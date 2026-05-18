株式会社キャストバイオ、リアルテックファンドを引受先とするJ-KISS型新株予約権により資金調達を実施

株式会社キャストバイオ

株式会社キャストバイオ（本社：東京都中央区、代表取締役：藤原 正明、以下「キャストバイオ」）は、このたび、UntroD Capital Japan株式会社（以下「UntroD」）が運用するリアルテックファンド4号投資事業有限責任組合（以下「リアルテックファンド」）を引受先とするJ-KISS型新株予約権の発行により資金調達を実施したことをお知らせいたします。

本ラウンドにより調達した資金は、研究開発体制の構築、当社独自のVLKリンカー技術を基盤とした抗体薬物複合体（ADC：Antibody-Drug Conjugate）の非臨床開発の加速等に充当する予定です。

キャストバイオは、株式会社凜研究所より承継した独自技術を基盤として2026年3月に設立されたADC創薬ベンチャーです。独自コンセプトであるCAST（Cancer Stromal Targeting）療法のもと、腫瘍組織の間質に存在する不溶性フィブリン（IF）を標的とした抗体、および独自開発したVLKリンカーを組み合わせることで、既存ADCでは実現が難しかった新たなドラッグデリバリー戦略の実用化を目指しています。

近年、ADC分野ではグローバル製薬企業による大型提携・買収が相次ぎ、次世代創薬モダリティとして大きな注目を集めています。キャストバイオは、独自リンカー技術および腫瘍間質標的化技術を強みに、難治がん領域における革新的治療薬の創出を推進してまいります。

資金調達の目的

今回調達した資金は、主に以下の目的に充当する予定です。

- 抗IF-ADCの研究開発体制の構築- 抗IF-ADCの非臨床開発の推進- 知的財産の強化・保全

J-KISSによる資金調達について

今回の資金調達では、スタートアップの初期資金調達手法として国内で広く活用されている「J-KISS（Japanese Keep It Simple Security）」型新株予約権を採用しました。

J-KISSは、企業価値評価を将来ラウンドへ繰り延べつつ迅速な資金調達を可能とする仕組みであり、研究開発型スタートアップに適した柔軟なファイナンス手法として注目されています。

今回の引受先である リアルテックファンドは、ディープテック領域を中心に多数のスタートアップ投資実績を有しており、キャストバイオは今後、研究開発および事業成長の加速に向けて連携を深めてまいります。

今後の資金調達方針

キャストバイオは、今回のPre-seedラウンドに続き、Seedラウンドでの資金調達を2026年11月のクロージングを目標として実施する予定です。

Seedラウンドで調達した資金により、抗IF-ADCのGLP安全性試験を実施し、臨床試験のための治験薬製造およびPMDAの対面助言や国立がん研究センターとの連携による治験開始の準備を進めます。

そのため、このPre-seedラウンドでは、その後のSeedラウンドでの速やかな資金調達を見据えて、UntroDに続く投資家の参画の呼び掛けを継続しています。

今後の展望

キャストバイオは、独自ADC創薬プラットフォームの研究開発をさらに加速させるとともに、国内外の製薬企業、投資家、研究機関、製造受託機関との連携を推進し、企業価値の最大化を目指してまいります。

将来的には、ADC領域における戦略的提携、共同研究、ライセンスアウト、M&A等も視野に入れながら、革新的ながん治療薬の創出を通じて医療への貢献を目指します。

コメント

キャストバイオ 代表取締役 藤原 正明

「今回、リアルテックファンド4号投資事業有限責任組合を引受先として資金調達を実施できたことを大変嬉しく思います。ADCは難治がん治療において世界的にも大きな注目を集めている領域であり、既存のがん治療のバリアになっているがん間質をターゲットとする当社独自の技術プラットフォームが次世代ADC創薬において大きな価値を持つものと考えています。今後予定しているSeedラウンドも通じて更に研究開発体制を強化し、革新的ながん治療薬の創出に取り組んでまいります。」

会社概要

株式会社キャストバイオ

所在地：東京都中央区築地一丁目13番10号 サクセス銀座東ビル2F

代表者：代表取締役 藤原 正明

設立：2026年3月30日

主な事業内容： 抗体薬物複合体（ADC）を含む医薬品の研究開発、ADC関連技術の研究開発およびライセンス事業、医療機器・体外診断用医薬品・研究用試薬の研究開、創薬研究に関するコンサルティング