東京都北区の地域の居場所「絆食堂」

社会福祉法人絆友会

社会福祉法人絆友会(https://career-up.hanyuukai.biz/)（所在地：東京都北区）は、地域の居場所づくりを目的とした

「絆食堂」を毎月第2・第4火曜日に開催しています。

■４月は、子ども食堂を３回開催！

今回は、餃子の王将様が提供してくださいましたお弁当をこどもたちに提供させて頂きました！ありがとうございました。

そして今回、新たに“シーフードカレー”を提供いたしました

海の幸たっぷりのカレーは子どもたちにも大好評！



さらに、人気のモチコチキンも一緒に楽しんでもらいました♪

→モチコチキンとは？

ハワイのローカルフードで、「もち粉（モチコ）」を使って作る唐揚げ風のチキンです。

外はカリッと、中はもちっとジューシーな食感になるのが特徴です♪

次回は、子ども達から「また食べたい！」との声をいただいたハヤシライスを作りたいと思います。

２０２６年も、子どもたちの笑顔を第一に。

絆食堂はこれからも、地域に寄り添い、子どもたちの心とお腹を満たす活動を続けてまいります！

絆食堂の様子

■次回開催日●詳細

開催日：５月２６日（火）

毎月第2・第4火曜日 ※祝日の場合は翌週火曜に振替

時間：16:30～（50食限定）

場所：東京都北区志茂2-52-7（PiliAloha内）

料金：子ども無料（高校生まで）／大人300円

■提供メニュー

◎ハヤシライス

■特徴：保育園の調理師が担当し、保育園給食のレシピを基に調理しております。

成長期のお子さまに必要な栄養バランスを考え、野菜は小さめにカットするなど食べやすさにも配慮しています。

素材の味を活かしたやさしい味付けで、安心して食べられる食事づくりを心がけています。

■提供形態：店内飲食／持ち帰り（いずれも可）

店内では【アニメ/映画/スポーツ/ゲーム】等の配信視聴が可能。

※予約不可、テイクアウト可

※席数が少ないため店内での飲食が出来ない場合があります。

※子どもは無料ですが、ご本人も一緒にご来店ください。

大人だけでご来店された場合は、子ども無料の対象外となります。

※使用している容器はオーブン、電子レンジ使用不可

※食物アレルギーには対応していません。

■子ども食堂お問い合わせ

Instagram【https://www.instagram.com/pilialoha2024】(https://www.instagram.com/pilialoha2024)

【子ども食堂とは？】

子どもが一人でも安心して来られる無料または低額の食堂。

各地で自発的に運営され、多くはボランティアによって営まれ、

子どもを中心に幅広い世代の人たちが食を通じて交流する「みんなの居場所」となっています。

地域のにぎわいづくりや高齢者の生きがいづくり、孤独孤立や貧困などの課題の改善にも寄与しています。

【子供食堂は誰でも行っていいの？】

孤食の解消や食育の推進、無料もしくは低料金で食事提供を行っています。

「こども食堂」という名前ですが、実は大人も利用できるのが特徴です。

地域の子どもと大人がつながる「地域交流の場」としての側面もあります

■ご支援・ご協賛のお願い

絆食堂では、企業・団体・個人の皆さまからのご協力を募集しています。

食材提供・寄付金など、さまざまな形でのご支援を通じて、

地域の子どもたちに温かい食事と安心できる居場所を届けていきます。

詳細はお気軽にお問い合わせください。

■パートナー企業

寄付や食品、物品の寄贈、ボランティア参加や物流面での支援など、

様々な形で応援してくださっている企業様をご紹介します。

全国保育研究所

株式会社Lopi

●今後の展開

絆食堂は今後も継続的に開催し、地域と連携しながら、子どもの居場所づくり・地域福祉の推進に取り組みます。

活動の様子や開催情報など随時発信いたします。

■お問い合わせ

社会福祉法人 絆友会

MAIL：office@kizuna-info.com

HP：https://www.honbu.hanyuukai.biz/(https://www.honbu.hanyuukai.biz/)