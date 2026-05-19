新型RAV4向け純正アクセサリーがトヨタ アップグレード ファクトリーを通じてオンラインでもお申し込みが可能に

トヨタPR事務局

トヨタの純正オプションを正規販売店で「後付け」ができるサービス「トヨタ アップグレード ファクトリー」*¹は、2025年12月に発売した新型（60系）RAV4の純正アクセサリーの一部のご提供を本日より開始しました。

新型RAV4は、さまざまなお客様のニーズに応えるべく、バリエーション豊富な純正アクセサリーをご用意しています。それらの純正アクセサリーを、クルマを購入した後でもお買い求めやすくするために、トヨタ アップグレード ファクトリーを通じてオンラインでもお申し込みが可能になりました。

今回ご提供を開始するのは、アウトドアシーンで活躍するタフなアイテムや、日常から休日までカーライフを快適・便利にするアイテムで、セットもお選びいただけます。他のアップグレードアイテム同様にクルマのご利用の方法（所有・サブスクなど）を問わず、お申し込みいただくことが可能です。

また、本日から8月12日（水）までの期間限定で、トヨタ アップグレードファクトリーを通じて新型RAV4の純正アクセサリーをお申し込みいただいたお客様には、トヨタ アップグレード ファクトリーオリジナルRAV4ステッカーをプレゼントします。*² ぜひ、この機会にお申し込みください。

＊1：トヨタ アップグレード ファクトリーは、トヨタ自動車株式会社から業務委託を受け、株式会社KINTOが運営しています

＊2：期間内にお申し込みいただいた方が対象です

■アイテムの詳細

１.サイドストレージランタン

運転席のインストルメントパネルサイドストレージ部にジャストフィット装着＆常備できるランタンです。4種類の点灯、3段階の明るさ調整、エマージェンシー点灯機能付きで、アウトドアシーンや車内での作業、そして非常時などにも備えてご活用いただけます。

＜詳細・ご注文はこちら(https://factory.kinto-jp.com/products/RV006_01/)＞

２.モールパネル(シートバック)

シートバックに取り付けることで、簡単に収納スペースを拡張。モジュールバッグなどを脱着できる「モールシステム」に対応し、自由な発想で収納をカスタマイズできます。

＜詳細・ご注文はこちら(https://factory.kinto-jp.com/products/RV006_02/)＞

３.バックドアオープニングガード

バックドアを開けた際の目隠しとして、また、荷物がズレ動いた際の、バックドア内壁の傷つき防止に便利です。さらに上部の固定を外せば、バンパーカバーとしてもお使いいただけます。

＜詳細・ご注文はこちら(https://factory.kinto-jp.com/products/RV006_03/)＞

４.ラゲージトレイ(リヤシート部付)

ラゲージ面とリヤシート面がセットになったトレイ。長尺物などもシートバックを汚すことなく積み込めます。取り付け面は完全防水で水洗いも可能。さらに、低めの縁高設計のため、荷物を載せ降ろししやすく、キャンプ、サーフィン、スキーなどのさまざまなアウトドアシーンでご活用いただけます。

＜詳細・ご注文はこちら(https://factory.kinto-jp.com/products/RV006_04/)＞

５.フードディフレクター

鋭く光るグロスブラック素材を採用した凹凸のあるフードを繋ぐことで、フードとの一体感と存在感をもたらします。フロントの印象を大きく変えることができ、オフロード感やラギッドなイメージがより際立ちます。

＜詳細・ご注文はこちら(https://factory.kinto-jp.com/products/RV006_05/)＞

６.オールシーズンシェード

春は花粉や黄砂の汚れを防止、夏は日除けに、秋は落ち葉の汚れを防止、冬は霜除けや凍結防止と、一年を通して大活躍します。

＜詳細・ご注文はこちら(https://factory.kinto-jp.com/products/RV006_06/)＞

７.ラゲージアンダーストレージ

デッキ下の収納スペースを拡張できる優れもの。水洗い可能で、汚れたものや濡れたものなど、アウトドアグッズの収納にピッタリです。また、さらなる収納力アップに、ラゲージアンダーボックスとの同時装着がおすすめです。

