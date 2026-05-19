【徳島市ふるさと納税】阿波おどりチケット＆AWA ODORI クルーズ取り扱い開始！
徳島市では、2026年5月22日（金）正午から魅力発信や来訪するきっかけづくりとするため、ふるさと納税返礼品として「２０２６阿波おどりチケット」の先行受付と、新規返礼品「AWA ODORIクルーズ」の取り扱いを開始します。
２０２６阿波おどりチケット
2026 THE AWAODORI ポスター
阿波おどり
阿波おどりは400年を超える歴史を持つといわれる、徳島が世界に誇る伝統芸能です。
徳島市の阿波おどりは、毎年8月11日から15日にかけて徳島市中心部で開催され、国内外から100万人以上が訪れる日本有数の夏祭りとして知られています。期間中は演舞場だけでなく、街全体が熱気と「ぞめき」に包まれ、昼夜を問わず踊り連の演舞やお囃子が響き渡ります。
【ふるさと納税返礼品】阿波おどりチケット
取り扱いポータルサイト
さとふる
寄附受付期間
2026年5月22日（金）～2026年6月26日（金）
阿波おどり開催日
2026年8月11日（火・祝）～2026年８月15日（土）
対象になる舞台・演舞場
匠の舞台「優りび（すぐりび）」
あわぎん南内町演舞場
Sansan藍場浜演舞場
株式会社バル 紺屋町演舞場
寄附金額
匠の舞台「優りび（すぐりび）」 特別指定席 寄附金額 18,000円
各演舞場 SS席 寄附金額 22,000円
あわぎん南内町演舞場 特別観覧席 寄附金額 54,000円
座席について
全席指定席
返礼品提供事業者
阿波おどり未来へつなぐ実行委員会
詳細を見る :
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/furusato/tokusyu/furusato_awaodori_tk.html
AWA ODORI クルーズ
水上からゆったりと阿波おどりの雰囲気を楽しみませんか？
徳島市ふるさと納税では、踊り子たちの躍動や、街に響くお囃子のリズムを水上から体感していただけるよう、新町川を巡る「ひょうたん島クルーズ（電動船HARMO※）」で阿波おどりを楽しむ特別プランをご用意いたしました。
静かに進む電動船だからこそ感じられる、水辺に広がる音色。
川面を渡る風とともに、徳島の夏を五感で味わう特別なひとときを過ごしてみませんか？
船内は飲食の持ち込みOK
阿波おどり期間中は、徳島市中心部に多くの屋台が立ち並び、夏祭りならではのグルメも楽しめます。
電動船HARMOは、飲食の持ち込みが可能。
お気に入りの屋台グルメを片手に、川面を渡る風を感じながら眺める阿波おどり。
今年は、ぜひ電動船HARMOに乗って、贅沢な時間をお楽しみください。
※電動船HARMOについて
カーボンニュートラルな運航を目指し、令和7年に導入した電動推進機「HARMO」を搭載した船です。電気で動くHARMO艇は非常に静かで、水の上を滑るように進むことが特徴です。速いスピードは出ませんが、水の音を感じながらゆっくり会話をしたり、街の景色を楽しみながら食事をしたりするのに最適です。
【ふるさと納税返礼品】AWA ODORI クルーズ
取扱いポータルサイト
さとふる
寄附受付期間
2026年5月22日（金）～2026年6月26日（金）
乗船日程
2026年8月12日（水）～2026年8月15日（土）
運航スケジュール- 1便：18:00～18:40
- 2便：19:00～19:40
- 3便：20:10～20:50
- 4便：21:10～21:50
取り扱い枚数
各便 8枚
寄附金額
17,000円(ドリンク付)
チケット
7月末ごろにチケットをお送りいたしますので、乗船時にスタッフへご掲示ください。
返礼品提供事業者
NPO法人新町川を守る会
詳細を見る :
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/furusato/tokusyu/awaodori_cruise.html