ホリイフードサービス株式会社

ホリイフードサービス株式会社（本社：茨城県水戸市、代表取締役社長：藤田明久、以下ホリイフードサービス）は、AIオペレーター「miraio（ミライオ）」を共同開発・運営するアップセルテクノロジィーズ株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役CEO グループ会長：高橋 良太／代表取締役CFO：江原 正樹、以下アップセルテクノロジィーズ）、および株式会社pluszero（本社：東京都世田谷区、代表取締役会長CEO：小代 義行／代表取締役社長COO：森 遼太、以下プラスゼロ）の提供するシステムを活用し、かねてより開発を進めてまいりました「ホリイフードサービス用miraio」を、自社ブランド「隠れ菴 忍家」の2店舗にて2026年5月18日（月）より利用開始することをお知らせいたします。

今後は利用店舗を順次拡大し、デジタル対応力の強化を通じて、お客様へのさらなる価値提供と店舗オペレーションの効率化を推進してまいります。

■ 「隠れ菴 忍家」への導入について

「隠れ菴 忍家」は、上質な「和」の空間と、全席個室によるプライベート感を重視した隠れ家的なコンセプトが特徴の飲食ブランドです。落ち着いた空間の中で厳選された食材を楽しむという、ブランド独自のユーザーエクスペリエンスを最大化させるため、この度AIオペレーター「miraio」を導入し、店舗運営のDX化を図ります。

今回の導入により、店舗スタッフは電話対応による業務中断を削減でき、ご来店いただいたお客様へのきめ細やかなおもてなしや、ブランドの強みである空間づくりに、より一層注力することが可能となります。

■ 導入店舗および開始日

・対象ブランド: 「隠れ菴 忍家」

・導入店舗:

○隠れ菴 忍家 蕨駅東口店

○隠れ菴 忍家 八潮駅前店

・利用開始日: 2026年5月18日(月)～

■ 導入の背景と目的

外食産業においては、人手不足や人件費の上昇、特に深夜帯や地方でのスタッフ確保が大きな課題となっています。北関東圏を中心に幅広い店舗網を展開するホリイフードサービスでは、継続的な成長に向けてデジタル対応力の強化を必須と捉え、AI化の促進の一手として「飲食用miraio」の活用を決定いたしました。

本サービスの導入により、24時間365日、人間同等のクオリティで予約受付・変更・キャンセルへの対応が可能となり、スタッフの負担軽減とお客様の利便性向上を同時に実現いたします。

■導入によるメリット

●ハルシネーションリスクの抑制： AEIの特許技術により、正確で信頼性の高い応答を実現。

●24時間365日対応： スタッフ不在の時間帯でも機会損失を防ぎ、いつでも同水準のクオリティで受付。

●接客クオリティの向上： 電話対応業務をAIに任せることで、店舗スタッフが対面接客に集中できる環境を構築。

●予約体験のストレスフリー化： 電話が繋がらない不満を解消し、スムーズな予約動線を確保。

■今後の展望

ホリイフードサービスでは、今回の2店舗での成功事例をもとに、順次各店舗への導入拡大を進めてまいります。また、この取り組みを通じて得られた知見を活かし、より良いAI開発へと繋げることで、業界を牽引する次世代型の店舗運営モデルの確立を目指します。

■「AEI(Artificial Elastic Intelligence)」とは

プラスゼロの提唱する「AEI(Artificial Elastic Intelligence)」とは、「特定の限られた業務の範囲において、人間のようにタスクを遂ろできるAI」のことを指す、自然言語処理分野に注力するプラスゼロの独自概念です。現在のAI技術では実現が難しいとされている「汎用人工知能」に代わり、プラスゼロでは特定条件に絞ることによって実用的な水準での業務遂行を可能とする技術である、「AEI」の開発を進めています。「AEI」は昨今話題を独占しているLLM(大規模言語モデル)を用いたAIチャットサービスの信頼性を高めることができるという特徴を有しております。大規模言語モデルの技術の普及についての解決の方向性が、「信頼されるAI」、「責任のあるAI」という形で示されていますが、「AEI」はそれを具現化したものです。

2021年9月、プラスゼロはAEIの根幹となる「意味理解AI」に基づく特許を取得いたしました。今後、一連の取り組みを通し、人間の言葉を高いレベルで理解できる「意味理解AI」の研究開発を進めることにより「AEI」は実現されます。

AEIについてはこちら：https://plus-zero.co.jp/aei

■ 会社概要

会社名:ホリイフードサービス株式会社

代表者:代表取締役社長 藤田 明久

所在地:茨城県水戸市城南3丁目10－17 カーニープレイス水戸 4階

事業内容:飲食店のチェーン展開・運営

URL:https://www.horiifood.co.jp/

会社名:アップセルテクノロジィーズ株式会社

代表者:代表取締役 高橋 良太/江原 正樹

所在地:東京都豊島区西池袋5-26-19 陸王西池袋ビル6階

事業内容:PUT事業(AI開発・提供)

∟和製AIオペレーター(商標登録6796639)

∟和製デジタルヒューマン(商標登録6787248)

UPSELLCLOUD事業・インサイドセールス事業・トラベルエージェント事業

URL:https://upselltech-group.co.jp

会社名:株式会社pluszero(プラスゼロ)

代表者:代表取締役会長 CEO 小代 義行 ／代表取締役社長 COO 森 遼太

所在地:東京都世田谷区北沢2-6-10 仙田ビル4F

事業内容:AI・自然言語処理・ソフトウェア・ハードウェア等の各種テクノロジーを統合的に活用したソリューション提供・開発・保守・運用および販売、ならびに受託及びそれらに付帯するコンサルティング業務

URL:https://plus-zero.co.jp/