『BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 6-』開催のお知らせ

株式会社コナミアーケードゲームス

株式会社コナミアーケードゲームスは、『BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 6-(ビーマニ プロ リーグ シーズンシックス)』(以下、BPL)を「beatmania IIDX(ビートマニアツーディーエックス)」、「SOUND VOLTEX(サウンドボルテックス)」、「DanceDanceRevolution(ダンスダンスレボリューション)」の3タイトルで開催することをお知らせします。

「BPL」では、プロテストエントリー後にアミューズメント施設を運営する企業がチームオーナーとなってドラフト会議を行い、選出された選手たちが優勝を目指します。総当たりリーグ戦形式で実施する「レギュラーステージ」21試合と、トーナメント形式の「セミファイナル」を戦い抜き、勝ち残った2チームが「ファイナル」に進出できます。「レギュラーステージ」は収録形式で実施し、全編をYouTubeにて無料配信します。「セミファイナル」「ファイナル」は有観客にて実施します。

4月27日(月)には、「BEMANI PRO LEAGUE」のチームオーナー7社のみなさまにご参加いただき、「BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 6- KICK OFF」を実施しました。

当日は『BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 6-』における各種取り組みや今後の展望について発表を行い、また「BEMANI PRO LEAGUE」のさらなる価値向上とアミューズメント施設を取り巻く環境の発展を目指し、意見交換を実施しました。

コナミアーケードゲームスはこれからも、「BEMANI PRO LEAGUE」を通じて参加しても観戦しても楽しめる場を創出し、KONAMIの音楽ゲームタイトルが持つ「面白い」「楽しい」を、より多くのお客さまにお届けしていきます。

※チーム(五十音順) / 参加企業

APINA VRAMeS /株式会社共和コーポレーション

GiGO /株式会社GENDA GiGO Entertainment

GAME PANIC /株式会社レジャラン

SILK HAT /株式会社 シルクハット エンターテイメント

TAITO STATION Tradz /株式会社タイトー

ROUND1 /株式会社ラウンドワンジャパン

LEISURELAND /株式会社山崎屋

▼「BEMANI PRO LEAGUE」公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/bpl/season6/index.html

▼「BEMANI PRO LEAGUE」公式X

https://x.com/BemaniProLeague

▼KONAMI公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/KONAMI573ch

『BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 6-』詳細スケジュール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/169916/table/65_1_fbe66592304124f9cc5d4383c79c3e2c.jpg?v=202605150451 ]

都合により予告なく内容が変更になる場合があります。

「BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 6- KICK OFF」実施報告

「BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 6- KICK OFF」は、パレスホテル東京(東京都 千代田区)にて実施しました。

「BEMANI PRO LEAGUE」のチームオーナー7社の関係者のみなさまにご参加いただき、

『BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 6-』における各種取り組みや今後の展望について発表を行いました。

また「BEMANI PRO LEAGUE」のさらなる価値向上とアミューズメント施設を取り巻く環境の発展を目指し、意見交換を実施しました。

ご出席者

「BEMANI」について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/169916/table/65_2_47306d9c2b1f31e1f8b3d12ab8138beb.jpg?v=202605150451 ]

BEMANIとは、コナミアーケードゲームスの音楽ゲームの統一ブランド名です。1997年に稼働開始した「beatmania」の略称であったビーマニを、音楽ゲーム全体をカバーする統一ブランドとして商品展開しています。

「BEMANI PRO LEAGUE」について

BEMANI PRO LEAGUEはKONAMIが主催する「esports×音楽」の新感覚エンタテインメントです。

プロ選手がチームに所属し、リーグ戦でチーム優勝を目指します。

「beatmania IIDX」シリーズについて

「beatmania IIDX」シリーズは、1999年にアミューズメント施設で稼動を開始したBEMANIシリーズを代表する音楽

ゲームです。7つの鍵盤と1つのターンテーブルをリズムにあわせて操作するDJシミュレーションゲームで、長年お客さまから高い評価をいただいています。DJ体験を盛り上げる多種多様な収録楽曲と奥深いゲーム性が魅力となっています。

▼『beatmania IIDX 33 Sparkle Shower』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/2dx/33/

▼『【公式】beatmania IIDX』公式X

https://x.com/IIDX_OFFICIAL

「SOUND VOLTEX」シリーズについて

「SOUND VOLTEX」シリーズは、2012年に稼働を開始したアーケードゲームです。

音楽に合わせてタイミングよくボタンとアナログデバイスを操作し、音楽にエフェクトをかける感覚を体験しながら楽しむことができる音楽シミュレーションゲームです。

▼『SOUND VOLTEX ∇』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/sdvx/vii/index.html

▼『SOUNDVOLTEX STAFF』公式X

https://x.com/SOUNDVOLTEX573

「DanceDanceRevolution」シリーズについて

「DanceDanceRevolution」シリーズは、1998年9月に日本のアミューズメント施設で稼働を開始しました。音楽に合わせて画面の下から流れてくる矢印を足元のフットパネルで踏むという分かりやすいゲーム性で、さまざまな国と地域の方に高い支持をいただいています。

▼『DanceDanceRevolution WORLD』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/ddr/ddrworld/index.html

▼『DDRチーム【公式】』公式X

https://x.com/DDR_573