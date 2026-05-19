スマートインフラ市場、2034年まで年平均成長率（CAGR）18.30%での拡大を予測
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スマートインフラ市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「スマートインフラ市場：タイプ別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本レポートによると、世界のスマートインフラ市場は2025年に2,136億米ドルと評価され、2034年には9,691億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は18.30%となる見込みです。北米は世界市場を牽引し、2025年には収益の大部分を占めました。これは、送電網の近代化、高度道路交通ネットワーク、AI搭載ビルディングシステムへの政府による急速な投資が要因となっています。
スマートインフラストラクチャとは、電力網、水道網、輸送システム、建物といった従来の物理インフラシステムに、モノのインターネット（IoT）、人工知能、ビッグデータ分析、高帯域幅通信ネットワークなどの高度なデジタル技術を統合することを指します。この統合により、リアルタイム監視、予知保全、自動制御、エネルギー利用の最適化が可能になり、受動的なインフラ資産が、人間の介入なしに変化する状況に適応できる能動的で応答性の高いシステムへと変革されます。
種類別に見ると、スマートグリッド分野が2026年に34.42%という最大の市場シェアを占めました。スマートグリッドは、電力使用量の局所的な変化を検知し、人間の介入なしに自動的に反応するため、従来の配電システムに比べて、電力盗難の減少、電力損失の低減、メーター読み取りコストの削減、機器故障の減少、停電時間の短縮、二酸化炭素、二酸化硫黄、一酸化窒素の大気排出量の削減など、優れた利点を提供します。インテリジェントビルへの注目の高まりに加え、スマート交通ネットワークやスマート水管理システムの拡大も相まって、予測期間を通じて市場の勢いを加速させています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/smart-infrastructure-market/requestsample
1. 主要な市場推進要因
AIを活用したインフラストラクチャとデジタルツインの統合
人工知能、デジタルツイン技術、IoTセンサーの融合は、インフラ資産の設計、運用、保守の方法を根本的に変えつつあります。高度なビルディングインフォメーションモデリング（BIM）プラットフォームは、カメラ、コントローラー、メーター、環境センサーからのリアルタイムセンサーデータを統合し、物理資産の動的なデジタルレプリカを作成します。これにより、シームレスな監視と予防保守が可能になり、問題が発生する前に予測することでダウンタイムを削減し、資産のライフサイクルを延長できます。これらのデジタルツイン機能は、シュナイダーエレクトリック、シーメンス、ABB、シスコシステムズなどの大手企業によって、スマートグリッド、高度道路交通システム、データセンターインフラストラクチャ全体に展開されています。
AIインフラのブームは、同時にエネルギー効率の高いスマートインフラシステムに対する前例のない需要を生み出しています。シュナイダーエレクトリックのCEOは、AIブームと高まる地政学的緊張が「電化の既存の構造的成長要因を加速させている」と強調し、同社のエネルギー管理部門は、北米とアジア全域のデータセンターやAI対応インフラの導入からの強い需要に牽引され、2026年第1四半期に前年比約13%の成長を遂げたと報告しました。この需要は、スマートグリッド技術、インテリジェント配電システム、ビルディングオートメーションプラットフォームへの投資加速に直接つながっています。
スマートインフラ市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「スマートインフラ市場：タイプ別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本レポートによると、世界のスマートインフラ市場は2025年に2,136億米ドルと評価され、2034年には9,691億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は18.30%となる見込みです。北米は世界市場を牽引し、2025年には収益の大部分を占めました。これは、送電網の近代化、高度道路交通ネットワーク、AI搭載ビルディングシステムへの政府による急速な投資が要因となっています。
スマートインフラストラクチャとは、電力網、水道網、輸送システム、建物といった従来の物理インフラシステムに、モノのインターネット（IoT）、人工知能、ビッグデータ分析、高帯域幅通信ネットワークなどの高度なデジタル技術を統合することを指します。この統合により、リアルタイム監視、予知保全、自動制御、エネルギー利用の最適化が可能になり、受動的なインフラ資産が、人間の介入なしに変化する状況に適応できる能動的で応答性の高いシステムへと変革されます。
種類別に見ると、スマートグリッド分野が2026年に34.42%という最大の市場シェアを占めました。スマートグリッドは、電力使用量の局所的な変化を検知し、人間の介入なしに自動的に反応するため、従来の配電システムに比べて、電力盗難の減少、電力損失の低減、メーター読み取りコストの削減、機器故障の減少、停電時間の短縮、二酸化炭素、二酸化硫黄、一酸化窒素の大気排出量の削減など、優れた利点を提供します。インテリジェントビルへの注目の高まりに加え、スマート交通ネットワークやスマート水管理システムの拡大も相まって、予測期間を通じて市場の勢いを加速させています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/smart-infrastructure-market/requestsample
1. 主要な市場推進要因
AIを活用したインフラストラクチャとデジタルツインの統合
人工知能、デジタルツイン技術、IoTセンサーの融合は、インフラ資産の設計、運用、保守の方法を根本的に変えつつあります。高度なビルディングインフォメーションモデリング（BIM）プラットフォームは、カメラ、コントローラー、メーター、環境センサーからのリアルタイムセンサーデータを統合し、物理資産の動的なデジタルレプリカを作成します。これにより、シームレスな監視と予防保守が可能になり、問題が発生する前に予測することでダウンタイムを削減し、資産のライフサイクルを延長できます。これらのデジタルツイン機能は、シュナイダーエレクトリック、シーメンス、ABB、シスコシステムズなどの大手企業によって、スマートグリッド、高度道路交通システム、データセンターインフラストラクチャ全体に展開されています。
AIインフラのブームは、同時にエネルギー効率の高いスマートインフラシステムに対する前例のない需要を生み出しています。シュナイダーエレクトリックのCEOは、AIブームと高まる地政学的緊張が「電化の既存の構造的成長要因を加速させている」と強調し、同社のエネルギー管理部門は、北米とアジア全域のデータセンターやAI対応インフラの導入からの強い需要に牽引され、2026年第1四半期に前年比約13%の成長を遂げたと報告しました。この需要は、スマートグリッド技術、インテリジェント配電システム、ビルディングオートメーションプラットフォームへの投資加速に直接つながっています。