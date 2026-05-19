【銀座 蔦屋書店】岡千尋 個展「Echoes of Days」を5月30日（土）より開催。記憶と現実のあいだにある曖昧さを、日本画ならではの色彩とにじみで描く。

【銀座 蔦屋書店】岡千尋 個展「Echoes of Days」を5月30日（土）より開催。記憶と現実のあいだにある曖昧さを、日本画ならではの色彩とにじみで描く。