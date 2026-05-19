就労継続支援A型「グルーヴ・フェニックスサポート」が大阪市中央区へ移転｜6月レセプション・内覧会を開催

株式会社４分の４

株式会社４分の４（代表：水口 純宏、所在地：大阪府大阪市中央区安土町１丁目８－６ 大永ビル2階）が運営する就労継続支援A型事業所「グルーヴ」「フェニックスサポート」は、このたび新たなオフィスへの移転を決定いたしました。移転を記念し、2026年6月1・2日にレセプション（開所式）、6月3・4・5・8・9日に内覧見学会を開催いたします。

私どもグルーヴ・フェニックスサポートは、「売り手よし、買い手よし、世間よし」という「三方よし」の精神を事業の根幹に置いています。自分たちだけでなく、関わるすべての方に「ありがとう」が生まれる関係性の中で、人と人とのつながりを通じた価値の創造を目指してまいりました。

今回の移転は、その理念をより力強く実現するための新たな一歩です。日頃よりご支援・ご厚情をいただいている皆様のおかげで、この新たなスタートを迎えることができます。

【グルーヴについて】

グルーヴは、大手コンビニエンスストアでの商品補充や清掃といった施設外就労を主軸に、牛革を使ったオリジナルハンドメイドクラフト製作なども手がける就労継続支援A型事業所です。接客業務のない現場で、専門スタッフが丁寧に指導・フォローするため、未経験の方や接客が苦手な方でも安心してスタートできる環境が整っています。

「できることからはじめよう」をキャッチフレーズに、ここで働くすべての方が楽しく、明るく、朗らかに働けるようにという願いが「グルーヴ（groove）」という名前に込められています。

公式サイト：https://groove-work4.com/

【フェニックスサポートについて】

フェニックスサポートは、障害者総合支援法に基づいて運営される就労継続支援A型事業所です。地域を支えるコンビニ事業や軽作業などの内勤業務など、様々な活躍の場があり、自分に合った働き方を選べる点が特長です。安心して働きながら、日々の業務を通じて社会とのつながりを感じられる環境づくりを大切にしています。

「ミライへはばたく」をコンセプトに、一人ひとりが次のステージへ進む力を育む場として、地域に密着した支援を提供しています。

公式サイト：https://phoenix-support.co.jp/

グルーヴ・フェニックスサポートでは、障がいのある方が「働くこと」を通じて社会の中で自分の役割を見つけ、自信や経験を積み重ねていける場を目指しています。安心して過ごせる環境を整えながら、一人ひとりの可能性を支える。これからも地域に根差し、皆様に信頼いただける事業所として歩んでまいります。

【レセプション・内覧見学会の概要】

レセプション （開所式）2026年6月1日（月）・2日（火） 16：30～17：30

内覧見学会 2026年6月3日（水）・4日（木）・5日（金）・8日（月）・9日（火）※形式予約制

新住所 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町１丁目８－６ 大永ビル2階

電話番号 070-5060-5899（担当：山川）

※ご来場のご予約・お問い合わせは上記電話番号よりお申し込みください。

【会社概要】

法人名 株式会社４分の４

代表者 水口 純宏

事業内容 就労継続支援A型（グルーヴ、フェニックスサポート）

所在地 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町１丁目８－６ 大永ビル2階

電話番号 06-4394-7888

グルーヴ公式サイト https://groove-work4.com/

フェニックスサポート公式サイト

https://phoenix-support.co.jp/