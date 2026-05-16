不動産事業からWebマーケティングまで幅広く展開するクウカン株式会社（本社：北海道富良野市、代表取締役：山本健太郎）は、自社で展開する不動産買取専門店「ゴエン」において、2026年4月より公式YouTubeチャンネルの配信を本格開始いたしました。これまで「富良野市 不動産買取」「空き家 買取 北海道」等のキーワードで検索上位を獲得してきたSEO戦略をさらに強化し、動画を通じて「訳あり物件買取」の仕組みや「地方物件買取」のリアルを分かりやすく解説することで、地域の不動産課題の解決を加速させます。 不動産買取専門店ゴエン Youtubeチャンネル URL：http://www.youtube.com/@goen-hokkaido

北海道の「空き家・農家住宅」を巡る深刻な実態

画像引用：空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化。トラブルになる前に対応を！ 現在、北海道のニセコ町や倶知安町、富良野市エリアは世界的な注目を集め、地価が高騰しています。しかし、その華やかさの裏側では、法規制により不動産売却が困難な「農家住宅」や、相続後に放置された「空き家」が急増しています。 一般市場（仲介）では買い手が見つかりにくいこれらの物件は、所有者にとって管理費や税金だけがかさむ「負動産」となり、地域全体の景観や治安にも影響を及ぼす深刻な社会課題となっています。

スピーディーな再生を可能にする「直接買取」の提供

こうした課題に対し、ゴエンでは「直接買取」という手法を軸にサービスを提供しています。一般的な不動産売却で用いられる「仲介」は、買い手を探す期間が必要なため、訳あり物件や地方の空き家では売却完了まで数年を要することも珍しくありません。 一方、例えばゴエンの「直接買取」は、自社が買主となることで、現状のまま（残置物込み）で最短1ヶ月での現金化が可能です。仲介手数料も発生せず、契約不適合責任も免除されるため、所有者様にとって最も心理的・時間的負担の少ない解決策となります。 このように、不動産売却には様々な手法がありますが、私たちは可能な限り中立的な視点から各手法のメリット・デメリットを提示し、今の北海道に最適な選択肢を広めていく必要があると考えています。

WebとYouTubeを横断する情報発信の最適化

検索ニーズを捉えたWeb・SEO戦略の展開

クウカンが長年培ってきたWeb制作の知見と、市場の深層心理を突くSEO戦略を融合。北海道内の「富良野市 不動産買取」「倶知安町 不動産 買取」「ニセコ 不動産売却」といった、ユーザーの切実な検索意図（インテント）に基づいた主要キーワードで、検索結果の上位を維持し続けています。 単にアクセス数を追うのではなく、特に売却難易度が高いとされる農家住宅や、管理が限界に達した空き家を抱える所有者様に対し、地域の特性を理解した専門性の高い解決策を提示。検索窓から始まる「救済の導線」をWeb上で強固に構築しています。【不動産買取専門店ゴエン Webメディア「家・土地売却情報マガジン」】 URL：https://goen-hokkaido.jp/kaitori-column/

YouTubeによる「安心感」の可視化とクロスメディア展開

活字による情報提供だけでは払拭しきれない、不動産取引への心理的ハードルを解消するため、YouTubeを活用した動画発信を強化しています。直接買取の具体的なプロセスや、古い物件がどのように再生されるのかを可視化することで、不動産売却に不安を感じる方々へ直感的な信頼感を醸成。 「本当にボロボロの空き家でも大丈夫なのか？」「遠方の実家を荷物そのままで手放せるのか？」といった、北海道各地の所有者様が抱くリアルな疑問に対し、映像を通じて「ゴエンなら任せられる」という確信を提供。Webと映像を掛け合わせた多角的なプロデュースにより、成約率の向上とブランドの信頼性強化を同時に実現しています。

