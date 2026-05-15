ハンドガンを保持するホルスターの決定版！遂に左用も登場！『マルチフィット ウェポンライトホルスター LUX（ルクス）』に待望の ”左用” が2026年5月下旬発売！ホルスター選びに終止符を打つ！

マルチフィット ウェポンライトホルスター LUX 【左用】

ライトを装着したまま収納可能！装備の自由度を解放せよ！

有限会社ライラクス

マルチフィット ウェポンライトホルスターLUXは、ウェポンライト装着を前提に設計されたLUX System（Light-Universal eXtract System）を搭載した次世代ホルスターです。

ハンドガン本体ではなくライト形状を基準にフィッティングすることで、メーカーや機種の違いを超えた幅広い対応力を実現。

確実な保持力と、直感的で素早いドロー操作を両立し、サバゲーからトレーニング用途まで、実践的な装備構築を可能にします。

発売予定日：2026年5月下旬

マルチフィット ウェポンライトホルスターLUX（左用）：7,000円（税抜）

「ライトを付けたら、入らない」──その常識を変える

※イメージ

ハンドガンにウェポンライトを装着するとホルスターの選択肢は一気に狭まります。

「対応機種が限られる」「ライトを外さないと使えない」「ドローが引っかかる」

そんな不満を抱えてきたサバゲーユーザーは少なくありません。

マルチフィット ウェポンライトホルスターLUXは、“ライト装着が前提” という明確な思想から生まれたホルスターです。

装備の制約をなくし、自由で実用的なセットアップを可能にします。

LUX System（ルクスシステム）が実現する「確実な保持」と「スムーズなドロー」

本製品の中核となるLUX Systemは、以下の3要素で構成されています。

■Light-Compatible

SUREFIRE X300シリーズ、STREAMLIGHT TLR-1、OLIGHT PL-3など、複数メーカーのウェポンライトに対応。ライト形状に合わせて細かく調整でき、装着したまま安全に収納・ドローが可能です。

■Universal Fit

調整ネジ構造により、ハンドガン×ライトの組み合わせに柔軟対応。グロック、ハイキャパ、M&P、SIG系など、多様なハンドガンを安定して保持します。

■eXtract Ready

プッシュボタン式ロックと滑らかな内部設計により、解除からドローまでが直感的。一連の動作がスムーズにつながり、ストレスを感じさせません。

光学機器対応。装備の可能性をさらに広げる構造

ホルスター上部を大きく開いたオープンデザインを採用し、一般的な光学機器（ドットサイト）を装着した状態でも収納可能。

耐久性に優れたポリマー素材を使用し、サバゲーやタクティカルトレーニングなど、繰り返しの使用にも耐える設計です。

LUX対応のプラットフォーム

CQCホルスター専用アタッチメント MOLLEプラットフォーム https://laylax.com/products/laylax-011CQCホルスター専用アタッチメント ドロップベルトループ https://laylax.com/products/laylax-012

MOLLEアタッチメントやベルトループなどの別売アクセサリーに対応し、装着スタイルの自由度も高めています。

「どのライトを使うか、どのホルスターを使うか」で悩まない。

LUX対応機種・対応ライト・光学機器一覧

ハンドガンホルスターの決定版！

マルチフィット ウェポンライトホルスターLUX（ルクス）の詳細情報・最新情報は、

LayLaxオフィシャルサイトにて順次公開予定です。

LayLaxオフィシャルサイト商品ページ

→https://laylax.com/products/4570189747912?variant=51476405682474

※製造状況によって発売予定日は変動する場合がございます。予めご了承ください。

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

■公式アカウント

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