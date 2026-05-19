現場DXソリューション「ワーカーコネクト」「ワークプレイスコネクト」の取り扱い開始

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

丸紅I-DIGIOグループ・デジタルソリューションセグメント（セグメントCEO：木村 直喜）の丸紅情報システムズ株式会社（代表取締役社長：佐藤 由浩）は、センスウェイ株式会社（代表取締役社長：神保 雄三 以下、センスウェイ）が提供する現場DXソリューション「ワーカーコネクト（Worker Connect）」および「ワークプレイスコネクト（Workplace Connect）」の取り扱いを開始します。

近年、建設・製造・物流現場などの第一線では、熱中症や転倒・転落事故などのリスクは依然として高い水準にあります。安全確保と生産性向上を両立するため、作業員の状態や現場環境をリアルタイムに把握し、データに基づいて管理・改善を行う「現場 DX」の重要性が増しています。また、オフィスや倉庫、工場などの職場においても、温度・湿度・CO2 濃度等の環境情報を的確に把握し、快適で健康的な労働環境を維持することが求められています。

丸紅I-DIGIOグループは、センサー・通信・クラウドを一体で提供するセンスウェイのソリューションと、丸紅I-DIGIOグループが持つ機器調達・通信・全国サポートの機能を組み合わせることで、現場 DX を加速させる体制を整備しました。ワーカーコネクトは、建設・製造・物流現場などで働く作業員の位置情報やバイタル情報をリアルタイムに把握して、作業員の安全管理（見守り）の支援をするソリューションです。作業員の熱中症予防対策や転倒検知の把握、作業員からの緊急通知（発報）の確認を実現します。ワークプレイスコネクトは、倉庫や工場、オフィスの労働環境に関する情報（温度、湿度、WBGT、CO2濃度など）を可視化するソリューションです。屋内外の労働環境を可視化することで、熱中症予防対策や健康的な職場環境の維持に貢献します。

ワーカーコネクト（LoRaWAN）サービスイメージワーカーコネクト（LTE-M）サービスイメージワークプレイスコネクト サービスイメージ

丸紅I-DIGIOグループは、ワーカーコネクトとワークプレイスコネクトの提供を通じて、建設・製造・物流・プラント・倉庫・オフィスなど、さまざまな現場における可視化された現場データを活用し、安全対策の強化、生産性の向上、エネルギーの最適化など、お客さまの現場DXの実装と拡張を支援します。

製品サイト

ワーカーコネクト:https://www.marubeni-idigio.com/product/sensway/wc/

ワークプレイスコネクト:https://www.marubeni-idigio.com/product/sensway/wpc/

※1 LoRaWAN(R)・・・低消費電力での長距離通信ができる無線通信技術LPWA（Low Power Wide Area）の一種で、「LoRa Alliance」が定めた「無線ネットワーク規格」の名称です。IoT向けの通信規格で、世界的に広く利用されています。

LTE-M・・・3GPPが規定するLPWA（Low Power Wide Area）の一種で、LTEの一部周波数帯域のみを利用すること等で省電力化を実現するIoT向けの通信規格です。

【センスウェイについて】

代表者：代表取締役社長 神保 雄三

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座8-17-5 THE HUB 銀座 OCT 506

事業内容：IoT/DXに関するソリューション（ハードウェア・通信・ソフトウェア）の開発・提供、およびコンサルティング

IoT通信サービス（センスウェイLoRaWAN(R)サービス「SenseWay Mission Connect」の提供

URL:https://www.senseway.net/

【丸紅I-DIGIOグループについて】

丸紅I-DIGIOグループは、丸紅株式会社のICT領域における事業会社グループとして、以下の4事業セグメントに注力し、商社の強みである幅広い顧客基盤とネットワークを生かした成長戦略を推進します。

製造ソリューションセグメント：製造業向けソリューション

流通・産業ソリューションセグメント：システム開発およびコンタクトセンターソリューション

デジタルソリューションセグメント：ネットワーク・ストレージ・クラウド・セキュリティ領域のソリューション

アドバンストインテグレーションセグメント：IT基盤領域の設計・構築・運用

ホームページ:https://www.marubeni-idigio.com/

＜お問い合わせ先（プレス関係者窓口）＞

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

コーポレートセグメント コーポレート改革推進本部

マーケティング＆コミュニケーション部 広報課

〒112-0004東京都文京区後楽2丁目6番1号 住友不動産飯田橋ファーストタワー

電話：03-4243-4040

＜製品に関するお問い合わせ＞

丸紅I-DIGIOグループ

デジタルソリューションセグメント グローバル事業本部 グローバルソリューション部

電話：03-4243-4160

*文中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

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