【公開中のYoutubeショート動画はこちら】

【荷物そのままOK】富良野・倶知安の空き家を最短1ヶ月で買取！不動産買取専門店ゴエン URL： https://youtube.com/shorts/DO1S3EZ5oM8?si=KeNU87g2ijzqTdzj動画の主なトピック： ● ニセコ・倶知安・富良野エリアに特化した、専門スタッフによる直接買取 ● 処分に困る荷物もそのままでOK、最短1ヶ月という驚異的なスピードでの現金化 ● 余計なコストを一切排除した、仲介手数料0円の明朗な取引形態 ● スマホから最短60秒で入力完了、今の価値がすぐにわかる無料査定の案内

「負」動産を「富」動産へ変える｜クウカンのプロデュース

「ニセコバブル」の影で、誰にも相談できずに傷んでいく農家住宅や空き家。私たちがSEOやYouTubeの最前線で向き合っているのは、検索エンジンのアルゴリズムではなく、その先にいる「どうすればいいか分からない」と悩む所有者様です。 不動産は、ただの「ハコ」ではなく、誰かの思い出が詰まった空間です。だからこそ、私たちは映像という手段を通じて、「なぜ今、直接買取なのか」を温度感を持って伝えていきます。Webと映像、そしてリアルの現場を繋ぎ、負動産を次世代の価値（富動産）へと繋ぐ導線を、クウカンはこれからもプロデュースし続けます。

不動産買取専門店ゴエンについて（自社サービス）

「大切な『思い』も次の縁へつなぎます。」をスローガンに掲げるゴエンは、北海道内の空き家、農家住宅、訳あり物件の直接買取に特化した専門サービスです。1. どんな状態でも「そのまま」買取 家具や家電が置きっぱなしの「残置物あり」の状態や、築50年を超えて老朽化が進行した物件でも、一切の片付け不要で売却可能です。2. 安全・確実な取引スキーム 仲介手数料0円、最短1ヶ月のスピード現金化に加え、契約不適合責任の免除により、売却後のトラブルリスクをゼロにします。3. 地域に根ざした安心の国内資本 外資系エージェントへの売却に抵抗がある方や、行政とのトラブルを避けたい方に対し、ニセコ・倶知安・富良野エリアの不動産事情を熟知した地元チームが誠実に対応します。 不動産買取専門店ゴエン 公式サイト URL：https://goen-hokkaido.jp/

クウカン株式会社の会社概要

● 社名：クウカン株式会社 / Kukan Inc. ● 設立：2022年11月29日 ● 資本金：1,000,000円 ● 代表者：山本 健太郎 / Kentaro Yamamoto ● 所在地（富良野オフィス）：〒076-0023 北海道富良野市栄町4-7 ● 所在地（札幌オフィス）：〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目1-1 ● 免許番号：宅地建物取引業 北海道知事 上川(1)第1316号

事業内容

○ 民泊投資事業：JANKENの企画運営、北海道エリアでの民泊投資プロジェクト支援 ○ クリエイティブ事業：事業開発、ブランディング、マーケティングソリューションの企画支援 ○ 不動産事業：不動産の売買・賃貸・仲介、買取再生、開発、運用プロパティマネジメント、戸建・宅地分譲、住宅・マンション建設・販売、内装工事、リフォーム工事 ○ Web事業：Webサイト企画・制作・運用、ITサポート業務、オンライン秘書、インターネット利用情報提供 ○ 採用支援事業： 採用代行、採用広報、Wantedly運用代行、採用サイト・採用動画制作、採用DX支援

関連リンク

● Kukan：https://kukanhokkaido.co.jp/ ● JANKEN：https://janken-hokkaido.com/ ● 不動産買取専門店ゴエン：https://goen-hokkaido.jp/ ● Web支援事業：https://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/ ● クウカン不動産：https://kukanhokkaido.co.jp/realestate/ ● リクルーティブ：https://recruitive.hokkaido.jp/

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本件に関するお問い合わせ先

会社名： クウカン株式会社 広報担当 メールアドレス： pr@kukanhokkaido.co.jp