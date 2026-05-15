【16900円ゲット】Teclast 2026 Android 16 タブレット『P50T』を期間限定の低価格でお得に購入可能！ Amazonセール開催(5/14から5/18まで)

GUANGZHOU SHANGKE INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED詳細を見る :https://geni.us/richang2P50T

モデル：Teclast P50T

リンク：https://geni.us/richang2P50T(https://geni.us/richang2P50T)

通常価格：19900円

割引：15%

イベント価格：16900円

セール期間：5月14日（木）-5月18日（月）

Android 16×AI対応

TECLAST P50T タブレット wi-fiモデル（タッチペン付き）は最新のAndroid 16を搭載した11インチ タブレットです。直感的に操作しやすいUIと強化されたセキュリティ機能により、オンライン授業・在宅ワーク・動画視聴など毎日の利用を快適にサポートします。

90Hz高リフレッシュレート×Widevine L1対応

TECLAST P50T android タブレットは、10.92インチIPSディスプレイと90Hz高リフレッシュレートを搭載したWi-Fiモデル タブレットです。スクロールや画面切り替えが滑らかで、SNS閲覧、電子書籍、マンガ、Web検索も快適。さらにWidevine L1認証対応により、Netflixや対応動画サービスで高画質コンテンツを楽しめます。

8コアCPU×12GB RAM

TECLAST P50T タブレット wi-fiモデルは、Unisoc T7200 8コアプロセッサと12GB RAM（4GB+8GB拡張）を搭載。WordやExcelの編集、Zoom会議、ブラウザ閲覧、動画再生などを同時に行ってもスムーズに動作します。オンライン授業を受けながらメモを取ったり、家計簿アプリとショッピングアプリを同時に開いたり、普段使いからビジネス用途まで快適に使えるAndroid16 タブレットです。

7000mAh大容量バッテリー

7000mAh大容量バッテリーを搭載したTECLAST P50T タブレット 11インチは、長時間の動画視聴、オンライン会議、電子書籍閲覧にも対応。通勤・通学時の移動中はもちろん、出張先、旅行、カフェ作業、休日の外出時でもバッテリー残量を気にせず使いやすい Android 16 タブレットです。自宅でもコンセントに縛られず、リビングや寝室など好きな場所で快適に使用できます。

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Teclast（会社「商科グループ」の子ブランド）は1999年に設立し、「デジタルライフをより多くの人に楽しんでもらいます」をコアアイデアとして、Teclast良質なタブレットとノートパソコンを中心に展開を広げ、現在では、すでに一億以上のユーザーを持つブランドに成長しております。



我々は、より多くのユーザーに信頼性の高い、個性的で、コスパの高い製品を楽しんでいただけるよう、技術革新・製品開発からプロモーション・販売まで一貫したサービスを提供します。



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