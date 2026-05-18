『トラミー』が日常のネットショッピングやサービス利用を通じてポイントを貯められる新機能「トラミーリワード」の提供を開始

株式会社アイズ

株式会社アイズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：福島範幸、東証グロース：5242）が運営する商品・サービスを無料体験できる「トラミー」は、日常のネットショッピングやサービス利用を通じてポイントを貯められる会員向けの新機能「トラミーリワード」の提供を開始しました。

取り組み概要

「トラミーリワード」は、対象のショップやサービスを経由して利用することで、ポイントを獲得できるポイントサービス機能です。

Yahoo!ショッピングやQoo10などのECサイトをはじめ、旅行予約、クレジットカード発行など、幅広いジャンルの掲載サービスを取り扱っています。

会員は「トラミーリワード」を経由してサービスを利用することで、通常の買い物や申し込みに加え、トラミーポイントを追加で獲得することができます。

ポイントは「1ポイント＝1円」のシンプルな設計を採用しており、貯まったポイントは「選べるe-GIFT」や「Amazonギフトカード」、各種銀行・共通ポイントへの交換が可能な「ドットマネー」など、多様な交換先に対応しています。

こんな方におすすめ▼

・「モニター当選まで待つ時間に、手軽にポイ活もしたい」方

・「ポイ活を始めてみたいけど、難しそうで踏み出せない」初心者の方

・「いつものネットショッピングをもっとお得にしたい」主婦・社会人の方

・「空き時間を活用して、コツコツお小遣いを増やしたい」方

トラミーリワードの詳細・使い方はこちら▼

https://trami.jp/tramaga/archives/49222

背景と目的

トラミーは、20～40代の女性を中心とした約15万人*¹の会員を抱えるクチコミマーケティングプラットフォームとして、商品・サービスの体験機会を提供してきました。

近年、物価高や節約志向の高まりを背景に、日常生活の中で効率的にポイントを貯めたいというニーズが高まっています。

こうした背景を受け、トラミーでは、日常のネットショッピングやサービス利用を通じてポイントを貯められる新機能「トラミーリワード」の提供を開始しました。

日常生活の中でも継続的にポイントを貯められる仕組みを提供することで、トラミー会員の利便性向上とサービス体験価値の拡充を図ります。

トラミーについて

「トラミー」は、商品・サービス・イベントを無料で体験できたり、いつものお買い物がトラミーを経由するだけでポイントゲットできるサービスです。

体験は毎日更新されるので、あなた好みの体験にどんどん応募して、あなたにぴったりな楽しみ方を見つけてください！

株式会社アイズについて

2007年に設立された独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。クチコミマーケティング「トラミー」や国内No.1*²の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」、ファクタリング会社のクチコミ比較サイト「ファクログ」などを運営しています。2022年、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2022 Japan」を受賞。2022年12月21日、東証グロース上場。（証券コード：5242）



・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-22 渋谷プレステージ7階

・設立日：2007年2月14日

・代表者：代表取締役社長 福島 範幸

・コーポレートサイトURL：https://www.eyez.jp/

*¹2025年1月現在

*²調査委託先：株式会社東京商工リサーチ、調査時期：2025年9月