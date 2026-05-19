【イベントレポート】SusHi Tech TOKYO 2026で語られた「美の再定義」とデータ共創マーケティングの未来。

株式会社ViewBE

株式会社ViewBE（代表取締役：鈴木 葉留奈）をはじめとする、ビューティー×テクノロジーの領域で世界をリードする5社は、2026年4月28日、アジア最大級のイノベーションの祭典「SusHi Tech TOKYO 2026」にて、「美の再定義から始まる、データ共創マーケティング」をテーマとしたパネルディスカッションを実施いたしました。

世界トップブランドの8割以上に導入されるAI技術、3ヶ月待ちの反響を呼ぶ最先端の診断施設、累計出荷100万個を突破したD2Cブランドなど、業界を牽引するフロントランナーが集結。セッションの構成に沿って、当日の議論のハイライトをご報告いたします。

セッション概要

テーマ： 「美の再定義から始まる、データ共創マーケティング」

登壇者：

モデレーター：中川 良子 氏（パーフェクト株式会社 シニアマネージャー）

パネリスト：

中西 裕子 氏（(株)資生堂 ブランド価値開発研究所 室長）

大島 さやか 氏（アイスタイル データコンサルティング株式会社 シニアコンサルタント）

澤田 実加 氏（株式会社SISI 代表取締役）

鈴木 葉留奈（株式会社ViewBE 代表取締役）

Act 1：美容におけるデータ活用の最新事例 - 「自分を知りたい」欲求の爆発

セッションの冒頭では、モデレーターの中川氏の進行のもと、各社が現在どのようにデータを活用し、圧倒的な実績を創出しているかが共有されました。

- パーフェクト（中川氏）： バーチャルトライオン等のAR・AI技術によるサービスをグローバルの化粧品ブランドトップ20社のうち17社に提供。「美容観点のデータは生活者が自ら進んで、楽しんで提供してくれる。だからこそ今、データ活用に熱い視線が向けられている」と、美容領域独自のデータの熱量を指摘しました。（参考 https://www.perfectcorp.com/ja/business）- 資生堂（中西氏）： 精密測定と専門家のアドバイスを融合させた「美の検診」が数千人待ちの反響。デジタルとリアルの融合による新しい顧客体験を提示しています。（参考 https://shiseidobeautypark.shiseido.com/beautydiagnosislab/）- アイスタイル（大島氏）： 日本最大級の美容プラットフォームを活用し、定量データの背後にある生活者インサイトに基づいたマーケティング戦略策定支援を行っています。（参考 https://group.istyle.co.jp/is-dataconsulting/）- SISI（澤田氏）： 自宅での肌解析を起点とした化粧品ブランドを展開。「診断結果画面の平均滞在時間は約3分半に及び、LTV（顧客生涯価値）が想定の3倍に向上した。お客様がいかに『自分の状態』を知りたがっているかがわかる」と、データが購買の継続に直結している実態を明かしました。（参考 https://sisi.tokyo/shop/pages/sisilab）- ViewBE（鈴木）： 自分では見ることができない「頭髪・頭皮」に着目。診断データはブランドやリテールの顧客体験DXに活用され、感覚に頼らないデータドリブンなマーケティングを実現しています。（参考 https://viewbe.jp/）

Act 2：データが生んだ体験変容と、美容ならではの「矛盾」

続くAct 2では、データの進化によって生じた「新しい価値観」と、人間らしい心理の矛盾について深く切り込みました。

- 美容は最強の接点： ViewBE・鈴木は「美容はヘルスケアやメディカルよりも消費者にとって身近でポジティブなトピック。だからこそ、生活者との継続的な接点が圧倒的に取りやすい」と語り、美容が生活習慣変革の入り口になる可能性を提示しました。- ホリスティックな潮流： 資生堂・中西氏からは、「肌や髪のデータを、それ単体で終わらせず、体内の状態やメンタルと紐づかせて考える東洋医学的思想が、今や西洋でも一般化しつつある」という、グローバルな美の潮流が語られました。- 情緒的価値の重要性： SISI・澤田氏は「データ解析が進むほど、数値の裏側にある人間らしい矛盾が見えてくる。1万件以上の解析データがあっても、商品パーソナライズをただ提示するだけでは不十分。数値に現れない『情緒的価値』こそが重要」と説きました。

Act 3：次世代マーケティングの展望 - データが創る「個」のエンパワーメント

最終セッションでは、5社が考える「次世代のデータ活用」の姿が具体的に語られました。

- 「診断」から「伴走」へ（SISI・澤田氏）：

「これからは単に診断結果を出すだけでなく、その後の生活にどう寄り添うか。データは『自分を知る』ための鏡であり、ブランドはその変化を一緒に喜ぶパートナーになるべき」

- AIと感性の融合（アイスタイル・大島氏）：

「正解がわかるからこそ、あえてそこから外れる『ワクワク感』も大切にしたい。感性データをAIがどう解釈し、偶然の出会い（セレンディピティ）を演出できるかが鍵になる」

- ホリスティックな統合（資生堂・中西氏）：

「あらゆる生体データが統合され、一人ひとりの『そのひとらしさ』や『心地よさ』が最大化される未来を目指したい」

- インフラとしてのデータ（パーフェクト・中川氏）：

「全ての美容体験の入り口にデータがある状態。よりシームレスで、生活者が意識せずにパーソナライズの恩恵を受けられるインフラを構築する」

- ライフスタイルの変革（ViewBE・鈴木）：

「髪や肌の変化をデータで捉えることが、食事や睡眠といった生活の質を見直すきっかけになる。美容を入り口に、人生そのものをポジティブに変えるデータマーケティングを確立したい」

会社概要

株式会社ViewBEは、女性向けAI頭髪チェックサービス「Faview」を展開し、髪と頭皮の状態に基づいたライフスタイル提案を行っています。美容・健康分野において化粧品メーカーや食品メーカーとの連携を進め、データを活かした新しい価値創造を目指しています。

https://viewbe.jp/

本件に関するお問い合わせ先：株式会社ViewBE 広報担当

E-mail：info@faview.jp