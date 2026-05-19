しれっとゆう子さん、専用サイト「yukosan.com」開設

特定非営利活動法人ひと・コネクト兵庫しれっとゆう子さん

NPO法人ひと・コネクト兵庫（兵庫県）が運営するライフアシストプロは、家事・育児の「見えない負担（ケアワーク）」を可視化するオリジナルキャラクター「しれっとゆう子さん」の専用ウェブサイト「yukosan.com」を開設しました。自治体4市への採用、KBS京都ラジオ出演など着実に実績を積み重ねてきた同プロジェクトは、今回の専用サイト開設により、全国の自治体・企業・個人の方への情報発信と連携窓口が本格的に整いました。

子育て支援メッセin淡路島

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■ 専用サイト開設の背景

これまで「しれっとゆう子さん」に関するお問い合わせは、NPO法人ひと・コネクト兵庫の公式サイト（lifeassistpro.jp）を通じてお受けしていました。しかし、自治体・企業・メディア・個人と問い合わせの種類が多様化するにつれ、「ゆう子さん専用の情報拠点」の必要性を感じるようになりました。

専用サイト「yukosan.com」では、キャラクターの世界観・プロダクト情報・活用シーン・チームメンバー・Instagramとの連携など、ゆう子さんに関するすべての情報を一か所でご確認いただけます。

■ yukosan.com でできること

【自治体・企業の皆様】

● カルタを使った講座・研修プログラムの導入検討

● 男女共同参画・DE&I・健康経営の取り組みとしての活用事例を確認

● 協賛・タイアップ・コラボレーションのお問い合わせ

【一般の方・ギフトをお考えの方】

● カルタカード（\3,982 税込）のECサイトへのアクセス

● LINEスタンプのLINEストアへのアクセス

● Instagram（@shirettoyukosan）での最新情報チェック

■ これまでの歩み

2026年1月 神戸新聞NEXT（三田版）に取り組みが掲載

2026年4月 PR TIMESにて全国展開を発表（第1弾リリース）

2026年5月 京都・大石天狗堂との協力でカルタ販売開始を発表（第2弾リリース）

2026年5月 KBS京都ラジオ「笑福亭晃瓶のほっかほかラジオ」に出演

2026年5月 専用サイト「yukosan.com」開設（今回）

自治体採用実績：三田市・相生市・綾部市・芦屋市

■ 代表理事 戎 康宏 コメント

「ゆう子さんを必要としてくれる方に、ちゃんと届く場所をつくりたかった。専用サイトができたことで、笑いながら気づいて、変わっていける社会への一歩がまた進みました。自治体・企業の皆さまとの連携もお気軽にご相談ください。」

■ プロダクト概要

【カルタカード「みんなで気づく 家事と育児と思いやり しれっとゆう子さん」】

● 絵札46枚・読み札46枚・説明書1枚 パッケージサイズ：18×12.6×2.6cm

● 販売価格：\3,982（税込）

● 販売場所：https://lifeassistpro.stores.jp/

● 製造：株式会社大石天狗堂（京都・1800年創業）

【LINEスタンプ「しれっとゆう子さんから夫に贈るスタンプ 第一弾」】

● 販売場所：LINEストア

■ 団体概要

しれっとゆう子さんカルタカードしれっとゆう子さんLINEスタンプ

団体名 NPO法人ひと・コネクト兵庫 / ライフアシストプロ

所在地 兵庫県神戸市垂水区名谷町寺池1452-1

代表者 代表理事 戎 康宏

設立 2013年2月27日

事業内容 ワークライフバランス支援、自治体向け講座・研修、「しれっとゆう子さん」コンテンツ展開

専用サイト https://yukosan.com/

NPO公式サイト https://human-connect-hyogo.org/

Instagram @shirettoyukosan

ECサイト https://lifeassistpro.stores.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

NPO法人ひと・コネクト兵庫 / ライフアシストプロ 広報担当 野間 和美

お問い合わせフォーム：https://lifeassistpro.jp/inquiry/