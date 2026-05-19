暑い季節でもするっと食べられる！太陽のトマト麺 夏限定“冷トマ麺”発売

株式会社イートアンドホールディングス

トマトラーメン専門店「太陽のトマト麺」（運営：株式会社一品香）は、2026年5月19日(火)から夏季限定商品としてトマト冷麺を販売いたします。

今年も各地で40度を超す酷暑が見込まれると言われる中、トマトの栄養たっぷりのラーメンを提供しているトマトラーメン専門店「太陽のトマト麺」から、“冷トマ麺”シリーズとして、『リコッタチーズのスノーマルゲリータ冷麺』、『夏野菜のアラビアータトマト冷麺』そして『韓国風冷製ビビン麺』を期間限定で販売いたします。

『リコッタチーズのスノーマルゲリータ冷麺』は、軽やかでクリーミーなリコッタチーズに、バジルの風味とトマトの爽やかな酸味を合わせた、マルゲリータをイメージしたイタリアントマト冷麺です。アンチョビの旨味を効かせた冷製トマトスープに、彩り豊かな野菜や鶏チャーシューを合わせ、見た目にも華やかな一杯に仕上げました。『夏野菜のアラビアータトマト冷麺』は、ビタミンたっぷりの夏野菜に唐辛子の辛味を加えたアラビアータトマト冷麺です。茄子のアラビアータやパプリカマリネ、水菜などをトッピングし、トマトの旨味と爽やかさの中に刺激的な辛さを楽しめる味わいです。『韓国風冷製ビビン麺』は、韓国トレンドを楽しめる新コンセプト店舗「太陽のトマト麺withチーズ」の各店限定の夏メニュー。こだわりのトマトソースにコチュジャンのコクとキムチの旨味を効かせた真っ赤な特製ビビンダレで甘辛く仕上げた韓国風冷製ビビン麺です。トマトには、リコピンをはじめ、ビタミンA・ビタミンCやカリウム、マグネシウムなどミネラルが豊富。“冷トマ麺”は夏を乗り切る一杯としておすすめです。

■商品概要

リコッタチーズのスノーマルゲリータ冷麺

価格：1,200円（税込）

※店舗により価格が異なる場合がございます。

軽やかでクリーミーなリコッタチーズに、バジルの風味とトマトの程よい爽快な酸味を合わせた、マルゲリータをイメージしたイタリアンテイストのトマト冷麺です。

夏野菜のアラビアータトマト冷麺

価格：1,200円（税込）

※店舗により価格が異なる場合がございます。

ビタミンたっぷりの夏野菜に、唐辛子の辛味を加えたピリリと刺激的なアラビアータ仕立てのトマト冷麺です。

※「太陽のトマト麺」店舗限定メニュー

韓国風冷製ビビン麺

価格：1,180円（税込）

※店舗により価格が異なる場合がございます。

こだわりのトマトソースにコチュジャンとキムチを加えた甘辛の韓国風冷製ビビン麺です。

麺はコンニャク麺を使用しており、ツルツルとしたのど越しに、噛み応えのある食感をお楽しみいただけます。

※「太陽のトマト麺withチーズ」店舗限定メニュー

■販売期間

2026年5月19日(火)～9月15日(火)予定

■販売店舗

東京都：錦糸町本店、青山オーバルビル店、大塚北口支店、本所吾妻橋スカイツリー支店、上野広小路支店、豊洲店、晴海トリトン店、ミーツ国分寺店

神奈川県：十日市場支店、元住吉支店、川崎アゼリア店

大阪府：福島駅前支店

※下記「太陽のトマト麺withチーズ」店舗では、『リコッタチーズのスノーマルゲリータ冷麺』と『韓国風冷製ビビン麺』を販売いたします。

埼玉県：太陽のトマト麺withチーズ イオンモール北戸田店

大阪府：太陽のトマト麺withチーズ イオンモール大日店、太陽のトマト麺withチーズ イオンモール日根野店

京都府：太陽のトマト麺withチーズ高の原店

■太陽のトマト麺とは

「太陽のトマト麺」は、美味しく楽しく食べられてカラダにも良いラーメンの探求から、イタリアンとラーメンが融合した新ジャンルとして生まれました。トマトの旨味が凝縮されたラーメンは、“罪悪感なしで食べられる”として人気を博しています。トマトには、リコピンをはじめ、ビタミンA・ビタミンCやカリウム、マグネシウムなどミネラルが豊富。「太陽のトマト麺」のラーメン１杯には、トマト約3個分の栄養が詰まっています。ラーメンの命とも呼ばれるスープは、低脂肪な鶏をベースにトマトを合わせた、ヘルシーな次世代スープ。麺は、ツルツルした食感で喉越し抜群の“豆乳入り”の生麺。具材の青野菜は、農薬量が従来の半分以下の品種改良エコ野菜「江戸菜」。「食」は「人を良くする」と書くとおり、「太陽のトマト麺」はヘルシーと美味しさを共存させた、美味しく楽しく長続きする、カラダに良いラーメンです。チーズとの相性も抜群で、くせになるほど濃厚な味を楽しめます。