支援します。これにより、企業はデータ主権（企業や組織のデータを、どこで保管・処理し、誰が管理するかを自らコントロールできる状態）、インフラの柔軟性、安定したパフォーマンスといった企業要件を満たしながら、実際のビジネス課題を解決するエージェントを、より容易に構築できるようになります。

◼️ AIの運用実装を簡素化する統合ソリューション

両社は、AI運用実装を簡素化する統合ソリューションを、以下の3つのポイントで共同で提供すべく協業します。

- リアルタイムかつ信頼性の高い企業データでAIを活性化：Boomi Agentstudioは、AIエージェントを企業内のあらゆるアプリケーション、システム、業務プロセスに存在するリアルタイムかつ信頼できるデータへ直接接続します。これにより、デモ用データやサンプルワークフローにとどまらない実践的なAI活用を実現します。- 複雑なワークフロー全体で、信頼性の高いAI運用を拡張：Boomi Agent Control TowerとBoomiのゲートウェイは、ポリシー適用を支える確実な制制御基盤を提供するとともに、エージェントの動作を可視化するよう設計されています。さらに、Boomiのオーケストレーション機能がエージェント間の連携を制御することで、想定外の実行や不要なコスト発生を抑制します。一方、Red Hat AIのオープンソース基盤とアプリケーション監視サービスが、継続的なガバナンスと信頼性の確保を支援します。- 大規模環境におけるAI性能とコストの最適化：Red Hat AIは、高性能な推論を実現するKubernetesベースの実行環境、セキュリティに最適化されたエージェント、統合されたAIガバナンスを備えた、統合的なAIファブリックを提供。これらは、データ主権に対応したデータセンターを含むハイブリッドクラウド環境全体にデプロイ可能です。さらにBoomiのインテリジェントなモデルルーター（最適なモデルを自動で振り分ける仕組み）は、タスクの複雑さやデータの機微性に応じて、エージェントのプロンプトを最適なモデルへリアルタイムに振り分けることで、コスト最適化を実現します。

◼️ Boomi 会長兼CEO Steve Lucasのコメント

多くの企業リーダーから共通して聞かれるのは、「データ管理やセキュリティ、予算を犠牲にすることなく、どのようにAI投資対効果を実現するか」という課題です。答えは、何十社ものベンダーをつなぎ合わせることではなく、統合プラットフォームを活用することです。Red Hatとの協業により、企業は自社データを活用し、全社規模でAIをオーケストレーションし、より高いセキュリティを備えた自社環境で、スケーラブルかつ現実的なコストでAIを運用できるようになります。



◼️ Red Hat 最高戦略責任者（CSO）兼最高執行責任者（COO）Mike Ferris氏のコメント

次の時代のエンタープライズは、AIを中央集権的な実験段階から、分散したビジネスの現実へと移行させられる組織によって定義されるでしょう。Red Hatのエンタープライズ向けオープンソースAI基盤と、Boomiのエージェント主導型オーケストレーションを組み合わせることで、企業が自社のデータ、コスト、将来の自律性を犠牲にすることなく、AIをリードするためのアーキテクチャ的な主権を持てるよう支援します。

Boomiのアクティブデータ基盤と、Red Hatのオープンハイブリッドクラウド機能を組み合わせることで、企業は分断されたシステムやツールを統一基盤に置き換え、複雑性の軽減と運用コストの削減を図ることができます。本アプローチは、企業データを統制された環境にとどめることでデータ主権を確保し、企業がAIの実証実験段階を超えてスケール可能な本番運用システムへと移行することを可能にします。

◼️ Boomi Worldについて

シカゴで開催されるBoomi Worldの基調講演をLinkedInでライブ視聴いただけます。Boomi経営陣、お客さま、パートナーによる最新情報をぜひご覧ください。

- #BoomiWorld 2026 Live: Day 1(https://www.linkedin.com/events/7457542155792715776?viewAsMember=true)（英語）― 5月13日（水）米国中部時間 午前9時- #BoomiWorld 2026 Live: Day 2(https://www.linkedin.com/events/7457543725951561728?viewAsMember=true)（英語）― 5月14日（木）米国中部時間 午前9時

◼️ Boomi Worldに関する詳細

Boomi World(https://boomiworld.com/)の詳細情報（英語）

今週のBoomiからの発表はBoomi ニュースルーム(https://boomi.com/ja/resources/?content_type=press-release)でご覧いただけます

公式イベントハッシュタグ #BoomiWorld でLinkedIn(https://www.linkedin.com/company/boomi-inc)（英語）、X(https://twitter.com/boomi)（英語）、Instagram(https://www.instagram.com/_boomiofficial/)（英語）からイベントの最新情報をフォローいただけます

