amanoppoから新作『ふんわりラトル』3種・『ベビーカーメリー アヒルさんとおでかけ』が登場

株式会社TowaStela

株式会社TowaStela（本社：東京都豊島区、代表取締役：丸谷陽介）が展開する日本生まれのベビーブランド〈amanoppo（あまのっぽ）〉は、2026年5月1日（金）に『ふんわりラトル こぐまくん／うさぎさん／りすくん [cocory friends]』3種を、2026年5月15日（金）に『ベビーカーメリー アヒルさんとおでかけ [cocory friends]』の販売を開始しました。

ふんわりやさしい世界観が人気の「cocory friends」シリーズから生まれた新作で、おなじみの動物キャラクターたちがラトルとベビーカーメリーになって登場します。

■ ふんわりラトル [cocory friends] 3種について

１. ふわもちな手触りと、やさしい音

ぬいぐるみの中には、赤ちゃんが大好きな「カシャカシャ音」と「鈴のリンリン音」が入っています。

にぎる・ふる動作を通じて、聴覚・触覚・運動感覚を自然に育みます。

２. ドイツ産天然木リング付き、着脱できる設計

ぬいぐるみと天然木リングは面ファスナーで着脱可能。

リングはそのまま歯固めとしても使えます。

３. 3種から選べる cocory friends

こぐまくん・うさぎさん・りすくんの3種展開。

異なる表情と色合いで、ギフトとして選ぶ楽しさも。シリーズでそろえてもかわいいセットになります。

４. 洗濯機で丸洗いできて、いつでも清潔

ヨーロッパ玩具安全基準「CEマーク」、PSC適合、日本の食品衛生法検査に加え、洗濯機で洗える素材を採用。赤ちゃんが口に入れても安心です。

５. そのまま渡せるギフトパッケージ

amanoppoらしいギフトパッケージ入り。出産祝いや誕生日プレゼントとして、そのまま手渡しできます。

ベビーカーメリー アヒルさんとおでかけ [cocory friends] について

１. アヒルさんと一緒に、どこへでも

アヒル・雲・レインボーのモチーフと、やわらかく揺れるポンポンが赤ちゃんの視覚を優しく刺激します。

歩くたびに揺れる動きが視線追跡（トラッキング）の発達を促します。

２. 赤ちゃんが大好きな2つの音

雲を触るとカシャカシャ、アヒルさんを押すとぷっぷー！と楽しい音が鳴ります。移動中の赤ちゃんをあやす心強いアイテムです。

３. ワンクリックで固定、どこにでも取り付け可能

付属のクリップをベビーカーや車にワンタッチで固定。取り外しも簡単です。

４. 洗濯機で丸洗いできて、いつでも清潔

CEマーク・PSC適合、日本の食品衛生法検査もクリア。洗濯機で洗えるので毎日使うアイテムとして清潔に保てます。

５. そのまま渡せるギフトパッケージ

amanoppoらしいギフトパッケージ入り。出産祝いやハーフバースデー、誕生日プレゼントにそのまま手渡しできます。

■ 商品情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/163259/table/6_1_862267a51024b8aa7af47bb06c07c79a.jpg?v=202605191051 ]詳細を見る :https://amanoppo.com/view/item/000000000732

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/163259/table/6_2_7c335bacd26a7b7cbb8e42599d7fbb74.jpg?v=202605191051 ]詳細を見る :https://amanoppo.com/view/item/000000000736

■ amanoppo（アマノッポ）について

amanoppo（あまのっぽ）は、“ずっとそばに置きたい”をテーマにした日本生まれのベビートイブランドです。

「家族の心地よさ」「ギフトとしての特別感」「安心安全」という3つの価値を大切に、「ずっとそばに置きたい」と思えるおもちゃづくりを続けています。

ブランドサイト：https://amanoppo.com/

公式Instagram : @amanoppo ( https://www.instagram.com/amanoppo_official )

【取扱希望・取材・掲載のご連絡について】

本商品は全国のギフトショップ・雑貨店等でもお取り扱いがございます。

取材・掲載や、卸売に関するご相談などございましたら、以下よりお気軽にお問い合わせください。

■ お問い合わせ先

株式会社TowaStela（トワステラ） 広報担当

Email：info@towastela.co.jp

■ 会社概要

amanoppoを運営する株式会社TowaStelaは、「いちばん子育ての楽しい時代をつくる」を理念に掲げ、子育て領域に特化した商品開発および販売を行う企業です。

自社ブランド〈amanoppo〉では、“ずっとそばに置きたい”をテーマに、赤ちゃんにも大人にも心地よいベビートイを企画・製造。自社公式オンラインストアのほか、全国のギフトショップ・雑貨店等でも販売しています。

■株式会社TowaStela概要

本社所在地：東京都豊島区南大塚3-36-7

代表取締役：丸谷 陽介

URL：https://towastela.co.jp/