【6/3（水）・4（木） 福岡開催】AIで手応えのない地方企業の経営者へ、「自社業務26人→1人」を実現したAX代表・石綿文太が最初の一手と成果が出る順番を解説。｜九州イノベーションWEEK登壇

株式会社AX

法人向けAI研修・伴走支援を展開する株式会社AX（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：石綿 文太）は、2026年6月3日（水）・4日（木）にマリンメッセ福岡で開催される 「九州イノベーションWEEK」（同時開催：九州教育現場支援EXPO／WOMAN Life博） に出展いたします。あわせて、代表・石綿文太が両日のセミナーステージに連続登壇し、AIには触れたものの成果につながっていない地方企業の経営者に向けて、「自社業務を26人→1人」で運用するに至った当事者の視点と、100社超の伴走支援から見えた横断知見をもとに、最初の一手と、成果が出る順番を解説します。

本展示会は2日間で約5,000名の来場が見込まれる地域最大級のビジネス展示会です。AXは「生成AI活用ゾーン」にブースを構え、福岡を本社とする地方発のAI企業として、自社で「26名の業務を1名に」を実現した業務改革プロセスや、100社超の伴走支援で得た"成果が出る企業の共通点"を、来場企業ごとの業務課題に合わせて事例ベースでお伝えします。

なぜ今、AIに「手応えがない」地方企業の経営者に向けて発信するのか

生成AIの急速な普及により、AI導入を検討する企業は全国的に増加しています。一方で、地方企業の経営者からは次のような声が多く聞かれます。

・AIツールを導入したが、業務や成果につながっていない

・「うちの業界・規模で本当に効果が出るのか」「ROIが合うのか」が自分たちでは判断できない

・都市部の事例ばかりで、自社に当てはめて考えづらい

・AIを使える人材を社内にどう育てればいいかわからない

実際、地方企業の社長の約3人に1人（33.2%）が「AI導入の遅れで自社が取り残される」と焦りを感じているとの調査結果もあります（株式会社LOG「地方経済に広がる生成AI格差調査」2025年11月、地方企業の社長300名対象）。「触ったが定着していない」「自社規模・業界で再現できるか／ROIが合うかを判断できない」……これが、いま地方の経営者が直面しているリアルな課題です。

一方で、意思決定が速く、組織変革を柔軟に行える地方企業こそ、AIの恩恵を最大限に受けられる可能性があります。AXは、福岡を本社とする地方発のAI企業として、自社業務を「26人→1人」で運用するに至った当事者の経験と、100社超の伴走支援から見えた横断知見を、九州エリアの経営者にお届けします。

株式会社AXの出展概要

AXブースでは、来場企業ごとの業務課題をその場でヒアリングし、AI研修・AIエージェント開発といった当社サービスのご紹介と、自社・支援先で実際に動いているAIエージェントのBefore/After事例をご覧いただけます。

「とりあえず話を聞いてみたい」「他社の使い方を見てから判断したい」「自社規模で本当にROIが合うのか確かめたい」そんなご相談だけでも大歓迎です。AI導入の最初の一歩から、すでに導入済みで成果に伸び悩む段階まで、現場の状況に合わせてお応えします。ぜひお立ち寄りください。

来場事前登録はこちら :https://innovation-week.jp/attendance.php

代表・石綿文太によるセミナー登壇

AXは両日ともにセミナーステージへ登壇いたします。Day1は自社の業務改革事例を、Day2は他社の導入事例を中心に、それぞれ異なる角度から「成果につながるAI活用の進め方」を解説します。

Day1｜6月3日（水）12:40～13:25

タイトル：26人の業務をAIで1人に。地方企業がまず手をつけるべき最初のAI改革とは？

AIを活用して業務時間の大幅削減を実現した自社事例をもとに、成果を出すために最初に取り組むべきことを解説します。

「ツールの使い方」ではなく「組織としてAIをどう活かすか」の視点から、業種・規模を問わず明日から取り入れられる考え方をお持ち帰りいただける内容です。

Day2｜6月4日（木）13:30～14:15

タイトル：「AI、何から始めればいい？」を解決！100社導入実績で見えた、明日使える実践ロードマップ

さまざまな企業のAI活用事例を通じて、成果につながる進め方の考え方を紹介します。専門知識不要で、自社で何から着手すればよいかのヒントを持ち帰っていただける内容です。

