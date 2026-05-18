【暗号資産取引ならビットバンク】5,000円分の全国共通お食事券が当たる！当社公式Xにて「ピザ・デー16周年記念キャンペーン」を開始

ビットバンク株式会社

ビットバンク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：廣末紀之、以下当社）は、2026年の「ビットコイン・ピザ・デー 」の16周年を記念し、本日より公式Xにて5,000円分の全国共通お食事券が当たる！【ピザ・デーキャンペーン】を開催いたします。

「ビットコイン・ピザ・デー」とは

2010年5月22日、10,000 BTCで2枚のピザが購入され、世界で初めてビットコインによる決済が行われました。この歴史的な出来事を記念し、毎年5月22日は「ビットコイン・ピザ・デー」として、世界中でさまざまなイベントが開催されています。本年は記念すべき16回目のピザ・デーです。

Xキャンペーン

[Xフォロー＆引用リポストで5,000円分の全国共通お食事券が当たる！]

キャンペーン期間中に、当社公式Xアカウントをフォローしていただき、キャンペーン投稿を引用リポストいただいたお客さまの中から抽選で16名様に、5,000円分の全国共通お食事券をプレゼントいたします！

[当社公式Xアカウント]

当社公式Xアカウント（@bitbank_inc）(https://x.com/bitbank_inc)

[キャンペーン期間]

2026年5月18日（月） ～ 2026年5月24日（日）23:59

[プレゼント内容]

5,000円分の全国共通お食事券× 16名様

[発表方法]

当選されたお客さまに当社公式Xアカウントからダイレクトメッセージを送付いたします

※注意事項- 当選されたお客さまにはキャンペーン終了後6月中を目安に、当社公式Xアカウントからダイレクトメッセージにてご連絡いたします。- 抽選時に当社公式Xアカウントのフォローを解除されている場合は、抽選の対象外となりますのでご注意ください。- 当選連絡を受け取れなかった場合や、期限内にご返信いただけなかった場合、当選は無効とさせていただきます。- 当選の連絡からご返信いただくまでの期限は7日間とさせていただきますのであらかじめご了承ください。- 抽選に関してのお問い合わせにはお答えできかねます。あらかじめご了承ください。- プレゼントの受け取りは、ご本人に限ります。第三者への譲渡はできません。- 本キャンペーンは、予告なく延長、変更または終了する場合がございます。- 本キャンペーンはビットバンク株式会社が独自で実施しております。- 当社は、本企画の運営に際し知り得た個人情報については、当選結果の通知・賞品送付・本キャンペーンに関わる問い合わせ対応の目的で利用します。また、取得した応募者の個人情報はプライバシーポリシー(https://bitbank.cc/doc/privacy-policy)に基づき、適切に取り扱います。

ビットバンクのサービス

●暗号資産取引所・販売所 ＜ https://bitbank.cc/(https://bitbank.cc/) ＞

おかげさまで3年連続オリコン顧客満足度(R) No.1 ※1 ！

暗号資産取引所「bitbank」は、ビットコインやイーサリアムなど人気の暗号資産を売買できます。現物取引に加え信用取引もおこなえる取引所、簡単に購入・売却できる販売所を提供しております。現在、取り扱う暗号資産はすべてオーダーブック（板取引）に対応しており、さらに、国内アルトコイン取引量No.1 ※2 を誇ります。創業以来、ハッキング被害ゼロを実現する信頼性の高いセキュリティと豊富な取扱銘柄を提供する「bitbank」で、一歩先の暗号資産トレードを。



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※2 2024年11月～2025年10月のJVCEA統計情報自社調べ

●公式オウンドメディア「ビットバンクプラス」 ＜ https://bitbank.cc/knowledge(https://bitbank.cc/knowledge) ＞

ブロックチェーン、暗号資産や投資に関する様々な情報を初心者の方にも分かりやすく発信する公式オウンドメディアです。世界中の最新のトピックスやビットコインをはじめとする暗号資産のマーケット情報、当社が取り扱っているすべての暗号資産銘柄のチャート掲載、新しいトピックやプロジェクト情報、そして暗号資産用語集などをご紹介しています。

●事業法人向けサービス「bitbank Prime」 ＜ https://bitbank.cc/special/prime/(https://bitbank.cc/special/prime/) ＞

「bitbank Prime」では、業種を問わず、暗号資産取引やトレジャリー戦略を検討する法人のニーズに応じて、最適なサービスを提供いたします。専属のカスタマーサポート、カストディ、期末時価評価課税の適用除外、サブアカウント作成、IPホワイトリストといった機能をご利用いただけるほか、お客様からのご意見やご要望を踏まえ、機能やサービスのさらなる拡充に努めてまいります。