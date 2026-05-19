社内ポータルをファイル置き場から“理念浸透の場”に変える

株式会社揚羽

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長：湊 剛宏 証券コード：9330）は、2026年5月28日（木）に「『伝える』だけではもったいない！ SharePointのブランディング活用術」と題したセミナーを開催します。

《セミナー詳細》はコチラ⇒ https://www.ageha.tv/seminar/2605_sharepoint2/(https://www.ageha.tv/seminar/2605_sharepoint2/?utm_campaign=2605_pr_sharepoint2)

■社内ポータルを「情報」の置き場から、「理念」が浸透する場所へ

企業理念やビジョンを策定しても、「社内に浸透していない」「社員の行動につながっていない」といった、企業担当者の悩みをよく耳にします。理念を浸透させるには、経営層からのメッセージを一方的に発信するだけでなく、社員が日常的に自社の価値観に触れる環境をつくることが重要です。

そこで鍵となるのが、社員が日々アクセスする「社内ポータルサイト」です。現在、多くの企業がMicrosoft 365の「SharePoint」を利用していますが、「単なるファイル置き場」や「事務的な連絡の場所」になっており、肝心の理念や社内ニュースが読まれていないケースが少なくありません。

本セミナーでは、SharePointを「情報の保管庫」で終わらせず、インナーブランディングの基盤として活用する方法を解説。デザインや情報の見せ方をどう工夫すれば「自社らしさ」が伝わり、社員に読まれるサイトになるのか。実際の支援事例を交えながら、人的資本経営の推進にもつながる具体的なポータルサイトの改善手法をお伝えします。

セミナー詳細・申し込みは⇒ https://www.ageha.tv/seminar/2605_sharepoint2/(https://www.ageha.tv/seminar/2605_sharepoint2/?utm_campaign=2605_pr_sharepoint2)

＜こんな方におすすめ＞

・SharePointを活用して、企業のビジョンや文化をより浸透させたい広報・人事担当の方

・人的資本経営やインナーブランディングに向けて、社内ポータルの見直しを検討している方

・既存のSharePoint環境を最大限に活かし、魅力的な社内メディアを構築したい経営企画の方

■セミナー概要

【開催日】2026年5月28日（木）12：00～13：00（11：50開場）

【会場】Zoomでのオンライン配信

【参加費】無料

【主催】株式会社揚羽

【お申込みURL】https://www.ageha.tv/seminar/2605_sharepoint2/(https://www.ageha.tv/seminar/2605_sharepoint2/?utm_campaign=2605_pr_sharepoint2)

▼ブランディングの相談を承ります

弊社は、コーポレートブランディング、マーケティングコミュニケーション（社外への情報発信）、インナーブランディング（人材の定着）、採用ブランディング（人材の採用）、デジタルマーケティング（顧客獲得）などの幅広い領域で、クライアントとともに汗をかきながら伴走支援しています。また徹底した課題導出をもとに、戦略策定からクリエイティブ、顧客体験、理念浸透まで、“一気通貫で支援”する姿勢を大切にしています。ブランディングやマーケティングにお悩みのある方は、ぜひ次のフォームよりお声がけください。⇒ https://www.ageha.tv/contact/(https://www.ageha.tv/contact/request/#content?utm_campaign=2605_pr_sharepoint2)

【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億8410万円（2025年9月30日現在）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング／アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング／製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社揚羽 広報担当

TEL：03-6280-3336 Email：pr@ageha.tv