【徳島市ふるさと納税】阿波おどりチケット＆AWA ODORI クルーズ取り扱い開始！

徳島市

徳島市では、2026年5月22日（金）正午から魅力発信や来訪するきっかけづくりとするため、ふるさと納税返礼品として「２０２６阿波おどりチケット」の先行受付と、新規返礼品「AWA ODORIクルーズ」の取り扱いを開始します。

２０２６阿波おどりチケット

2026 THE AWAODORI ポスター阿波おどり

阿波おどりは400年を超える歴史を持つといわれる、徳島が世界に誇る伝統芸能です。

徳島市の阿波おどりは、毎年8月11日から15日にかけて徳島市中心部で開催され、国内外から100万人以上が訪れる日本有数の夏祭りとして知られています。期間中は演舞場だけでなく、街全体が熱気と「ぞめき」に包まれ、昼夜を問わず踊り連の演舞やお囃子が響き渡ります。

【ふるさと納税返礼品】阿波おどりチケット

取り扱いポータルサイト

さとふる

寄附受付期間

2026年5月22日（金）～2026年6月26日（金）

阿波おどり開催日

2026年8月11日（火・祝）～2026年８月15日（土）

対象になる舞台・演舞場

匠の舞台「優りび（すぐりび）」

あわぎん南内町演舞場

Sansan藍場浜演舞場

株式会社バル 紺屋町演舞場

寄附金額

匠の舞台「優りび（すぐりび）」 特別指定席 寄附金額 18,000円

各演舞場 SS席 寄附金額 22,000円

あわぎん南内町演舞場 特別観覧席 寄附金額 54,000円

座席について

全席指定席

返礼品提供事業者

阿波おどり未来へつなぐ実行委員会

AWA ODORI クルーズ

水上からゆったりと阿波おどりの雰囲気を楽しみませんか？

詳細を見る :https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/furusato/tokusyu/furusato_awaodori_tk.html

徳島市ふるさと納税では、踊り子たちの躍動や、街に響くお囃子のリズムを水上から体感していただけるよう、新町川を巡る「ひょうたん島クルーズ（電動船HARMO※）」で阿波おどりを楽しむ特別プランをご用意いたしました。

静かに進む電動船だからこそ感じられる、水辺に広がる音色。

川面を渡る風とともに、徳島の夏を五感で味わう特別なひとときを過ごしてみませんか？

船内は飲食の持ち込みOK

阿波おどり期間中は、徳島市中心部に多くの屋台が立ち並び、夏祭りならではのグルメも楽しめます。

電動船HARMOは、飲食の持ち込みが可能。

お気に入りの屋台グルメを片手に、川面を渡る風を感じながら眺める阿波おどり。

今年は、ぜひ電動船HARMOに乗って、贅沢な時間をお楽しみください。

※電動船HARMOについて

カーボンニュートラルな運航を目指し、令和7年に導入した電動推進機「HARMO」を搭載した船です。電気で動くHARMO艇は非常に静かで、水の上を滑るように進むことが特徴です。速いスピードは出ませんが、水の音を感じながらゆっくり会話をしたり、街の景色を楽しみながら食事をしたりするのに最適です。

取扱いポータルサイト

【ふるさと納税返礼品】AWA ODORI クルーズ

さとふる

寄附受付期間

2026年5月22日（金）～2026年6月26日（金）

乗船日程

2026年8月12日（水）～2026年8月15日（土）

運航スケジュール

取り扱い枚数

- 1便：18:00～18:40- 2便：19:00～19:40- 3便：20:10～20:50- 4便：21:10～21:50

各便 8枚

寄附金額

17,000円(ドリンク付)

チケット

7月末ごろにチケットをお送りいたしますので、乗船時にスタッフへご掲示ください。

返礼品提供事業者

NPO法人新町川を守る会

詳細を見る :http://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/furusato/tokusyu/awaodori_cruise.html