なぜASEANは、瀬戸内海の小島に答えを求めたのか──高齢化社会の最前線から、アジアの政策対話へ

Nurse and Craft 株式会社

広島県呉市大崎下島を拠点とするインパクトスタートアップ、Nurse and Craft株式会社（代表取締役：深澤裕之）は、2026年6月3日～4日にフィリピン・マニラのPICC Plenary Hallで開催される「ASEAN High-Level Meeting on Unlocking the Silver Economy（シルバーエコノミーの活性化に関するASEANハイレベル会合）」に参加し、日本の取り組み事例をアジア太平洋地域の政策立案者・国際機関・民間企業に向けて発信します。

背景

ASEANでは急速な人口高齢化が進み、2030年には域内人口の13.5%が60歳以上になると予測されています（国連世界人口予測2024）。この現実に応じた政策・サービス・ビジネスモデルの構築が地域全体の急務となっており、2026年ASEAN議長国フィリピンの社会文化共同体（ASCC）における最優先事項の一つに掲げられています。

今回の会合は、ASEAN加盟国政府・UNFPA（国連人口基金）・ESCAP（アジア太平洋経済社会委員会）・ADB（アジア開発銀行）・世界銀行をはじめとする国際機関、各国閣僚、民間企業、学術機関が一堂に会し、「シルバーエコノミー」を地域の持続的成長と高齢者の生活の質向上のための戦略的課題として位置づけ、ASEAN行動枠組みを共同策定することを目的としています。

参加の内容

ケーススタディ発表（6月4日予定）

「Case Study 7：Promoting active ageing in Japan through technology, social participation, and economic engagement（テクノロジー・社会参加・経済参与を通じた日本のアクティブエイジングの推進）」として、代表の深澤が登壇します。

テーマ「Making the Silver Economy Work: Investment, Technology and Financing（シルバーエコノミーの実現：投資・テクノロジー・資金調達）」に関するクラスターセッションの一環として、日本の島嶼・中山間地域が先行して直面している高齢化・過疎化という課題と、人とテクノロジーを組み合わせた予防医療・コミュニティケアモデルの実装事例を発表します。

ブース出展

「Technologies and People for Care, Community, and Economic Participation of Older Persons in Osaki Shimojima Island, Japan（大崎下島における高齢者のケア・コミュニティ・経済参加のためのテクノロジーと人の力）」としてブースを出展します。当日は、体内の栄養状態を可視化する尿検査キットを提供する協業パートナーの株式会社ユーリアと共同で出展します。

代表深澤のコメント

「日本の地方・離島で高齢者の暮らしを支える現場から、アジア太平洋の政策対話の場に参加できることを大変光栄に思います。大崎下島は、人口減少・高齢化・医療資源の不足という課題が全国に先んじて現れている地域です。私たちはその地域で、訪問看護・予防医療・ウェアラブルデータ・コミュニティ活動を組み合わせながら、高齢者が医療に依存しすぎずに穏やかに暮らし続けられる仕組みをつくってきました。この経験が、ASEANの各国が直面する課題への示唆となり、地域を超えた連携のきっかけになれば幸いです」

会社紹介

Nurse and Craft株式会社について

Nurse and Craft株式会社は、広島県呉市大崎下島を拠点とする、インパクトスタートアップです。訪問看護事業、STARTWELL事業、ヘルスツーリズム事業を組み合わせ、高齢者が医療に依存しすぎず穏やかに暮らし続けられる社会インフラの構築を目指しています。

- コーポレートサイト：https://nurseandcraft.io/重症化前の接点を増やし、支援の空白を埋める「STARTWELL」

予防医療×見守りサービスを提供する「STARTWELL」は、スマートウォッチや尿検査キットから得られる日々の生活データと人による伴走支援を組み合わせ、独居高齢者の健康変化に早く気づき、必要な医療・介護サービスへ円滑につなぐヘルスケアサービスです。

主な受賞・実績

- サービスサイト：https://startwell.nurseandcraft.io/- アジア健康長寿イノベーション賞 テクノロジー＆イノベーション部門 大賞- Asia Pacific Eldercare Innovation Awards 2025 ファイナリスト- Hiroshima Global Unicorn Incubator 2022- HIROSHIMA UNICORN10 STARTUP ACCELERATION 2022