参加申し込みはこちら（来場事前登録が必要です）

参加申し込み（来場事前登録が必要） :https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/kfb-shien2026/seminar/?_gl=1*1qop8ey*_gcl_au*NTU4MTcxOTAwLjE3Nzc5NTkwMzE.来週事前登録はこちら :https://innovation-week.jp/attendance.php

こんな方におすすめ

・すでにAIに触れたが、業務や成果につながっていないと感じている経営者・事業責任者

・「自社規模・業界で本当に成果が出るのか」「ROIが合うのか」を自分たちでは判断できずに止まっている方

・AI導入を検討しているが、最初の一手・進める順番を決めきれていない経営者

・九州・地方エリアでAI活用を本格化させたい経営者 採用が難しい中で、今いる人数で成果を伸ばす方法を探している方

本登壇で得られること

・AI導入で成果を出すための「最初の一手」と「成果が出る順番」が明確になる

・「26名→1名」を実装した当事者視点から、業務改革の具体的な設計プロセスが得られる

・100社超の伴走支援から見えた「うまくいく企業の共通点」がわかる

・自社のAI活用フェーズと、次に取るべきアクションが整理できる

・業種・規模を問わず、明日から使える判断軸を持ち帰れる

支援実績（一部）

・記事LPの執筆時間が「24時間→10秒」に短縮（株式会社Route66様）

・SNS運用をAIで自動化し月1,000万インプレッション達成（社名非公開）

・月100時間以上の手作業を削減（株式会社エムスタイルジャパン様）

・採用予定2名分の業務をAIエージェントで代替（WISDOM合同会社様）

・広告運用アシスタント2名分相当の業務を自動化（KAYAK社様）

「九州イノベーションWEEK」とは

「九州イノベーションWEEK」は、九州・福岡を中心に、企業の経営課題・業務課題を解決するソリューションが一堂に会する地域最大級のBtoBビジネス展示会です。生成AI、DX、バックオフィス、人事・採用、マーケティング・営業など幅広いテーマで、最新のサービスとテクノロジーが集結し、九州エリアの経営者・事業責任者・現場担当者が多数来場します。

今回は「九州教育現場支援EXPO」「WOMAN Life博」と同時開催され、2日間で約5,000名の来場が見込まれる大規模イベントとなります。

「九州イノベーションWEEK」公式サイト :https://innovation-week.jp/

開催概要

イベント名：九州イノベーションWEEK（同時開催：九州教育現場支援EXPO／WOMAN Life博）

開催日時：2026年6月3日（水）・6月4日（木）

会場：マリンメッセ福岡

来場規模：2日間で約5,000名

主催：九州イノベーションWEEK実行委員会（株式会社イノベント）

参加方法：公式HPでの「来場事前登録」が必要

出展者一覧：https://exhibitor.tenjikai-uketsuke.com/kfb-shien2026/

登壇者

株式会社AX 代表取締役CEO 石綿 文太

18歳で起業し、10年間の広告代理業を経てAIエージェント開発・AI研修事業へ。自社の業務をAIで「26名→1名」で運用する仕組みを確立。現在は40社以上の企業でAI顧問を務め、AI研修・自動化伴走を提供。Google認定 Generative AI Leaderを保持。

株式会社AXとは

株式会社AXは、「1000万時間を解放し、世界の創造性を爆発させる」を掲げ、AI研修やAIシステム開発を通じて企業の業務効率化と価値創造を支援しています。AIを"使う"だけでなく、"AIと働く組織づくり"を実践し、生産性向上と働き方改革を後押ししています。

会社概要

会社名：株式会社AX

所在地：福岡県福岡市中央区大名1-3-29-7F

代表者：代表取締役CEO 石綿 文太

公式サイト：https://a-x.inc/

事業内容： AI研修／開発事業 広告代理業 組織開発コンサルティング業 有料人材紹介事業

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社AX

広報担当：竹内

Email：pr@a-x.inc

Tel：090-7137-0960