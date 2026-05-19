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【すみだ水族館】この春4羽目の誕生!マゼランペンギンの赤ちゃん「とうふ」が仲間入り
すみだ水族館（所在地：東京都墨田区、支配人：川角 類）は、2026年5月7日（木）にマゼランペンギンの赤ちゃんが誕生し、名前を「とうふ」に決定しましたのでお知らせします。今年は、「じんべえ」※1、「きび」、「だんご」※2に続き、4羽目の誕生となります。
「とうふ」は、2020年生まれの姉「きなこ」と2023年生まれの兄「ずんだ」と同じ「大豆」にちなんだ名前です。とうふは、「豆富」とも表記されるように、豊かさを連想させる縁起のよい言葉でもあることから、命名しました。また、生まれてきたときのふわふわとした姿が、やわらかなとうふのように感じられたことも、由来の一つです。“畑のお肉”ともいわれる栄養豊富な大豆から作られるとうふは、私たちにとって身近な食べ物であることから、「きなこ」「ずんだ」「とうふ」の三きょうだいが健康にすくすくと成長する姿を、皆さまに親しみを持って見守っていただきたいという願いを込めました。
「とうふ」は現在、バックヤードで飼育スタッフ管理のもと、両親の「マロン（オス）」と「バナナ（メス）」に大切に育てられながら元気に成長しています。今後、順調に成長が確認できれば、7月以降に大人のペンギンが過ごすプールでデビューする予定です。両親からたくさんの愛情を受けて成長する「とうふ」のようすは、当館の公式SNSで随時配信します。
「とうふ」の成長や、三きょうだいのほほえましい関係にも、ぜひ注目してください。
※1 2026年5月8日付リリース：この春、新しいいのちが仲間入り マゼランペンギンの赤ちゃん「じんべえ」誕生!
（https://www.sumida-aquarium.com/news/s_20260508/）
※2 2026年5月13日付リリース：新たに2羽のきょうだいが仲間入り マゼランペンギンの赤ちゃん「きび」「だんご」が誕生
（https://www.sumida-aquarium.com/news/s_20260513/）
■マゼランペンギンの赤ちゃんの詳細
名前：「とうふ」
両親：マロン（オス）、バナナ（メス）
産卵日：3月30日（月）
ふ化日：5月7日（木）
体重：186グラム（5月11日時点）
名前の由来：両親の「マロン（オス）」と「バナナ（メス）」にとっては、2020年に生まれた「きなこ（メス）」と、2023年に生まれた「ずんだ（オス）」に続く3羽目の赤ちゃんです。姉と兄がそれぞれ大豆にちなんだ名前であることや、とうふは「豆富」とも表記されるように、豊かさを連想させる縁起のよい言葉でもあることから、「とうふ」と命名しました。
通常、ふ化直後の赤ちゃんは湿り気のある羽毛に覆われており、乾くまでに時間を要しますが、「とうふ」はふわふわとした状態でふ化しました。そのふんわりとした姿が、やわらかなとうふのように感じられたことも、名前の由来の一つです。“畑のお肉”ともいわれる栄養豊富な大豆から作られるとうふは、私たちにとって身近な食べ物であることから、「きなこ」「ずんだ」「とうふ」の三きょうだいが健康にすくすくと成長する姿を、来館の皆さまに親しみを持って見守っていただきたいという願いが込められています。
※すみだ水族館はオリックスグループです。
本件に関するお問合わせ先
すみだ水族館 企画広報チーム 山口・奥村
TEL：03-5619-1284 MAIL：press-sumida@orix-aqua.co.jp
関連リンク
すみだ水族館
https://www.sumida-aquarium.com/index.html
オリックス不動産 水族館運営事業
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html
「とうふ」は、2020年生まれの姉「きなこ」と2023年生まれの兄「ずんだ」と同じ「大豆」にちなんだ名前です。とうふは、「豆富」とも表記されるように、豊かさを連想させる縁起のよい言葉でもあることから、命名しました。また、生まれてきたときのふわふわとした姿が、やわらかなとうふのように感じられたことも、由来の一つです。“畑のお肉”ともいわれる栄養豊富な大豆から作られるとうふは、私たちにとって身近な食べ物であることから、「きなこ」「ずんだ」「とうふ」の三きょうだいが健康にすくすくと成長する姿を、皆さまに親しみを持って見守っていただきたいという願いを込めました。
「とうふ」の成長や、三きょうだいのほほえましい関係にも、ぜひ注目してください。
※1 2026年5月8日付リリース：この春、新しいいのちが仲間入り マゼランペンギンの赤ちゃん「じんべえ」誕生!
（https://www.sumida-aquarium.com/news/s_20260508/）
※2 2026年5月13日付リリース：新たに2羽のきょうだいが仲間入り マゼランペンギンの赤ちゃん「きび」「だんご」が誕生
（https://www.sumida-aquarium.com/news/s_20260513/）
■マゼランペンギンの赤ちゃんの詳細
名前：「とうふ」
両親：マロン（オス）、バナナ（メス）
産卵日：3月30日（月）
ふ化日：5月7日（木）
体重：186グラム（5月11日時点）
名前の由来：両親の「マロン（オス）」と「バナナ（メス）」にとっては、2020年に生まれた「きなこ（メス）」と、2023年に生まれた「ずんだ（オス）」に続く3羽目の赤ちゃんです。姉と兄がそれぞれ大豆にちなんだ名前であることや、とうふは「豆富」とも表記されるように、豊かさを連想させる縁起のよい言葉でもあることから、「とうふ」と命名しました。
通常、ふ化直後の赤ちゃんは湿り気のある羽毛に覆われており、乾くまでに時間を要しますが、「とうふ」はふわふわとした状態でふ化しました。そのふんわりとした姿が、やわらかなとうふのように感じられたことも、名前の由来の一つです。“畑のお肉”ともいわれる栄養豊富な大豆から作られるとうふは、私たちにとって身近な食べ物であることから、「きなこ」「ずんだ」「とうふ」の三きょうだいが健康にすくすくと成長する姿を、来館の皆さまに親しみを持って見守っていただきたいという願いが込められています。
※すみだ水族館はオリックスグループです。
本件に関するお問合わせ先
すみだ水族館 企画広報チーム 山口・奥村
TEL：03-5619-1284 MAIL：press-sumida@orix-aqua.co.jp
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https://www.sumida-aquarium.com/index.html
オリックス不動産 水族館運営事業
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html