＜詳細・ご注文はこちら(https://factory.kinto-jp.com/products/RV006_07/)＞

８.ラゲージアンダーボックス

ラゲージアンダーストレージにジャストフィットする専用設計。荷物も散乱しにくく、スッキリ快適に整理整頓できます。

＜詳細・ご注文はこちら(https://factory.kinto-jp.com/products/RV006_08/)＞

９.プロジェクションイルミネーション

ドア開閉と連動し、ドアトリムの下部から、山のモチーフと車名ロゴのグラフィックを路面に照射。夜間の乗り降りを特別な体験として、おもてなしを演出します。

＜詳細・ご注文はこちら(https://factory.kinto-jp.com/products/RV006_09/)＞

１０.ラゲージソフトトレイ(ラゲージ部)

撥水・防水機能付きのソフト素材を使用。濡れた荷物や汚れ物も気にせず収納できるトレイです。水滴の車内落下を防ぐ外周縁や滑り止め機能も備えています。

＜詳細・ご注文はこちら(https://factory.kinto-jp.com/products/RV006_10/)＞

１１.ラゲージソフトトレイ(リヤシート部)

リヤシートを倒してフラットな状態で使用する際、シートバックの汚れを防ぐトレイです。撥水・防水機能付きで、汚れや水などのしみ込みを防ぎます。また、滑り止め機能を備えた軽くて扱いやすいソフト素材のため、脱着も簡単です。

■セットメニューもご用意

＜詳細・ご注文はこちら(https://factory.kinto-jp.com/products/RV006_10/)＞

アウトドアから日常使いまで、シーンに合わせて便利にご活用いただけるセットメニューもご用意しています。

１.アウトドアセット

フードディフレクター、モールパネル(シートバック)、サイドストレージランタン、バックドアオープニングガード、ラゲージトレイ(リヤシート部付)

＜詳細・ご注文はこちら(https://factory.kinto-jp.com/products/RV006_11/)＞

２.ライフスタイルセット(ハイブリッド車用)

オールシーズンシェード、プロジェクションイルミネーション、ラゲージアンダーストレージ、ラゲージアンダーボックス

＜詳細・ご注文はこちら(https://factory.kinto-jp.com/products/RV006_12/)＞

３.ライフスタイルセット(プラグインハイブリッド車用)

オールシーズンシェード、プロジェクションイルミネーション、ラゲージアンダーボックス

＜詳細・ご注文はこちら(https://factory.kinto-jp.com/products/RV006_12/)＞

４.ラゲージソフトトレイセット

ラゲージソフトトレイ(リヤシート部)、ラゲージソフトトレイ(ラゲージ部)

＜詳細・ご注文はこちら(https://factory.kinto-jp.com/products/RV006_13/)＞

５.ラゲージストレージ拡張セット

ラゲージアンダーストレージ、ラゲージアンダーボックス

■期間限定でトヨタ アップグレード ファクトリーオリジナルRAV4ステッカーをプレゼント

＜詳細・ご注文はこちら(https://factory.kinto-jp.com/products/RV006_14/)＞

本日から8月12日（水）までの期間限定で、トヨタ アップグレード ファクトリーを通じて新型RAV4の純正アクセサリーをお申し込みいただいたお客様にトヨタ アップグレード ファクトリーオリジナルRAV4ステッカーをプレゼントします。

■RAV4 Meeting in Shiga 2026にも出展

トヨタ アップグレード ファクトリーオリジナルRAV4ステッカー

26年5月30日に三井アウトレットパーク滋賀竜王で開催される「RAV4 Meeting in Shiga 2026」で純正アクセサリーを装着した新型RAV4を展示します。

日時：2026年5月30日(土) 10:00～16:00

場所：三井アウトレットパーク滋賀竜王 P7駐車場（滋賀県蒲生郡竜王町薬師 砂山1178-694）

イベント：RAV4 Meeting in Shiga 2026（https://www.instagram.com/rav4_mt_in_shiga/）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104325/table/185_1_16badcff1832ea1e0b66f4d02aedc765.jpg?v=202605190251 ]

＊3：お申し込みには車検証情報の入力が必要です