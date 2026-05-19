フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」のお菓子専門店、エシレ・パティスリー オ ブール＜渋谷・新宿・池袋・横浜・名古屋＞では、2026年6月1日（月）よりエシレ バターとレモンを組み合わせた夏季限定の「サブレ グラッセ シトロン」、「サブレサンド シトロン」、「ウィークエンド・エシレ シトロン エ クレーム」を発売いたします。

夏に楽しむエシレの季節限定焼菓子

暑い夏にもバターや焼菓子をおいしく楽しんでいただきたいという思いから、人気商品とレモンの爽やかな風味をかけ合わせました。季節に寄り添いながら、エシレの変わらない美味しさをお届けいたします。

「サブレ グラッセ シトロン」

人気の「サブレ グラッセ」にレモン フレーバーが新登場。サクサクのバター サブレに、ピスタチオを合わせたレモン風味のバター グラッセ（糖衣）をたっぷりとかけました。やさしい甘さのグラッセに、レモンの香り立つ風味が重なり、軽やかで心地よい味わいです。エシレを象徴するブルーの缶には、愛らしい牛とレモンをモチーフに、鮮やかな黄色を効かせたデザインを施しました。かわいらしい缶はギフトやコレクションアイテムとしても喜んでいただけます。 商品名：サブレ グラッセ シトロン 内容量：6枚入 価格：2,970円（税込） ※数量限定 ※本商品発売中は、「サブレ グラッセ（6枚入）」は休売いたします。

「サブレサンド シトロン」

エシレ バターを存分に堪能できる特製のバタークリームを、しっとりとした食感のサブレで挟んだ「サブレ サンド」。「サブレサンド シトロン」は、バタークリームにレモン果肉と果皮を加え、まろやかな酸味とやさしい香りがふわりと広がる味わいに仕上げました。ひんやりとした口あたりが心地よい、夏のひとときにぴったりの一品です。 商品名：サブレサンド シトロン 内容量：1個 価格：389円（税込） ※数量限定 ※要冷蔵

「ウィークエンド・エシレ シトロン エ クレーム」

昨年登場し、ご好評いただいたレモン風味のパウンドケーキ「ウィークエンド・エシレ シトロン エ クレーム」が今年も登場いたします。冷やしても柔らかい食感を楽しめるように作られたパウンド生地の上に、エシレ バターとレモン果汁、卵、砂糖で作ったレモンバターを絞り、さらにその上にはエシレ バターをふんだんに使用した濃厚なバタークリームを重ねた二層仕立てです。あえてパウンド生地にはレモンを加えないことで、レモンの優しい酸味を加えた爽やかなクリームと、ミルキーなコクが特長のバタークリームが絶妙に調和する、しっとり上品な一品に仕上げました。 レモンの程よい酸味がエシレ バターの味わいを引き立てる「ウィークエンド・エシレ シトロン エ クレーム」。暑い夏に、冷やして美味しいレモンの爽やかな味わいをお楽しみください。 商品名：ウィークエンド・エシレ シトロン エ クレーム 内容量：1個 価格：4,968円（税込） ※数量限定 ※おひとり様2点まで ※要冷蔵 ※本商品発売中は、「ウィークエンド・エシレ」は休売いたします。

暑い季節にぴったりのフレッシュなレモンの酸味と芳醇なエシレ バターの組合せ。ご自宅でのひとときから手土産、大切な人へのギフトなど、様々なシーンでエシレならではの夏の味わいをご堪能ください。

ÉCHIRÉ PÂTISSERIE AU BEURRE（エシレ・パティスリー オ ブール）

フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」のお菓子専門店です。エシレ バターをふんだんに使ったここでしか買えない焼菓子を中心に、エシレ バターのおいしさをお届けいたします。 東急フードショー エッジ店（渋谷）、 伊勢丹新宿店（新宿）、西武池袋店（池袋）、横浜髙島屋店（横浜）、ジェイアール名古屋タカシマヤ店（名古屋）

https://www.kataoka.com/echire/

ÉCHIRÉの世界観や店舗の最新情報をお知らせするInstagram（＠echire.official.jp）を開設いたしました。季節限定商品などさまざまな情報を発信してまいります。