ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」父の日にもおすすめの『チェリーボンボン』を販売いたします

株式会社 エーデルワイス

ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール(https://www.wittamer.jp)」は、6月1日(月)より毎年人気のチェリーボンボンを今年も販売いたします。さくらんぼを1年間キルシュ酒に漬け込んで作るチェリーボンボンは、なくなり次第終了となりますので、ぜひお早めにお買い求めください。

1年間じっくりとキルシュ酒に漬け込んだ国産さくらんぼを、スイートチョコレートとフォンダンで包みました。

ほおばると芳醇なキルシュ酒がトロリととろけだし、華やかな香りが口いっぱいに広がる魅惑の味わいです。キルシュ酒が溢れないように、1口でお楽しみください。

父の日などの贈り物におすすめの5個入の他、ご自宅用には1個からご利用いただけます。

チェリーボンボン

チェリーボンボン

価格：

1個 \486（本体価格\450）

5個入 \2,700（本体価格\2,500）

販売期間：6月1日(月)～ なくなり次第終了

＊オンラインショップでの販売はございません。

＊店舗により販売状況が異なる場合がございます。

■「ヴィタメール」とは、1910年ベルギーの首都ブリュッセルで創業した、ベルギー王室御用達の老舗チョコレートブランドです。1990年日本出店。関東・関西の百貨店を中心に22店舗を展開し、ショコラ、ケーキ、贈答用の焼菓子など、ベルギー伝統の味を販売しています。

（HP）https://www.wittamer.jp

（Instagram）＠wittamer_japan (https://www.instagram.com/wittamer_japan/)