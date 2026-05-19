金融業界のプラットフォーム「ファクログ」、新たに「個別査定プラン」を提供開始　多様な送客ニーズに対応

株式会社アイズ

株式会社アイズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：福島範幸、東証グロース：5242）が運営する「ファクログ」は、特定企業のみにリードを送客する成果報酬型メニュー「個別査定プラン」の提供を開始しました。

ファクログは、企業や個人事業主向けに、ファクタリング会社の情報を比較・検討できるプラットフォームです。複数のファクタリング会社を一覧で比較できるほか、手数料水準や入金スピード、対応債権などの条件をもとに、自社のニーズに合ったサービス選定を支援しています。

取り組み概要

「個別査定プラン」は、ファクログ内の各企業ページに専用のお問い合わせフォームを設置し、問い合わせ情報を特定企業のみに送客する成果報酬型メニューです。

他社との比較競争が発生しにくく、効率的なリード獲得を実現します。

直近3ヶ月以内の重複申し込みは課金対象外となるため、無駄なコストを抑えた運用が可能です。

ファクログ プラン比較表 イメージ画像

複数社への同時送客による幅広い比較検討が可能な一括査定プランと、特定企業へ直接リードを届ける個別査定プランを提供することで、より最適なマッチング機会の拡充を図ります。

プランの詳細・お問い合わせはこちら▼

https://faclog.jp/contact

背景と目的

従来の一括査定プランに加え、掲載企業から「自社に興味を持ったユーザーと、より直接的につながりたい」というニーズが高まっていたことを受け、この度、特定企業のみにリードを送客する「個別査定プラン」を開発しました。

これにより、送客ニーズに応じた柔軟な選択が可能となり、掲載企業のマッチング精度およびリード獲得効率の向上を図ります。

2024年6月、rimad株式会社により運営開始。2025年9月、株式会社アイズがrimad株式会社の全株式を取得し、子会社化。2025年12月1日付でrimad株式会社を吸収合併し、現在は同社が運営。

株式会社アイズについて

2007年に設立された独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。クチコミマーケティング「トラミー」や国内No.1*の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」、ファクタリング会社のクチコミ比較サイト「ファクログ」などを運営しています。2022年、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2022 Japan」を受賞。2022年12月21日、東証グロース上場。（証券コード：5242）



・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-22 渋谷プレステージ7階

・設立日：2007年2月14日

・代表者：代表取締役社長 福島 範幸

・コーポレートサイトURL：https://www.eyez.jp/

*調査委託先：株式会社東京商工リサーチ、調査時期：2025年9月