株式会社おぎそ（本社：岐阜県土岐市）のブランド「まるくぱーじゅ」は、離乳食デビューにぴったりなセットを5名様にプレゼントするキャンペーンをInstagramにて開催しています。

離乳食デビューにぴったりな離乳食セットを5名様にプレゼントいたします。

ベビーサーバーはくぼみがあって持ちやすく、内側に「返し」があるためすくいやすい設計です。EDISONmamaとのコラボレーション商品である離乳食専用スプーン浅め型は、赤ちゃんが食べやすく、大人が持ちやすい設計となっています。お子様の成長後も、ドレッシング入れなど様々なシーンでご利用いただけます。

使いやすさのヒミツ

『ベビーサーバー』

【材質】強化磁器 【サイズ】口径：約8.7cm／高さ：約4.2cm

『ベビースプーン』

【材質】18-8ステンレス 【サイズ】浅めタイプ 長さ：15cm／口幅：2cm／重さ：約28.5g

※材質の特性上、寸法に若干の誤差が生じることがございます。

ーーーご使用上の注意ーーー

- 電子レンジにはご使用いただけません。直火での食品調理にもご使用にならないでください。 - ステンレス製は耐蝕性に優れた金属ですが、汚れや塩分がついたまま放置・保管しますとサビることがありますので、ご注意ください。 - サビやすい製品と長い間接触した状態で放置・保管しないでください。サビがステンレスに付着したり、サビる原因にもなることがあります。

フォロー＆いいねで5名様にプレゼントいたします。 詳しい参加方法については以下をご確認ください。

開催期間：2026/4/24~2026/5/31

参加方法：Instagram @marquepage_ogiso をフォロー、および投稿に「いいね」をしてください。

★注意事項

- 抽選時にアカウントフォロー、いいね等の当選要件となる状態を維持いただいていることが確認できない場合、抽選対象から外れることがあります。 - アカウントを非公開設定にしている場合は選考対象外となります。当選後、プレゼント使用状況の投稿が3回以上可能な方のみが対象です。 - プレゼント使用状況の写真を「まるくぱーじゅ」（@marquepage_ogiso）に提供可能な方。提供していただいた写真は、カタログ、ECサイト、ショップ、SNS投稿等で使用させていただきます。 - 国内にお住まいの方が対象です。賞品の返品・交換はいたしかねます。 - 賞品の転売は禁止です。

会社概要

企業名：株式会社おぎそ 代表取締役：小木曽剛史 所在地：岐阜県土岐市駄知町1468 電話番号：0572-59-8022 URL：https://www.k-ogiso.co.jp/sogo_top/ 事業内容：陶磁器製品の販売、ベビー・キッズ食器「まるくぱーじゅ」の企画・販売、その他関連事業

ブランド名：まるくぱーじゅInstagram：https://www.instagram.com/marquepage_ogiso/ X(Twitter)：https://x.com/ogiso_official

Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DXgjSstmnl0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==/

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