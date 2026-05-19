六本木一丁目駅にビジネスパーソンの最強インプット拠点を提供「タリーズコーヒー テレ東BIZカフェ店」 6月1日(月)グランドオープン！

株式会社テレビ東京ホールディングス

株式会社テレビ東京（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉次弘志）は、経済メディア「テレ東BIZ」（動画配信サービス）のさらなる認知拡大と、ブランド体験の向上を目的に、テレビ東京本社1階の「タリーズコーヒー」を全面リニューアルし、2026年6月1日（月）に「タリーズコーヒー テレ東BIZカフェ店」としてオープンします。

店内ではスマートフォンをテーブルにかざすだけで、「テレ東BIZ」の有料動画コンテンツを無料で見ることができるうえ、無料の「高速Wi-Fi」も完備。テレビ東京の経済番組の出演者が厳選したビジネス書を無料で読めるコーナーも設置されるなど、コーヒーを飲むという日常のルーティンの中に、ビジネスパーソンのインプットをより加速させる空間を提供します。

■ 新店舗のサービスは？

●スマホを置くだけで「テレ東BIZ」の有料動画コンテンツを無料で見放題

専用アプリの操作は不要。テーブルにスマートフォンを置くだけで、近距離無線通信（NFC）が反応し、「テレ東BIZ」の最新コンテンツにアクセス可能。しかも、店内では「テレ東BIZ」の有料動画コンテンツを無料で視聴することができます。『WBS（ワールドビジネスサテライト）』や『ガイアの夜明け』『カンブリア宮殿』のほか、「豊島晋作のテレ東ワールドポリティクス」「池上彰がいま話を聞きたい30人」「池畑修平の国際ニュースCORE」など、様々な配信オリジナルコンテンツをお楽しみください！

●無料「高速Wi-Fi」を完備

ビジネスパーソンの作業効率を高める、無料の高速Wi-Fiを完備。

リモートワークや動画視聴もストレスなく行えます。

『News モーニングサテライト』で、投資判断に役立つ情報をゲットしてください！

●経済番組の出演者やスタッフが選んだ「ビジネス書」を無料で読める

テレ東経済番組の解説者やスタッフが厳選した経済本や、話題の書籍を無料で読むことができる「ビジネス書コーナー」を常設。情報収集に役立つ「日経ビジネス」「日経エンタテインメント！」などの人気雑誌や、投資、AIといった最新トレンドに関する書籍、仕事の効率化に役立つ習慣術の本など、幅広いラインナップを取り揃えています。さらにテレ東BIZの人気配信コンテンツ「橋本幸治の理系通信」を書籍化した「未来を見通すビジネス教養 日本のすごい先端科学技術」や『WBS』キャスター・豊島晋作による「教養としての国際政治」「伝え方の本質」など、番組関連本も。コーヒーを片手に最新のナレッジに触れることができます。

※書籍ラインナップは定期的に入れ替えます



●「ライブ体験」を届けるイベントも開催

「テレ東BIZ」でおなじみの解説者やキャスターが登壇するリアルイベントも開催予定。画面越しでは味わえないライブの熱量を直接体感できます。

※イベント開催については改めてリリース等でお知らせします

タリーズコーヒー テレ東BIZカフェ店 店内イメージ



■ 「テレ東BIZ」とは

「テレ東BIZ」（読み：テレ東ビズ）は、仕事と投資の意思決定に役立つ経済メディアです。経済ニュースやマーケットの解説をはじめ、『モーサテ』『WBS』『ガイアの夜明け』『カンブリア宮殿』などテレビ東京を代表する経済番組が見放題。

さらに、ここでしか見られない記者解説やオリジナル番組も多数そろえています。

国際情勢や先端技術、教育・進路からキャリアの選択まで、日々の判断に欠かせない知識と新しい視点を、テレ東ならではの取材力でお届けします。

https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/about/



■ 店舗概要

店舗名：タリーズコーヒー テレ東BIZカフェ店

（旧店名）タリーズコーヒー 六本木三丁目 ナナナリア店

リニューアル日：2026年6月1日（月）予定

所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 1F

（東京メトロ南北線・六本木一丁目駅西改札直結）

営業時間：7:00 ～ 21:00（平日）/ 8:00 ～ 18:00（土日祝）