◼️Red Hatについて

Red Hatはオープン・ハイブリッドクラウド・テクノロジーのリーダーであり、変革をもたらすITイノベーションとAIアプリケーションのための信頼できる一貫性のある包括的な基盤を提供しています。クラウド、デベロッパー、AI、Linux、オートメーション、アプリケーション・プラットフォームテクノロジーのポートフォリオにより、データセンターからエッジまで、あらゆるアプリケーションをあらゆる場所で実現できます。Red Hatは、エンタープライズ向けオープンソース・ソフトウェア・ソリューションを提供する世界有数のプロバイダーとして、将来のIT課題を解決するためにオープンエコシステムとコミュニティに投資しています。Red Hatは、パートナーやお客様と協力しながら、コンサルティングサービスや受賞歴のあるトレーニングや認定資格の提供に支えられて、お客様のIT環境の構築、接続、自動化、保護、管理を支援しています。

◼️Boomi関連情報

● AI活用に勝つためのデータ活用基盤「Boomi Enterprise Platform」について(https://boomi.com/ja/platform/)

● AIエージェント管理について(https://boomi.com/ja/platform/ai/)

● Boomi Agentstudioについて(https://boomi.com/ja/platform/agentstudio/)

● 責任あるAIについて(https://boomi.com/ja/responsible-ai/)

● Boomi、Forrester調査で投資対効果347％を達成～３年間で約980万ドル（約14億円相当）の経済的効果を実現～(https://boomi.com/ja/content/ebook/global-forrester-tei-study/)

◼️Boomiについて

AI時代のデータアクティベーションカンパニー（データを価値に変える）であるBoomiは、ビジネス全体のデータに命を吹き込み、エージェント主導型企業の実現を支えています。「Boomi Enterprise Platform」は、エージェント主導型の変革を推進するうえで不可欠なエージェント基盤を提供する、データを動かす基盤です。エージェントの設計とガバナンス、API管理およびMCP管理、データ連携と自動化、データ管理を単一のプラットフォームに統合することでBoomiは企業が安全かつスケーラブルな接続性のもとでAIの力を最大限に活用できる環境を提供します。30,000社を超えるお客さまに信頼され、800社以上のグローバルパートナーネットワークに支えられているBoomiは、「AIエージェントによる変革」を推進し、あらゆる規模の企業における俊敏性、効率性、そして大規模なイノベーションの実現を後押ししています。詳細はboomi.com/ja/(https://boomi.com/ja/)をご覧ください。

◼️Boomi株式会社について

Boomi, LP.（本社：米国ペンシルバニア州、CEO：Steve Lucas）は、AI駆動のオートメーション領域で世界をリードする企業です。Boomi株式会社は、Boomi, LP.とSunBridge Partners, Inc.（本社：米国オハイオ州、社長：ポール・グリム）からの出資に伴う戦略的投資により、日本での事業拡大を目指し、2024年11月8日に設立された合弁会社です。高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した「Boomi Enterprise Platform」を提供し、企業の業務プロセス自動化と迅速な成果創出を支援しています。全世界で30,000社以上の顧客を有し、800社を超えるパートナーと共に、あらゆる企業のDX促進を実現できるようサポートしています。

社名：Boomi株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿 1-18-18 東急不動産恵比寿ビル 4F

代表：代表取締役社長 CEO 河野 英太郎

URL：https://boomi.com/ja/

Boomi公式SNS：X(https://x.com/Boomi_event) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/boomi-japan/)| Facebook (https://www.facebook.com/BoomiJPN/)| YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCG4cUDgfyhJyGXmWGK70RoQ)

◼️ 将来予想に関する記述

本プレスリリースに含まれる、過去の情報および議論を除く記述は、1995年米国民間証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の意義の範囲内における将来予想に関する記述を構成する可能性があります。将来予想に関する記述は、将来の事業および財務実績に関する当社の現時点での想定に基づくものです。これらの記述には、実際の結果が大きく異なる可能性のあるさまざまなリスク、不確実性、その他の要因が含まれます。本プレスリリース中のいかなる将来予想に関する記述も、その作成時点でのみ有効です。法令により求められる場合を除き、当社は、将来予想に関する記述を更新または改訂する義務を負いません。

※Boomi、Boomiロゴは、Boomi, LP.またはその関連会社の商標です。その他の記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

※Red Hat、Red Hat Enterprise Linux、Red Hatロゴ、およびOpenShiftは、Red Hat, LLC.またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Linux(R)は、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標です。