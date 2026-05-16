英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」、『ラーヤと龍の王国』が新登場！5月限定・プレゼントが当たる学習応援イベントを開催中

株式会社アルク「ファンタスピーク」の「ストーリー」コーナーに新教材『ラーヤと龍の王国』が登場

株式会社アルク（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田中 伸明）が提供する英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク（以下、ファンタスピーク）」は、新教材『ラーヤと龍の王国』を追加しました。

新教材追加を記念して、『ラーヤと龍の王国』などディズニープリンセス作品を対象にした英語学習応援イベントを2026年5月11日（月）より開催しています。

本イベントでは、応募者全員にアプリ内で使えるチケットをプレゼント。さらに抽選で、「ディズニープリンセス」デザインのコードリールケースが当たります。

■『ラーヤと龍の王国』リリース記念！5月限定の学習応援イベントを開催中

新作『ラーヤと龍の王国』ほか、「ディズニープリンセス」シリーズで学ぶ、学習応援イベントを開催中【実施期間】

2026年5月11日（月）～2026年5月24日（日）23:59

【プレゼント】

▶１.応募者全員プレゼント：アプリ内「チケット」

応募条件：「物語を聞く」レッスンを5回実施

チケットはアプリ内で以下の機能に利用できます。

・連続学習日数のキープ

・コレクションくじを引く

▶２.抽選で6名様にプレゼント：ディズニープリンセスデザインのコードリールケース（株式会社グルマンディーズ）

アリエル / ベル / ラプンツェルデザイン

応募条件：「スピーキング」レッスンを2回実施

「ディズニープリンセス」デザインのコードリールケースが抽選で当たる【イベント詳細】

https://services.fantaspeak.me/hc/ja/articles/56731753836185

■メインの学習コーナー「ストーリー」に『ラーヤと龍の王国』が新登場

5月に、「ファンタスピーク」のメインの学習コーナー「ストーリー」に『ラーヤと龍の王国』が追加されました。

「ストーリー」では、ディズニーやピクサーの物語に沿って、次の4レッスンに取り組みながら英語を学習することができます。

・物語を聞く（リスニング）

・単語クイズ

・文法クイズ

・スピーキング

場面ごとの各レッスンは、1分から始められる取り組みやすいコンパクトな設計です。

4レッスンを通して同じ単語・英文に繰り返し触れることで、英語のインプットと記憶への定着を促し、無理なく学習を進められます。

「ストーリー」コーナーへの新作の追加を記念して、5月の学習応援イベントでは、『ラーヤと龍の王国』を含む、ディズニープリンセスシリーズ計15作品で英語を学ぶことができます。

物語の場面ごとに4種類のレッスンに取り組む「ストーリー学習」に、11作品目の「ディズニープリンセス」作品が登場【対象作品】

＜オリジナル版＞

『白雪姫』★3つレベル

『シンデレラ』★3つレベル

『眠れる森の美女』★3つレベル

『リトル・マーメイド』★3つレベル

『美女と野獣』★3つレベル

『アラジン』★3つレベル

『ムーラン』★3つレベル

『プリンセスと魔法のキス』★3つレベル

『塔の上のラプンツェル』★4つレベル

『モアナ』★4つレベル

『ラーヤと龍の王国』★3つレベル

＜ショート版＞

『シンデレラ』★2つレベル

『リトル・マーメイド』★2つレベル

『美女と野獣』★2つレベル

『塔の上のラプンツェル』★2つレベル

計15作品

■［オリジナル版］と［ショート版］で学べる、ディズニープリンセスシリーズ

中上級向けのオリジナル版、初中級向けのショート版、2つのレベルで英語を学べる

『シンデレラ』『リトル・マーメイド』『美女と野獣』『塔の上のラプンツェル』には、オリジナル版とショート版の2種類があります。

オリジナル版は、複雑な英文と難易度の高い語彙で構成された、ネイティブレベルの自然な英語。アニメーション作品の流れに沿いながら「生きた英語」に触れられる、上級者向けの教材です。

一方、オリジナル版をやさしく、コンパクトにアレンジした「ショート版」は短くシンプルな英文で構成された、英語初心者にも、中学英語のやりなおしにも最適な教材。

学習者のレベルにあわせて、自分に合った題材を選んで英語学習ができます。

■ディズニーやピクサーの物語、50作品以上を収録

「ファンタスピーク」には、50作品以上のディズニーやピクサーの物語を収録

「ファンタスピーク」では、英語初心者から英語上級者まで、幅広い学習に対応できる54作品を用意しています（※2026年5月時点）。

■累計35万ダウンロード突破！「ディズニー ファンタスピーク」とは

2026年3月に累計35万ダウンロードを突破した、ディズニーやピクサーの作品で楽しく英語を学べる大人向けアプリです。

累計DL数、35万DLを突破【学習コンテンツの主な特長】

・ディズニーやピクサーの名作50作品以上を収録

・10万語以上の英語に触れられる「ストーリー」

・海外パークで使える約600フレーズを学べる「パーク英会話」

・日替わりミニコンテンツで学べる「トリビア」

【学習を支える主な機能】

・テキスト表示／非表示

・音声速度変更

・AIによる発音フィードバック

・マイ単語帳

・まとめ聞き

・公式アートを集められる「コレクション」

忙しい日常でもスキマ時間で続けられる設計が特長です。

■アプリ情報

アプリ名：ディズニー ファンタスピーク（Disney fantaSpeak）

開発・提供：株式会社アルク

監修：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

対象：英語初級者～

ダウンロード：App Store／Google Play にて配信中

公式サイト：https://fantaspeak.me/

▼アプリのダウンロードはこちら

https://itunes.apple.com/jp/app/id1628277122

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alc.fantaspeak

※注釈

- 「ファンタスピーク」は、株式会社アルク開発・提供、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社監修の英語・英会話アプリです。- ★1と★2レベルの作品には文法クイズはありません。- 「Android」「Google Play」は、Google LLCの商標または登録商標です。- 「App Store」は、Apple Inc. のサービスマークです。

［アルクとは］

アルクは、1969年4月の創業以来、半世紀にわたって、企業理念として「地球人ネットワークを創る」を掲げ、実践的な語学力を身につける教材の開発をすすめてきた語学教育総合カンパニーです。通信教育講座、書籍、研修、ｅラーニング教材、学習アプリ、各種デジタルコンテンツの提供など、語学分野における学習者向けの様々な支援を行っております。

https://www.alc.co.jp