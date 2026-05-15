ZOZOTOWNとの連携による 「ZOZOポイントプレゼントキャンペーン」実施に関するお知らせ

フィットイージー株式会社 全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開するフィットイージー株式会社（以下：当社）は、株式会社ZOZOが運営する国内最大級のファッションEC「ZOZOTOWN」との連携により、当社会員様を対象とした「ZOZOポイントプレゼントキャンペーン」を実施することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. キャンペーンの背景と目的

当社は、「アミューズメントフィットネスクラブ」として、フィットネス環境の提供のみならず、美容やライフスタイル要素を融合させた独自の事業モデルを展開しております。

この度、当社のサービスが持つ美容・ライフスタイルへの高い親和性から、本キャンペーンの実施に至りました。

本キャンペーンは、以下の目的を重視しております。

１.会員満足度の向上と体験価値の提供

当社を利用される既存会員様に対し、ZOZOTOWNで利用可能なインセンティブを提供することで、フィットネスのみならずライフスタイル全般をサポートする「プラスアルファ」の付加価値を提供し、会員満足度のさらなる向上を図ります。

２.オンラインとオフラインを跨いだ送客の推進

実店舗を持つ当社の強みを活かし、美容・ファッションに関心の高い当社会員様をZOZOTOWNへ送客することで、両社の顧客基盤を活性化させます。

３.ブランド価値の向上

アミューズメントフィットネスクラブとしてライフスタイルを提供する当社が、国内最大級のファッション EC と連携することで、当社サービスのブランドイメージを一層高めるとともに、市場における独自の優位性を強固なものにします。

2. キャンペーンの概要

本施策は、日頃より当社をご利用いただいている会員様への還元、およびZOZOTOWNへの送客を目的とした「全店施策」として実施いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/99487/table/879_1_b394b99fbc028dfc20f7f1a60c9180a7.jpg?v=202605161151 ]3. 今後の見通し

本施策を通じて、会員様の継続利用意向（リテンション）の向上を図ります。 今後もアミューズメントフィットネスクラブとして独自の価値を提供し続け、持続的な企業価値向上を目指してまいります。

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資 本 金：1,357,449,180円

従 業 員 数：238名 2025年10月31日現在

店 舗 数：275店舗 2026年5月15日現在

U R L：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）

※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。