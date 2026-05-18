日本の物流市場規模、2034年までに5,674億米ドルに到達――年平均成長率（CAGR）5.32%で拡大
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日本の物流市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の物流市場：モデルタイプ別、輸送モード別、最終用途産業別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の物流市場は2025年には3559億米ドルに達し、2034年には5674億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.32%となる見込みである。
電子商取引の普及率の上昇、労働力不足の課題、そして持続可能なグリーンロジスティクスへの移行といった要因が、日本における効率的なサプライチェーンソリューションへの需要を高めています。こうした需要は、自動化技術、サードパーティロジスティクスの拡大、そして環境に配慮した輸送手段、エネルギー効率の高い倉庫、スマート配送システムへの継続的な投資によって支えられています。ロジスティクスは今や、電子商取引のフルフィルメント、製造流通、医療サービスの提供、越境貿易など、複雑なサプライチェーンを管理する、日本のデジタル経済変革における重要な推進力となっています。
日本の物流市場は、道路、鉄道、航空、海上輸送を含む貨物輸送、倉庫保管・配送、契約物流、コールドチェーン物流、ラストマイル配送、そして統合型サードパーティロジスティクス（3PL）サービスを網羅しています。この分野は、自動車や電子機器製造から小売、食品・飲料、ヘルスケア、化学まで、幅広い産業を支えています。日本の物流インフラは、その精度、技術統合、そして高いサービス水準で世界的に高く評価されており、人口動態の変化、持続可能性への取り組み、そして変化する消費者の期待を背景に、現在、急速な近代化が進んでいます。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-logistics-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 電子商取引の拡大とラストマイル配送需要の増加
日本のeコマース分野の急速な拡大は、物流市場を再構築する最も重要な構造的要因の一つです。楽天、Amazon Japan、Yahoo!ショッピングなどの主要プラットフォームは引き続き力強い需要成長を遂げており、物流プロバイダーは高度な倉庫、フルフィルメントセンター、ラストマイル配送機能への投資を余儀なくされています。当日配送や翌日配送サービスの台頭は、都市型マイクロフルフィルメントセンター、自動仕分けシステム、ルート最適化技術への需要を強めています。卸売業と小売業は、物流プロバイダーにとって最も急速に成長している顧客グループであり、オムニチャネルフルフィルメントモデルと消費者直販配送が全国の在庫と流通戦略を再構築する中で、2026年から2031年の間に年平均成長率3.98%で成長すると予測されています。
越境ECもまた、大きな新たな需要を生み出している。日本の越境EC輸入額は2025年には278億米ドルに達し、成田空港と関西空港の保税施設では在庫を事前に配置することで、通関から玄関先までの48時間配送目標を実現しており、国際物流は業界で最も成長著しい分野の一つとなっている。
2．労働力不足と自動化の必要性
日本の高齢化と労働力人口の減少は、物流業界に構造的な労働力不足をもたらし、自動化、ロボット工学、デジタル技術の導入を加速させている。道路貨物輸送は2025年も80.33%の収益シェアを維持すると見込まれているが、ディーゼル燃料割増料金や人件費の上昇による継続的な利益率低下圧力により、大手運送会社は資産回転率を高め、契約上のサービスレベル契約をサポートするAIベースの動的価格設定や自動化された積み替えヤードの導入を進めている。トラック運転手の労働時間を制限する労働形態改革法は、利用可能な輸送能力をさらに圧迫し、運送会社はより効率的な自動化への投資を迫られている。
日本の物流市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の物流市場：モデルタイプ別、輸送モード別、最終用途産業別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の物流市場は2025年には3559億米ドルに達し、2034年には5674億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.32%となる見込みである。
電子商取引の普及率の上昇、労働力不足の課題、そして持続可能なグリーンロジスティクスへの移行といった要因が、日本における効率的なサプライチェーンソリューションへの需要を高めています。こうした需要は、自動化技術、サードパーティロジスティクスの拡大、そして環境に配慮した輸送手段、エネルギー効率の高い倉庫、スマート配送システムへの継続的な投資によって支えられています。ロジスティクスは今や、電子商取引のフルフィルメント、製造流通、医療サービスの提供、越境貿易など、複雑なサプライチェーンを管理する、日本のデジタル経済変革における重要な推進力となっています。
日本の物流市場は、道路、鉄道、航空、海上輸送を含む貨物輸送、倉庫保管・配送、契約物流、コールドチェーン物流、ラストマイル配送、そして統合型サードパーティロジスティクス（3PL）サービスを網羅しています。この分野は、自動車や電子機器製造から小売、食品・飲料、ヘルスケア、化学まで、幅広い産業を支えています。日本の物流インフラは、その精度、技術統合、そして高いサービス水準で世界的に高く評価されており、人口動態の変化、持続可能性への取り組み、そして変化する消費者の期待を背景に、現在、急速な近代化が進んでいます。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-logistics-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 電子商取引の拡大とラストマイル配送需要の増加
日本のeコマース分野の急速な拡大は、物流市場を再構築する最も重要な構造的要因の一つです。楽天、Amazon Japan、Yahoo!ショッピングなどの主要プラットフォームは引き続き力強い需要成長を遂げており、物流プロバイダーは高度な倉庫、フルフィルメントセンター、ラストマイル配送機能への投資を余儀なくされています。当日配送や翌日配送サービスの台頭は、都市型マイクロフルフィルメントセンター、自動仕分けシステム、ルート最適化技術への需要を強めています。卸売業と小売業は、物流プロバイダーにとって最も急速に成長している顧客グループであり、オムニチャネルフルフィルメントモデルと消費者直販配送が全国の在庫と流通戦略を再構築する中で、2026年から2031年の間に年平均成長率3.98%で成長すると予測されています。
越境ECもまた、大きな新たな需要を生み出している。日本の越境EC輸入額は2025年には278億米ドルに達し、成田空港と関西空港の保税施設では在庫を事前に配置することで、通関から玄関先までの48時間配送目標を実現しており、国際物流は業界で最も成長著しい分野の一つとなっている。
2．労働力不足と自動化の必要性
日本の高齢化と労働力人口の減少は、物流業界に構造的な労働力不足をもたらし、自動化、ロボット工学、デジタル技術の導入を加速させている。道路貨物輸送は2025年も80.33%の収益シェアを維持すると見込まれているが、ディーゼル燃料割増料金や人件費の上昇による継続的な利益率低下圧力により、大手運送会社は資産回転率を高め、契約上のサービスレベル契約をサポートするAIベースの動的価格設定や自動化された積み替えヤードの導入を進めている。トラック運転手の労働時間を制限する労働形態改革法は、利用可能な輸送能力をさらに圧迫し、運送会社はより効率的な自動化への投資を迫られている。